Hollanti ja Tanska uskovat päätyvänsä niiden Euroopan maiden joukkoon, joihin Venäjä ei enää suostu toimittamaan kaasua. Aiemmin toimitukset loppuivat Suomen lisäksi Puolassa ja Bulgariassa.

Rotterdamissa sijaitsee mittava lng-terminaali. Lng on nesteytettyä maakaasua, jota voidaan kuljettaa säiliöaluksilla pitkiä matkoja. Eurooppa toivoo korvaavansa venäläistä maakaasua muun muassa lng:llä.

Hollanti ja Tanska odottavat Venäjän kaasutoimitusten loppuvan tiistaina 31. toukokuuta. Kumpikaan maista ei ole suostunut Venäjän muuttuneisiin maksuehtoihin ja ruplatilin avaamiseen Gazprombankissa.

Hollantilainen kaasuyhtiö Gas Terra tiedotti maanantaina, että Gazprom on ilmoittanut lopettavansa maakaasutoimitukset tiistaina. Yhtiön mukaan se on jo solminut uudet sopimukset korvatakseen venäläisen maakaasun toimitukset lähikuukausiksi. Gazpromin on ollut määrä toimittaa kaksi miljardia kuutiometriä maakaasua toukokuun lopun ja lokakuun välisenä aikana.

Hollannin valtio omistaa Gas Terrasta puolet energiayhtiö EBN:n kautta, ja loput kaksi neljännestä omistavat energiajätit Shell ja Exxon.

Hollanti on ollut Euroopan kolmanneksi suurin Venäjän maakaasuntuoja Saksan ja Italian jälkeen. Suurin osa Hollannin maakaasutuonnista on tullut muualta kuin Venäjältä.

Tanskalainen energiayhtiö Ørsted varoitti erikseen maanantaina, että Gazprom Export saattaa lopettaa kaasutoimitukset maahan, koska yhtiö ei ole suostunut maksamaan kaasusta Venäjän vaatimusten mukaisesti. Energiayhtiön kaasulaskun eräpäivä on tiistaina.

Ørsted katsoo, että olemassa olevien sopimusten mukaan sen ei tarvitse toimia Gazpromin vaatimusten mukaisesti, ja tanskalaisyhtiö pitää mahdollista kaasutoimitusten katkaisemista sopimusrikkomuksena.

Tanskan energiaviraston mukaan maakaasutoimitusten loppumisella ei ole välittömiä vaikutuksia energian tai kaasun saatavuuteen maassa. Ørstedin mukaan sen on mahdollista ostaa kaasua Euroopan markkinoilta toimittaakseen sitä asiakkailleen. Ørsted toimittaa kaasua pääasiassa isoille yrityksille Tanskassa ja Ruotsissa.

Venäjältä Tanskaan ei ole olemassa suoraa maakaasuputkea, eli kaasutoimituksia ei voida katkaista suoraan Venäjältä. Toisin on Suomessa, johon Venäjä lopetti kaasunviennin lauantaina 21. toukokuuta, koska Suomi ei suostunut Venäjän vaatimuksiin. Suomeen Venäjän kaasu on tullut itärajan ylittävää kaasuputkea pitkin.

Aiemmin Venäjä lopetti kaasutoimitukset Puolaan ja Bulgariaan.

Sen sijaan Saksassa, Italiassa ja Ranskassa on katsottu, että Venäjän vaatimuksiin maksujärjestelyjen muuttamiseksi voidaan suostua, jotta toimitukset jatkuvat.

Venäjän kaasutoimitusten loppuminen ei tule yllätyksenä, vaan teollisuus ja yritykset ovat valmistautuneet tilanteeseen jo vähintään viikkoja. Kaasun kysyntä on vähentynyt jo aiemmin hintojen nousun takia.

Gazprom vaati huhtikuussa Suomessa venäläistä maakaasua myyvää Gasumia maksamaan hankintasopimuksessa sovitut maksut ruplissa. Ensimmäinen ruplamaksu olisi erääntynyt perjantaina 20. toukokuuta. Gasumin mukaan Gazprom on esittänyt sille muitakin vaatimuksia.

Gasumin mukaan Suomessa kaasun käyttäjien ei tarvitse kantaa huolta kaasun saatavuudesta ainakaan kesän kuluessa.

Talvella kaasun kysyntä kasvaa niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Tällöin kaasumarkkinoilla kilpailu kiristyy.

Loppuvuodesta Suomeen olisikin tuloillaan lng-terminaali­laiva, jonka toivotaan korvaavan Venäjän maakaasua. Lng on nesteytettyä maakaasua, jota voidaan kuljettaa säiliöaluksilla pitkiä matkoja.

Lisäksi Venäjän kaasutoimituksia pyritään korvaamaan Suomen ja Viron yhdistävällä Baltic Connector -kaasuputkella sekä Puolan ja Liettuan yhdistävällä kaasuputkella, joka aloitti toimintansa toukokuun alussa. Samalla investoinnit päästöttömään energiaan kiihtyvät.