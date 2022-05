Saksalainen Lidl on Leijonien pääsponsori, ja taustalla on kylmä bisneslogiikka – Näin kauppaketju hyötyy kotikisoista

”Lidl on saksalainen brändi, mutta nyt heillä on mahdollisuus voittaa suomalainen sielu ja olla tietyllä tapaa osa meidän kansalliskertomustamme”, sanoo Aalto-yliopiston työelämäprofessori Pekka Mattila.

Suomessa järjestetyt miesten jääkiekon maailmanmestaruuskisat ovat olleet kauppaketju Lidlille ylpeyden aihe ainakin näkyvyyden osalta.

Lidl Suomesta tuli Suomen Jääkiekkoliiton pääsponsori toukokuussa 2021. Yhteistyösopimus kattaa liiton lisäksi miesten A-maajoukkueen, naisten, nuorten ja tyttöjen maajoukkueet. Sunnuntaina päättyneissä kisoissa Lidl on näkynyt laajasti esimerkiksi niin katukuvassa kuin otteluiden aikana televisiossakin.

"Näkyvyys on ollut erityisen isoa kotikisojen aikana. Kotikisat tekevät sen, että pystymme hyödyntämään useita medioita”, sanoo Lidl Suomen luova päällikkö Christian Saukkola. Hän vastaa työssään Lidlin brändistä Suomessa.

Saukkola ei kerro, miten yhteistyö on näkynyt Lidlin tuotoissa tai asiakasvirroissa, sillä juuri päättyneiden kisojen tuloksia ruvetaan vasta analysoimaan.

”Olemme kyllä selkeästi huomanneet, että kisakannustajat ovat löytäneet meille.”

Lidlissä on ollut myynnissä myös Leijonien virallisia fanituotteita. Vaikka kisahuuman keskellä esimerkiksi fanipaitojen ja -huivien myynti kasvaa, niiden merkitys ei ole kovin suuri, sanoo Aalto-yliopiston työelämäprofessori Pekka Mattila.

”En usko, että rihkaman kaupustelu, joka on vähän jäänne menneestä maailmasta ja sen lisäksi äärimmäisen epäekologista, on se millä ansaitaan.”

Yhteistyön vaikutuksilla ihmisten mielikuviin sen sijaan voi olla positiivisia seurauksia pidemmällä aikavälillä, Mattila kertoo. Esimerkiksi kiireessä lähikauppaa valitessaan moni saattaa poiketa mieluummin paikkaan, joka tuntuu jollain tapaa läheisemmältä.

Christian Saukkola kuvaa yhteistyötä Leijonien kanssa todella tärkeäksi, koska ”suomalaisilla on intohimoinen suhde jääkiekkoon, ja se on todella vahvasti ihmisten sydämissä”.

Mattilan mielestä kotikisojen yhteydessä voimakkaasti näkynyt markkinointi onkin ollut Lidlille keino muuttua kuluttajien mielissä enemmän suomalaiseksi.

”Lidl on saksalainen brändi, mutta nyt heillä on mahdollisuus voittaa suomalainen sielu ja olla tietyllä tapaa osa meidän kansalliskertomustamme. Tämän takia he niin intohimoisesti varmaan halusivat napata tämän kumppanuuden.”

Kyse ei ole niinkään siitä, että kauppaketju yrittäisi häivyttää juuriaan, vaan pikemminkin brändin rikastamisesta. Mattilan mukaan Saksalla on Suomessa lähtökohtaisesti hyvä maakuva, johon liitetään mielikuvia tarkasta taloudenpidosta ja laadusta. Yhteistyöllä Leijonien kanssa mielikuviin pyritään lisäämään myös tunnepuolta.

”Tämän myötä Lidliin saadaan tuotua jotain patrioottista. Että Lidlissä teen taloudellisesti järkevämmän valinnan ja tuen samalla Suomea”, Matilla sanoo.

Myös Christian Saukkolan mukaan yhteistyö Leijonien kanssa on tärkeää myös mielikuvien herättelyn kannalta. Yhtenä tavoitteena on ollut tuoda näiden kisojen yhteydessä esiin tuoreutta.

Kun vuonna 2013 Lidl lanseerasi Leijonien virallisen kisamakkaran, nyt jääkiekon yhteydessä tehdyssä markkinoinnissa on korostettu esimerkiksi hedelmiä ja vihanneksia.

”Nyt ollaan tällä tuoreuskulmalla liikkeellä. Kisamakkaroita ei tänä vuonna ollut mukana”, Saukkola sanoo.

Tuoreuden markkinointi kertoo Mattilan mukaan toisaalta siitä, että kiekkoyleisö on vuosien aikana muuttunut, vaikka samalla se noudattelee samaa linjaa, jota Lidl on jo vuosia painottanut mainonnassaan.

”Lidl haluaa alleviivata sitä, että heilläkin on tuoretuotteita. Kun Lidl tuli Suomeen, heillä oli paljon rajatumpi valikoima. Silloinen mielikuva saattaa olla tosi vakiintunut”, Mattila sanoo.