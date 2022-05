Kauppajätti aikoo kaksinkertaistaa kauppojensa yhteydessä tarjottavien latauspaikkojen vielä tämän vuoden aikana.

Sähköautojen latauspaikkoja on tällä hetkellä paljon esimerkiksi Redi-kauppakeskuksessa. K-ryhmä on lisäämässä latauspaikkoja omien kauppojensa yhteydessä huomattavasti.

Ladattavien autojen omistajille on pian tarjolla huomattavasti lisää julkisia latausmahdollisuuksia nykyiseen verrattuna.

Kauppajätti K-ryhmä kertoo, että se aikoo kaksinkertaistaa kauppojen yhteydessä olevien latausasemien määrän vielä tänä vuonna.

Yhdellä latausasemalla on tyypillisesti 4–6 latauspaikkaa.

Tällä hetkellä ketjun sähköisen liikenteestä vastaavalla K-latauksella on 107 latausasemaa ympäri Suomea. Yksittäisiä latauspisteitä on lähes 500, joista reilut 300 on hitaampia peruslatauspisteitä ja noin 150 pika- tai suurteholatauspisteitä.

Tänä vuonna latausasemia aiotaan rakentaa noin sata lisää. Esimerkiksi Loimaalle, Jämsään, Keminmaalle ja Poriin on tulossa myös suurteholatauspisteitä, jotka mahdollistavat 200 kilowatin lataustehon.

K-lataus on osa kauppaketjun K-auto -liiketoimintaa. Kyseessä on Suomen markkinoilla huomattava autokauppias ja Volkswagen-konsernin autojen maahantuoja.

Latauskapasiteetin nopea kasvattaminen on vastaus muutokseen autojen käyttövoimien kysynnässä.

”Sähköautojen määrä kasvaa koko ajan, ja esimerkiksi K-Auton myymistä uusista autoista jo noin kolmannes on täyssähköautoja. Tämä on johtanut siihen, että suosituimmilla latausasemilla kysyntä on kasvanut melkoisesti”, kertoo K-Latauksesta vastaava johtaja Tom von Bonsdorff.

Latausmahdollisuuksia halutaan jatkossa rakentaa entistä enemmän paikkoihin, joissa autoilijat asioivat usein. Tähän mennessä rautakauppojen asiakkaille on ollut tarjolla vähän latauspisteitä, mutta nyt niitä on tulossa lisää etenkin pääkaupunkiseudun K-rautojen yhteyteen.

Kuluttajat ovat kaivanneet myös nykyistä enemmän nopeita latausmahdollisuuksia. Vielä tällä hetkellä nopeaa DC- eli tasavirtalatausta hyödyntäville täyssähköautoille on ollut tarjolla rajallisesti latauskapasiteettia.

K-lataus on tuomassa omaan valikoimaansa kaksi uutta suurteholatauksen kategoriaa, 100 kW:n ja jopa 300 kW:n tehoon taipuvat pisteet.

Näistä tehokkaampaa latausta hyödyntäviä autoja on vielä tällä hetkellä tarjolla rajallisesti, sillä yli 200 kilowatin teholla lataavia autoja on lähinnä kalleimmissa hintaluokissa.

300 kilowatin teoreettista lataustehoa luvataan esimerkiksi Porsche Taycan -sähköautolle, joka testitilanteessa ylsi 270 kilowatin lataustehoon, kertoo alaa seuraava InsideEvs -sivusto.

Muita näin jykevän lataustehoihin yltäviä autoja ovat muiden muassa Lucid Air, Audi e-tron GT sekä GMC:n Hummer-sähköauto, jolle luvataan jopa 350 kilowatin teoreettinen latausteho.

Myös Suomen suosituimpiin sähköautoihin nousseelle Hyundai Ioniq 5:lle luvataan parhaimmillaan yhtä nopeaa latausta.