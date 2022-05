Palvelua esittelevä Youtube-video on kerännyt reilussa viikossa yli 140 000 kastelukertaa.

Islantilainen matkailun markkinointitoimisto on lanseerannut palvelun, josta voi tilata islanninhevosten kirjoittamia lomavastauksia sähköpostiin.

Outhorse your e-mail -palvelu tarjoaa tilaajalle mahdollisuuden vaihtaa sähköpostinsa automaattinen lomavastaus hevosen kirjoittamaan viestiin.

Palvelusta kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Palvelun kehittänyt markkinointitoimisto on ladannut palvelua esittelevän videon Youtubeen. Reilussa viikossa video on kerännyt yli 142 000 katselukertaa.

Markkinointivideossa turistia esittävä näyttelijä kiertää Islannin hienoimpia kohteita, mutta työsähköpostit häiritsevät jatkuvasti lomasta nautiskelua.

Humoristinen video tarjoaa ratkaisuksi islanninhevosten kirjoittamia automaattisia vastauksia. Videolla pienet hevoset astelevat valtavan näppäimistön päällä ja lopputulos on valmis sähköpostivastaus.

Viestissä voi lukea esimerkiksi "JJJJJJJJJ" tai "8io:l:;l:oiiþ::".

AFP:n mukaan yli 8 000 ihmistä on jo kirjautunut palvelun käyttäjiksi.

”Islanti on lanseerannut Outhorse your e-mail -palvelun auttaakseen matkailijoita nauttimaan kaikesta, mitä maallamme on tarjota, ilman häiriötekijöitä”, kertoo Visit Icelandin johtaja Sigridur Dogg Gudmundsdottir.

Idea palvelun kehittämiseen tuli AFP:n mukaan matkailutoimiston omasta kyselystä, jossa 55 prosenttia matkailijoista kertoi tarkastavansa sähköpostinsa vähintään kerran päivässä lomansa aikana.