Saksalaisessa talouskeskustelussa on näkynyt pitkään 1920-luvulta lähtöisin oleva hyperinflaatiotrauma.

Kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio kiihtyi Saksassa toukokuussa 8,7 prosenttiin, ilmenee maan tilastoviraston maanantaina julkistamista tiedoista. Kyseessä on harmonisoitu inflaatiolukema, joka on vertailukelpoinen muiden EU-maiden lukujen kanssa.

Hintojen kallistuminen oli nopeinta sitten talven 1973–1974, kertoo uutistoimisto Reuters. Tuolloin piikin inflaatiossa aiheutti öljykriisi.

Toukokuussa energian ja ruoan hinnat ovat nousseet Saksassa, kuten myös muualla euroalueella. Euroalueen inflaation odotetaan olleen toukokuussa 7,8 prosenttia, kun huhtikuussa se oli 7,5 prosenttia.

Saksassa inflaatio kiihtyi odotuksia kovemmaksi. Reutersin haastattelemat analyytikot odottivat kahdeksan prosentin inflaatiovauhtia.

Tilastoviranomaisen mukaan energian hinnat kohosivat toukokuussa 38,3 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Ruoan hinnat nousivat 11,1 prosenttia vertailukuukaudesta.

Saksan valtiovarainministeri Christian Lindner totesi reilu viikko sitten, että nykytilanteessa on todellinen stagflaation vaara. Stagflaatiossa talouskasvu hidastuu ja työttömyys on suurta samaan aikaan kun inflaatio kiihtyy.

Lindnerin mukaan riskinä on, että hidas talouskasvu ja korkea inflaatio vaikuttavat voimakkaasti kuluttajien ostovoimaan.

Lindner peräänkuuluttaa tiukempaa talouskuri Euroopan unionin jäsenmaissa.

Saksan inflaatiotrauma on heijastunut pitkään eurooppalaiseen talouskriisi­keskusteluun. Ennen koronakriisiä Saksan talouspolitiikka perustui talouskurille ja hintavakaudelle, ja maa on aiemmin vastustanut keskuspankin toimenpiteitä, joilla rahamäärää on kasvatettu.

Inflaatiotrauma syntyi Weimarin tasavallan hyperinflaation kokemuksista. Saksa tunnettiin Weimarin tasavaltana vuosina 1919–1933 ja vuonna 1923 hintojen nousu kiihtyi 854 000 000 000 prosenttiin heinä–marraskuussa. Hyperinflaatiosta päästiin eroon vasta rahauudistuksella, jonka jälkeen vanhat setelit kelpasivat enää askarteluihin tai poltettavaksi.

Nykyinen inflaatiovauhti on siis täysin eri maailmasta. Euroopan keskuspankki (EKP) myös kiristää rahapolitiikkaansa euroalueen inflaation hillitsemiseksi. EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde on vihjannut, että keskuspankki voi nostaa ohjauskorkoaan heinäkuussa.

Euroalueen kuluttajahintojen nousu eli inflaatio kiihtyi huhtikuussa 7,5 prosenttiin eli nopeimmilleen yhteisvaluutta-alueen historiassa. EKP:n päättäjät kokoontuvat seuraavan kerran 9. kesäkuuta ja 21. heinäkuuta päättämään rahapolitiikasta.