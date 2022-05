Putinin sota­kassa vahvistuu vauhdilla, mutta silti Venäjän maksu­kyvyttömyys on enää viikkojen kysymys – syy löytyy Yhdysvalloista

Venäjän maksukyvyttömyyden todennäköisyys kasvoi merkittävästi toukokuun viimeisellä kokonaisella viikolla.

Venäjä sanoi perjantaina maksaneensa kahden joukkovelkakirjansa korkomaksuja velkojilleen. Kyse on noin 100 miljoonan dollarin suuruisista maksuista.

Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut valtavasti inhimillistä kärsimystä. Tämän lisäksi se on luonut ikiliikkujan, joka tunnetaan nimellä Venäjän maksukyvyttömyys.

Venäjä on roikkunut maksukyvyttömyyden partaalla sen jälkeen, kun se hyökkäsi Ukrainaan torstaina 24. helmikuuta.

Maksukyvyttömyyden todennäköisyys kasvoi merkittävästi huhtikuun alussa, kun maa maksoi dollarimääräisiä lainojaan ruplissa. Esimerkiksi luottoluokittaja Standard & Poor’s (S&P) tulkitsi tämän merkiksi siitä, ettei Venäjä kykene tai halua maksaa ulkomaisille velkojilleen sopimuksen mukaisesti.

Tämän jälkeen maksukyvyttömyys on uhannut Venäjää useaan otteeseen, mutta Venäjä on onnistunut maksamaan erääntyvät maksunsa viime tingassa. Näin kävi todennäköisesti myös perjantaina, kun Venäjä sanoi maksaneensa kahden joukko­velkakirjansa korkomaksuja velkojilleen. Kyse on noin 100 miljoonan dollarin suuruisista maksuista.

Venäjän maksukyvyttömyyskeskustelu on sikäli täysin absurdi, että todellisuudessa Venäjällä on rahaa vaikka kuinka paljon. Maa on toki kärsinyt kovan iskun pakotteiden takia, mutta rahaa virtaa sisään kovaa tahtia.

Venäjän keskuspankin mukaan maan vaihtotaseen ylijäämä tammi–huhtikuussa nousee 96 miljardiin dollariin, kun se viime vuonna oli vastaavana aikana 28 miljardia dollaria. Käytännössä tämä tarkoittaa, että presidentti Vladimir Putinin sotakassa vahvistuu ainakin vielä toistaiseksi vauhdilla.

Esimerkiksi Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen Bofitin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen sanoi HS:n sunnuntaina julkaistussa uutisessa, että Venäjän hyökkäystä seurannut akuutti talouskriisi, jossa ihmiset hamstrasivat tavaraa ja jonottivat pankkiautomaatille, on ohi.

Lue lisää: Miten Venäjän talous voi? Moni mittari on yhä vakaa tai jopa vahvassa vireessä

Silti Venäjän maksukyvyttömyyden todennäköisyys kasvaa, vaikka Venäjä nyt selviäisikin maksuistaan.

Syy löytyy Yhdysvalloista.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen länsimaat asettivat Venäjälle kovia talouspakotteita ja pyrkivät käytännössä eristämään Venäjän kansainvälisistä pankki- ja maksu­järjestelmistä. Kovan linjan suhteen tehtiin ainakin yksi merkittävä poikkeus. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotevirasto (OFAC) salli velkoihin liittyvän maksuliikenteen esimerkiksi Venäjän valtiovarainministeriön ja keskuspankin kanssa.

Viime viikolla Yhdysvallat muutti linjaansa täysin. Se ilmoitti myöhään viime tiistaina, ettei se salli edes velkoihin liittyvää maksuliikennettä enää toukokuun lopun jälkeen. Toimenpide vaikuttaa suoraan ainoastaan Venäjän amerikkalaisiin velkojiin, mutta esimerkiksi uutistoimisto Reuters arvioi sen vaikuttavan Yhdysvaltain valta-aseman takia käytännössä muihinkin. Mahdollista on, etteivät muutkaan velkojat enää suostu käsittelemään Venäjän maksuja.

Mahdotonta ei ole sekään, että Venäjän velkojat eivät saa rahojaan, vaikka maa olisi sanojensa mukaan maksanut 27. toukokuuta erääntyneet maksunsa. Esimerkiksi Reuters pitää jopa epätodennäköisenä, että rahat todella päätyisivät velkojien tilille. Jos velkojat eivät saa rahojaan, Venäjän voidaan tulkita olevan maksukyvytön. Tällöin Venäjällä alkaa 30 päivän armon­aika, jonka sisällä maan on maksettava velkansa.

Vaikka Venäjä nyt selviääkin maksuistaan, sen edessä on pian maksukyvyttömyys, mikäli Yhdysvallat todella niin haluaa.

Venäjällä erääntyy kesäkuussa kahden lainan korkomaksut. Ensimmäinen maksu erääntyy 23. kesäkuuta ja toinen 24. kesäkuuta. Jälkimmäinen maksuerä voi olla Venäjän kannalta kohtalokas. Kyseinen korkomaksu koskee vuonna 1998 liikkeelle laskettua joukkovelkakirjaa. Maksun suuruus on 159 miljoonaa dollaria.

Reutersin haastattelemien analyytikkojen mukaan Venäjä ei voi maksaa tätä ilman Yhdysvaltain valtiovarainministeriön lupaa. Kyseisellä maksulla on 15 arkipäivän armon­aika.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tiistaina tekemä päätös olla jatkamatta Venäjän maksuliikenteen käsittelyä voi tarkoittaa, että Venäjä on maksukyvytön tiistaista 19. heinäkuuta alkaen.

Edellisen kerran Venäjä oli maksu­kyvytön vuonna 1998. Tuolloin maan oli tehtävä useita kivuliaita talousuudistuksia ennen kuin ulkomaiset sijoittajat uskalsivat jälleen sijoittaa rahojaan Venäjään.

1990-luvun lopussa Venäjä kärsi vakavasta talouskriisistä.

Vuoden 1998 maksukyvyttömyys johtui Venäjän ruplaan sidotuista lainoista. Tuolloin Venäjän ulkomaiset velkojat eivät käytännössä kärsineet tappioita eikä ulkomaisten velkojien saatavia järjestelty uudelleen. Sen sijaan Venäjän sisäisiä velkoja ja Neuvosto-Venäjän ajalta periytyneitä velkoja leikattiin.

Ulkomaan valuuttoihin sidottuihin lainoihin liittyen Venäjä ajautui edellisen kerran maksukyvyttömäksi vuonna 1918. Tuolloin Neuvosto-Venäjän johtaja Vladimir Lenin kieltäytyi maksamasta tsaarinvallan ajalta periytyviä velkoja.

Lue lisää: Venäjä on pian maksukyvytön, vaikka maa voisi halutessaan helposti maksaa velkansa – Näin 23 päivän päästä koittava tilanne vaikuttaisi