Kiinan pääministerin mukaan maan taloustilanne voi olla joiltain osin jopa heikompi kuin vuonna 2020. Maan tiukkaan koronalinjaan ei ole kuitenkaan tiedossa helpotusta.

Kiinan kommunistinen puolue järjesti viime viikolla jättimäisen, jopa 100 000 osanottajan etäkokouksen maan taloustilanteesta, kertoo Kiinan valtaapitäviä lähellä oleva lehti Global Times. Kokoukseen osallistui päättäjiä niin keskushallinnosta kuin paikallistasoltakin.

Kiinan pääministeri Li Keqiang kehotti kokouksessa päättäjiä toimiin talouden ja työllisyystilanteen kohentamiseksi sekä viljasadon turvaamiseksi.

Kiinan kommunistinen puolue haluaa, että maan talous kasvaa vuoden toisella neljänneksellä. Lehden mukaan kokouksen osallistujia kehotettiin tekemään ”mitä tahansa”, jotta maa tavoittaisi kasvutavoitteensa.

Jotkut aluejohtajat kertoivat harkitsevansa esimerkiksi liikenteeseen, vesistöihin ja energiasektoriin liittyvien projektien käynnistämistä.

Kasvutavoitetta voi pitää kunnianhimoisena, sillä merkittävä osa Kiinasta on ollut suljettuna viime kuukausien ajan koronarajoitusten takia.

Pääministeri Lin mukaan maan taloustilanne on joiltain osin jopa heikompi kuin keväällä 2020 koronapandemian puhjettua. Virallisten lukujen mukaan Kiinan talous supistui lähes seitsemän prosenttia keväällä 2020.

Kiina on asettanut viime kuukausien aikana erilaisia rajoituksia, kun koronavirus on levinnyt maassa. Rajoitukset ovat kohdistuneet kymmeniin suurkaupunkeihin, ja merkittävä osa maan teollisuudesta on ollut käytännössä pysähdyksissä. Esimerkiksi Shanghaissa monilla alueilla ihmiset ovat olleet suljettuina koteihinsa jo useiden viikkojen ajan.

Financial Times arvioi viikonloppuna, että Kiinan suurkokouksen anti jäi konkretian osalta vaisuksi.

Kokouksessa ei sovittu merkittävistä keskushallinnon elvytyshankkeista talouden tukemiseksi, eikä kokouksesta ole juuri uutisoitu Kiinan paikallismedioissa. Sen sijaan Kiinan pääministeri ja muu keskushallinto pyrkivät siirtämään kokouksessa vastuuta talouskehityksestä paikallistasolle.

Niinpä vaikuttaa siltä, ettei Kiina ole tinkimässä nollatoleranssistaan koronaviruksen suhteen ja että kovat rajoitukset pysyvät yllä niin kauan kuin virus leviää, FT kirjoittaa.