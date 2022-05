Venäläistä öljyä menee nyt Kiinaan ja Intiaan, kun länsi pyrkii eroon hyökkäyssodan aloittaneen valtion energiasta.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on mullistanut energiamarkkinoita. Länsi yrittää painostaa Venäjää lopettamaan sotatoimet iskemällä maan talouteen, jossa esimerkiksi öljyllä ja kaasulla on iso rooli.

Yhdysvallat on päättänyt kieltää öljyn ja kaasun tuonnin Venäjältä ja myös Euroopan komissio on valmistellut öljypakotteita. Myös Suomessa venäläisen raakaöljyn tuonnin lopettaminen on jo pitkällä. Neste on kertonut aiemmin, että venäläisen raakaöljyn ostamisen pitäisi loppua kokonaan heinäkuun loppuun mennessä.

Vaikka länsi pyrkii tiukentamaan linjaansa Venäjää kohtaan, osa Aasian maista on jopa lisännyt liiketoimintaa Venäjän kanssa.

Data-analytiikkayhtiö Kplerin mukaan venäläistä raakaöljyä on toukokuussa kuljetettu meriteitse enemmän kuin koskaan aiemmin. Viime viikolla merikuljetuksessa oli 74–79 miljoonaa barrelia Venäjän tuottamaa öljyä. Ennen sodan alkua helmikuussa määrä oli reilut 27 miljoonaa barrelia.

Venäläisen öljyn markkinat ovat siirtyneet lännestä itään, kun Intiaan ja Kiinaan on lähtenyt ennätysmäärät öljykuljetuksia sodan alkamisen jälkeen. Kplerin mukaan Aasia ohitti Euroopan suurimpana venäläisen öljyn ostajana ensimmäistä kertaa huhtikuussa. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan tuolloin Venäjän öljyvienti myös palasi sotaa edeltävälle tasolleen.

Venäjän öljyn kuljetukset Aasiaan ovat lisääntyneet vähintään 50 prosenttia vuoden alusta, ilmenee kuljetuksia seuraavan Petro-Logisticsin datasta. Näin ollen jos Aasia jatkaa venäläisen öljyn ostamista, Euroopan unionin mahdollinen öljytuonnin täyskieltokaan ei kaada Venäjän öljytaloutta.

”Osa Aasian mahdollisista ostajista motivoituu enemmän taloudellisista kuin poliittisista näkökulmista”, Kplerin vanhempi öljyanalyytikko Jane Xie sanoo uutistoimisto Bloombergille.

Xien mukaan erityisesti Intia on lisännyt Venäjän öljyn ostoja.

”Yhdysvallat on kuitenkin kiinnittänyt huomiota Intian venäläisen öljyn ostoihin, joten kaupalla voi olla joitakin riskejä. Tällä hetkellä on epätodennäköistä, että se vähentää kauppaa merkittävästi”, Xie sanoo.

Lännen pitäisikin lisätä poliittista painetta aasialaisia asiakkaita kohtaan, tai muuten muutosta ei ole näköpiirissä, sanoo johtaja Norbert Rücker sveitsiläispankki Julius Bäristä Reutersille.

EU:sta on tulossa jo kuudes pakotepaketti Venäjää vastaan. Uusimmalla pakotekierroksella halutaan lisätä painetta öljytuonnin kautta.

Aiemmat viisi pakettia saatiin kasaan nopeasti, mutta kuudennen pakotepaketin valmisteluun on kulunut koko toukokuu. Vaikeuksia on aiheuttanut ehdotettu öljyn tuontikielto, jota vastustaa erityisesti Unkari.

Tuoreimpien tietojen mukaan EU:n aikomuksena on kieltää merikuljetuksilla tulevan venäläisöljyn tuonti kokonaan vuoden loppuun mennessä. Unkari kuitenkin saisi myönnytyksenä poikkeuksen Družba-putkelle.

Merikuljetukset ovatkin vain osa Venäjän öljyviennistä.