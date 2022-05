Dublinin lentokentällä on ollut sunnuntaina valtavia ruuhkia.

Dublinin lentokenttä on tärkeä Ryanairille. Kuvassa Ryanairin koneita Dublinin kentällä toukokuussa 2020.

Sadat matkustajat ovat myöhästyneet lennoiltaan Dublinin lentokentän suurruuhkien takia. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan osa kentällä olleista matkustajista kuvaa tilannetta täydeksi kaaokseksi.

RTE:n haastattelema pariskunta sanoi, ettei aio lentää Dublinin kentältä enää koskaan.

Kentän jonot ovat venyneet paikoin jopa niin pitkiksi, etteivät kaikki matkustajat ole mahtuneet terminaaliin.

Dublinin lentokenttäviranomainen (DAA) pahoittelee matkustajille tilannetta. DAA:n mukaan jonot ovat venyneet ”merkittäviksi” lähtöselvityksissä, matkatavaroiden jättöpisteillä sekä turvatarkastuksissa. Samalla DAA sanoo huolehtivansa, etteivät matkustajat kärsi taloudellisia vahinkoja viivästysten takia.

Noin 50 000 matkustajan oli määrä lähteä Dublinin kentältä sunnuntaina.

Ongelmien taustalla on ainakin osittain henkilöstövaje. DAA on palkannut sanojensa mukaan ”aggressiivisesti” lisää henkilökuntaa turvatarkastuksiin. Yhtiö on pyrkinyt palkkaamaan 370 uutta turvahenkilökunnan jäsentä, mutta monet 300:sta jo palkatusta oli sunnuntaina yhä koulutettavana.

”Olemme kasvattaneet henkilökuntaamme maaliskuun alusta saakka, kun kansainvälinen matkailu alkoi jälleen kasvaa. Pitää myös muistaa, että viimeisen kahden vuoden ajan meillä on ollut hyvin vähän matkustajia”, sanoi DAA:n Kevin Cullinane BBC:lle.