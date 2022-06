Suomessa on vireillä isojakin aurinkovoimalahankkeita, mutta kannattavuus on yhä kysymysmerkki. Tähän asti paneeleita ovat asentaneet lähinnä kaupat, teollisuus ja kotitaloudet, jotka käyttävät tuotetun sähkön itse.

Tähän asti aurinkopaneeleita on asennettu yleensä kiinteistöihin, joissa sähkö saadaan käytettyä itse. Aurinkopaneeleita Myllypuron liikuntahallin katolla Helsingissä.

Maanantaina kahden aikaan iltapäivällä näytti hyvältä. Aurinkovoimalat tuottivat sähköä noin 350 megawatin teholla. Juuri sillä hetkellä tuotanto ylitti koko tuulivoiman tuotannon, vaikka tuulivoimaa on Suomessa jo yli 3 000 megawatin nimellisteholla.

Se oli paljon myös siihen nähden, että vuoden vaihteessa koko Suomeen oli asennettu yhteensä vain 358 megawatin nimellisteholla aurinkopaneeleita.

Toistaiseksi auringolla tuotetaan häviävän pieni osa kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä. Viime vuonna osuus oli 0,4 prosenttia.

Aurinkopaneeleita omakotitalon katolla Helsingissä 24. toukokuuta 2022.

Tähän asti paneeleita on asennettu lähinnä sellaisiin kiinteistöihin, jotka pystyvät käyttämään itse valtaosan tuotetusta sähköstä.

Aurinkoenergia sopii hyvin esimerkiksi S- ja K-ryhmän ruokakauppojen tai logistiikka­keskusten katoille, koska niiden kylmäkoneet käyttävät kesälläkin paljon sähköä.

Samasta syystä myös Atria on asentanut Nurmon-teurastamon alueelle kymmeniätuhansia aurinkopaneeleita.

Myös kotitaloudet ja taloyhtiöt ovat sähkön kallistuessa innostuneet asentamaan aurinkopaneeleja. Se on todennäköisesti kannattavaa, jos sähkön voi käyttää esimerkiksi käyttöveden lämmittämiseen tai sähköauton lataamiseen.

Itse tuotetusta sähköstä ei tarvitse maksaa siirtomaksua eikä veroa toisin kuin ostetusta sähköstä. Ylijäämäsähkön voi myydä verkkoon. Viime viikkoina sähkön pörssihinta on ollut päiväsaikaan niin korkealla, jopa 20–30 senttiä kilowattitunnilta, että verkkoon myyminenkin on ollut hyvin kannattavaa.

Yleensä kesäisin sähkö on kuitenkin ollut niin edullista, että myydyn sähkön tuotto on jäänyt pieneksi suhteessa aurinko­sähkö­järjestelmän asennushintaan ja odotettavissa olevaan käyttöaikaan.

Silti monet energiayhtiöt ovat nyt vähintään valmistelemassa isojen erillisten aurinkovoimaloiden rakentamista. Nämä voimalat tuottaisivat siis sähköä nimenomaan myytäväksi.

Kannustimena ovat muun muassa EU:n elvytyspaketista jaettavat tuet, joiden enimmäismäärä voi olla jopa puolet investoinnin kustannuksesta.

Tuulivoimayhtiönä tunnettu Ilmatar on aloittamassa aurinko­sähkö­voimalan rakennustyöt kesäkuussa Joroisissa lentokentän alueella. Paneelit asennetaan syksyn kuluessa ja voimala kytketään sähköverkkoon ensi vuoden alkupuolella.

Voimala ei ole suuren suuri, vaan teholtaan viisi megawattia eli yhden ison tuulivoimalan verran.

Atrian lihatehtaan aurinkovoimala Nurmossa Seinäjoen lähellä. Tänä vuonna valmistuvan laajennusosan jälkeen voimala tuottaa sähköä jopa 9 000 megawattituntia vuodessa eli noin 450 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeiksi.

Ilmattaren hanke on saanut 20 prosentin uusiutuvan energian investointituen Business Finlandilta.

”Aurinkosähkön kannattavuus ei ole kovin kaukana tuulivoiman tasosta. Aurinko myös täydentää hyvin tuulivoimaa, koska silloin kun ei tuule, paistaa usein aurinko”, uuden liiketoiminnan kehitysjohtaja Antti Keskinen Ilmattaresta sanoo.

Mitään tarkkaa sähkön hintatasoa, jolla voimala­investointi on kannattava, Keskinen ei osaa sanoa. Paneelivalmistajat lupaavat paneelien käyttöiän olevan jopa 30–40 vuotta, eli investointi on hyvin pitkäaikainen. Markkinoita on ylipäätään mahdotonta ennustaa niin pitkälle.

Paneelien tuottaman sähkön verkkoon sopivaksi vaihtovirraksi muuntavat invertterit joudutaan uusimaan useammin, mutta muuten käytön kustannukset ovat pienet. Lentokenttämaalla myös perustuskustannukset ovat kohtuulliset, koska alue on valmiiksi tasainen.

Puolet 8 000 paneelista on kaksipuolisia, eli ne pystyvät hyödyntämään talvella myös lumen heijastuksen tuottamaa hajasäteilyä.

”Kokeilemme, miten se vaikuttaa tuottoon. Odotuksissa on, että puisto tuottaa sähköä noin 5 000 megawatti­tuntia vuodessa”, Keskinen sanoo.

Verrattuna samantehoiseen tuulivoimalaan tuotto on pieni. Viiden megawatin tuulivoimala tuottaisi sähköä yli kolminkertaisen määrän.

Paneelit tuottavat sähköä lähes täydellä teholla vain pilvettömänä kevät- tai kesäpäivänä. Pilvisellä säällä tuotto putoaa herkästi alle kymmenesosaan ja sadesäällä lähes olemattomaksi.

” ”Erilaiset joutomaat voitaisiin valjastaa tuottavaan toimintaan.”

Ilmattarella on suunnitteilla myös monia 50–250 megawatin tehoisia aurinkovoimaloita Suomeen ja Ruotsiin.

”Uutisia päästään kertomaan toivottavasti tänä ja ensi vuonna.”

Voimaloille on katsottu paikkojakin. Aurinkovoimalat vaativat paljon tilaa. Joroisten pieni voimala peittää yli viisi hehtaaria maata eli noin seitsemän jalkapallokentän verran.

”Aurinkovoimalat sopivat esimerkiksi alueille, joissa nykyinen elinkeinotoiminta on syystä tai toisesta päättynyt tai vaikka huonosti tuottavalle pellolle. Erilaiset joutomaat voitaisiin näin valjastaa tuottavaan toimintaan”, Keskinen sanoo.

Tästä syystä asiantuntijat pitävät Suomea otollisena paikkana aurinkovoimalle. Säteilyä on saman verran kuin Pohjois-Saksassa, mutta vapaata maa-alaa on paljon enemmän, joutomaitakin riittää.

Kunnallisten energia­yhtiöiden omistama EPV Energia on hakenut EU:n korona­elvytys­rahoista tukea entiselle turvesuolle rakennettavalle suurelle voimalalle. Hanketta on valmisteltu jo parin vuoden ajan. Tukiehtojen mukaan valmista pitäisi olla vuoden 2026 alkupuolella.

”Lapuan Heininevalle, entiselle turve­tuotanto­alueelle, on suunniteltu 80–100 megawatin aurinkohanketta. Lupamenettelyt ovat käynnissä, ja selvitämme nyt esimerkiksi perustamistapoja”, hankkeen kehittämisestä vastaava Sami Kuitunen sanoo.

Turvesuolla kymmeniä vuosia kestävien perustusten tekeminen voi olla vaativaa, koska vastaan voi tulla esimerkiksi paksu savikerros tai hyvin pehmeää maata.

Elvytystuen saaminen edellyttää jotain uutta teknistä ratkaisua. Heininevallakin on tarkoitus kokeilla kaksipuolisia paneeleja.

”Kustannusten nousu on tietysti myös meille iso kysymys. Esimerkiksi metallien hinnat ovat nousseet, joten ruuvipaaluperustus ei välttämättä ole nyt kilpailukykyisin vaihtoehto”, Kuitunen sanoo.

Aurinkopaneelien hinnat laskivat vuosien ajan, mutta kehitys kääntyi runsas vuosi sitten rahtikustannusten ja raaka-aineiden kallistumisen myötä.

Paneelit ovat kuluneen vuoden aikana kallistuneet selvästi ja niiden kysyntä todennäköisesti vain kasvaa tulevina vuosina, jos EU:n suunnitelmat uusiutuvan energian kasvusta toteutuvat.

Jos Heininevan aurinkopuisto toteutuu, 200 000 aurinkopaneelia peittäisi 140 hehtaarin alueen eli neliön, jonka sivut ovat 1,2 kilometriä pitkiä. Alue vastaa kooltaan suurin piirtein Helsingin ydinkeskustaa.

Puisto tuottaisi sähköä noin 90 gigawattituntia eli noin 4 500 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkön tarpeen.

Myös muita isoja aurinkosähköhankkeita on vireillä.

Energiateollisuuden asiantuntijan Marja Rankilan mukaan EU:n elvytysrahoista eli RRF-rahoista on hakenut tukea viisi hanketta.

”Tämän vuoden lopussa Fingrid ennustaa aurinkosähkötehon nousevan 414 megawattiin. Tähän asti verkkoon on liitetty lähinnä alle megawatin voimaloita, mutta kiinnostus teollisen mittaluokan hankkeisiin on kasvamassa”, Rankila sanoo.

Myös aurinkosähköä käyttävien yritysten aurinkosähkö­hankkeet voivat saada jatkoa. S-ryhmän energiayhtiön S-voiman toimitusjohtajan Mikko Halosen mukaan ryhmässä pohditaan aurinkosähkö­ohjelman jatkoa.

Tähän mennessä ryhmän ruokakauppojen katoille ja muun muassa Sipoon logistiikkakeskuksen pihalle on asennettu 30 megawattia paneeleita.

”Ne on mitoitettu niin, että sähkö saadaan käytettyä itse, eikä sähköä syötetä verkkoon. Koko ryhmän sähkönkäytöstä aurinkosähkön osuus on muutaman prosentin luokkaa”, Halonen sanoo.