Toimitusongelmien kanssa kamppaillut suomalaisyhtiö hakee nostetta muotiyhteistyöstä.

Suomalainen älysormusyhtiö Oura julkaisi torstaina yhteistyömalliston kansainvälisen muotitalo Guccin kanssa.

Yhtiöiden yhteistyösormuksessa on Guccin tunnus 18 karaatin kultaa oleva koristelu.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Oura pyrkii hankkimaan näkyvyyttä kansainvälisiltä markkinoilta.

Älysormusta esiteltiin muun muassa And Just Like That -tv-sarjan jaksossa tammikuussa. HBO Max -suoratoistokanavan sarja on jatkoa 1990-luvulla tehdylle ja nähdylle Sinkkuelämää-sarjalle.

Uuden sarjan kahdeksannessa osassa yksi kolmesta keskushenkilöstä, Charlotte, ihmettelee, miksi hänen Harry-miehensä Oura-sormus on edelleen rasiassaan eikä tämän sormessa.

Charlottea esittävä näyttelijä Kristin Davis esitteli Oura-sormusta tuolloin myös Instagram-päivityksessään seuraajilleen.

Sormus on nähty myös useiden julkisuuden henkilöiden, mukaan lukien Britannian prinssi Harryn, sormessa.

Kansainvälinen huomio on tuonut kuitenkin yhtiölle myös haasteita.

Oura julkaisi kolmannen version älysormuksestaan viime syyskuun lopulla. Uuden sormusmallin toimitukset alkoivat marraskuun puolessa välissä, mutta takkuillen: useiden asiakkaiden tilaukset olivat myöhässä, eikä yhtiön asiakaspalvelu ehtinyt palvella kaikkia asiakkaita.

”Julkaisun jälkeen koimme odottamattoman suuren kysynnän, ja asiakaspalveluumme on tullut odotuksia enemmän kyselyitä. Kuten monet muut yritykset, myös Ouralla on ollut vaikeuksia maailmanlaajuisten hankintaketjujen kanssa. Työskentelemme ahkerasti vastataksemme haasteisiin”, yhtiön viestintä kommentoi tuolloin toimitusvaikeuksia.

Yhtiöllä on ollut toimitusvaikeuksia myös aikaisemmin.

Oura ei ole ainoa suomalaisyhtiö, joka on viime vuosina tehnyt yhteistyötä kansainvälisesti tunnettujen muotibrändien kanssa.

Esimerkiksi Marimekko on tehnyt vastaavanlaisia yhteistyömallistoja muun muassa urheilujätti Adidaksen, japanilaisen vaatejätti Uniqlon ja amerikkalaisen kenkäbrändin Conversen kanssa.