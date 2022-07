Paula Lehtomäki koki lapsena Kostamuksen asukkaiden vieraanvaraisuuden Neuvostoliitossa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut järkytys, eikä näkymää suhteiden palauttamiseksi ole.

Ensimmäiset muistot itänaapurista ovat arkisia. Paula Lehtomäen lapsuudenkoti sijaitsi kuuden kilometrin päässä rajapyykistä Kuhmon Vartiuksen kylässä.

”Kun talvella hiihdettiin, ladun vieressä oli Seis – Stop – Rajavyöhyke -kyltti”, Lehtomäki kertoo.

Lehtomäen lapsuudessa 1980-luvulla rajan itäpuolella rakennettiin Kostamuksen kaupunkia ja tehtaita. Rakennuksilla työskenteli kymmenittäin kuhmolaisia. Lehtomäki vieraili Kostamuksessa ensi kertaa 9-vuotiaana.

”Silloin kävin Neuvostoliitossa ensimmäisen kerran. Rajatarkastus oli vähän jännittävä ja pelottava.”

Kuhmosta ja Kostamuksesta tuli ystävyyskaupungit. Koululaisille järjestettiin useita vierailuja, joista Lehtomäki muistaa erityisesti emäntien ja isäntien vieraanvaraisuuden.

”Saimme kotimajoituksessa paljon karkkia. Koululaisen ja tavallisen ihmisen mieleen kokemus jäi positiivisena.”

” ”En olisi koskaan uskonut, että tällaiseen hankkeeseen Venäjä lähtisi. Se oli täydellinen yllätys ja ehkä juuri siksi niin hirveä järkytys.”

Yläasteella Lehtomäki alkoi opiskella venäjää, ja 1990-luvun puolivälissä hän lähti vaihto-oppilaaksi Pietariin opiskellessaan idänkaupan koulutusohjelmassa Turun kauppakorkeakoulussa.

Lehtomäkeä kiinnosti ”inspiroiva, mutta aika vaikea” venäjän kieli. Myös kulttuuri ja taide olivat erityisesti opiskeluaikana tärkeitä.

”Venäjässä on ollut aikoinaan sellainen eksoottinen puoli, että se on lähellä, mutta hyvin hyvin erilainen maa ja erilainen kulttuuri kuin Suomi. Takavuosina se tuntui monella tavalla viehättävältä.”

Lapsuudesta ja nuoruudesta virinnyt kiinnostus itänaapuriin muodostui olennaiseksi osaksi Lehtomäen uraa.

”Kuten aina elämässä, yksi asia johtaa toiseen”, hän kuvailee.

Suhde ja näkökulma itänaapuriin on ajan mittaan muuttunut riippuen työtehtävistä, joiden kautta Lehtomäki on ollut mukana edistämässä Venäjä-yhteistyötä.

”Kun tullaan tähän päivään, mitään suhdetta ei ole.”

Lehtomäki kertoo pohtineensa pitkään tähän haastatteluun osallistumista.

Kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainassa 24. helmikuuta, vyöryivät päälle tunteet toisensa perään.

”En olisi koskaan uskonut, että tällaiseen hankkeeseen Venäjä lähtisi. Se oli täydellinen yllätys ja ehkä juuri siksi niin hirveä järkytys”, Lehtomäki sanoo.

Järkytystä seurasi ensin sotatapahtumiin ja ihmisten kohtaloihin liittyvä suuri suru, mutta myös valtava pettymys. Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerinä vielä hetken aikaa toimiva Lehtomäki on edistänyt idän suhteita erilaisissa yhteyksissä noin 40 vuotta.

”Olen vuosikymmeniä ollut mukana tekemässä dialogia ja rakentamassa asioita siitä näkökulmasta, että myönteinen kehitys olisi mahdollista. Nyt se työ on tehty tyhjäksi.”

Sodan alkamisen jälkeen länsi on tehnyt historiallista pesäeroa Venäjään niin taloudessa kuin politiikassa. Arvostelijat ovat väittäneet, että Vladimir Putinin tarkoitusperät olisi pitänyt nähdä ja estää jo viimeistään Krimin valtaamisen aikaan.

Lehtomäki ei halua käyttää sanaa jälkiviisastelu. Hän kuitenkin korostaa, että helmikuun 24. päivän jälkeisessä maailmassa on helppo mennä vikaan, kun arvioidaan vuosia sitten tapahtuneita asioita.

”Aina tähän kevääseen asti yhteistyön tekeminen ja dialogin käyminen on meillä ollut hyvin pitkäaikainen linja ja myös valtionjohdon noudattama linja. Pidetään kanavia auki, keskustellaan ja tehdään käytännön asioissa yhteistyötä. Tarkoituksena on ollut se, että olisi käsitys siitä, mitä vastapuoli miettii ja ajattelee.”

Keskustelu menee helposti jyrkäksi, Lehtomäki sanoo. Esimerkiksi suostuminen tähän haastatteluun kertomaan omasta suhteesta Venäjään oli pohdinnan takana.

”Kysymys, jota täytyy miettiä kun katsoo taaksepäin on se, olisiko pitkässä kehityskulussa pitänyt olla parempi käsitys siitä, mikä se henki on.”

” ”On selvä asia, että Venäjän sisäinen kehitys on mennyt vuosikausia demokraattisten oikeuksien, yksilönvapauksien ja myös länsiyhteistyön näkökulmasta huonompaan suuntaan.”

Menneitä tapahtumia ja valintoja voi ja pitääkin arvioida, mutta ilman leimakirveitä.

”Soisin itse kunkin meistä panostavan rakentavan keskustelun luomiseen puolin ja toisin.”

Lehtomäki on kevään aikana ehtinyt pohtia asioita, joissa kenties olisi pitänyt toimia toisin. Olisiko jo 1990-luvun lopussa Tšetšenian sodasta lähtien pitänyt paremmin käsittää se, että Venäjä voi toteuttaa sellaisia laajoja sotatoimia, joita Ukrainassa on nyt nähty?

Toisaalta ilmaan jää kysymys siitä, mitkä olisivat olleet vaihtoehdot.

”Jos jo 20 vuotta sitten olisi pitänyt olla selkeämpi käsitys, mikä se johtopäätös olisi ollut? On vaikea ottaa ohjenuorakseen, että jo lähtötilanteessa tuomitsee dialogin tai yhteistyön epäonnistumaan. Sekin tuntuu vieraalta lähestymistavalta.”

2000-luvulla Lehtomäki on edistänyt Venäjän-kauppaa ja maiden välisiä taloussuhteita esimerkiksi ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä Anneli Jäätteenmäen (kesk) ja Matti Vanhasen (kesk) hallituksissa vuosina 2003–2007.

”Venäjän-kauppaa kohtaan oli valtava kiinnostus kun aloitin ulkomaankauppaministerinä. Se oli hyvin myönteistä aikaa, ja vienninedistämiseen satsattiin paljon. En muista, että siihen olisi liittynyt mitään laajamittaisempaa kritiikkiä”, Lehtomäki sanoo.

Noihin aikoihin Lehtomäki tapasi myös Putinin, mikä ei ollut harvinaista suomalaiselle ministerille. Venäjän-suhteita pyrittiin edistämään Suomessa niin politiikassa kuin taloudessakin. Lehtomäki ei lähde avaamaan sitä, miten hänen käsityksensä Putinista tai tämän toiminnasta on muuttunut.

”En oikeastaan siitä juuri osaa sanoa sen enempää muuten kuin sen, että se tuntuu käsittämättömältä.”

Venäjän poliittisen muutoksen riskistä keskusteltiin erilaisten käytännön kysymysten yhteydessä. Euroopassa muun muassa edistettiin maakaasuputkien rakentamista venäläisen kaasun ostamista varten.

”Keskinäisen riippuvuuden ja kaupankäynnin lisäämisen ajatuksena on ollut, että sitä kautta voidaan sitoa Venäjää enemmän eurooppalaiseen ajatteluun ja mahdollisesti arvomaailmaan. Se on ollut 2000-luvun alun laajasti hyväksytty tavoite.”

Lehtomäki olisi äänestänyt Suomen Nato-hakemuksen puolesta.

Ministeriytensä lisäksi Lehtomäki istui Suomi–Venäjä-seuran hallituksessa vuosina 2000–2003 ja toimi seuran puheenjohtajana vuosina 2014–2015, jolloin Venäjä valtasi Krimin.

”Tuomitsimme oikeudettoman liittämisen ja toimenpiteet, mutta silloinkin koin tärkeänä olla ylläpitämässä juuri kansalaisyhteiskunnan ja kulttuuritoimijoiden välisiä yhteyksiä. Siitä seurassa juuri on kyse”, Lehtomäki sanoo.

Lehtomäen mukaan monet seuran aktiiveista kokivat jo tuolloin vahvaa leimaamista Venäjä-suhteiden edistämisen vuoksi.

”Tuntui tärkeältä antaa heille tukea.”

Krimin valtaamisen jälkeen lännen ja Venäjän suhteisiin tuli isoja säröjä ja talouspakotteita asetettiin puolin ja toisin. Suomessa omavaraisuuden lisääminen korostui, ja Lehtomäen mukaan esimerkiksi energiapolitiikassa riippuvuuden vähentäminen on ollut linjana jo pitkään.

Tehtäviensä kautta Lehtomäki on pystynyt seuraamaan myös Venäjän sisäistä kehitystä ainutlaatuisesta näkökulmasta. Eikä kehitys ole ennen nykyistä sotaakaan herättänyt optimismia, vaikka nyt näkymä onkin erityisen synkkä ja sumea.

”On selvä asia, että Venäjän sisäinen kehitys on mennyt vuosikausia demokraattisten oikeuksien, yksilönvapauksien ja myös länsiyhteistyön näkökulmasta huonompaan suuntaan. Tämä sota on hirmuinen katastrofi Ukrainalle, mutta myös Venäjälle itselleen.”

Myös osaavien ja koulutettujen, kansainvälisesti suuntautuneiden venäläisten aivovuoto on jatkunut jo vuosikymmeniä. Esimerkiksi Lehtomäen Pietarin-aikojen venäläiset opiskelutoverit jättivät kaikki kotimaansa.

” ”Kaikilla näillä sodan uhreilla on läheiset, joille suru on suuri. Siihen on suorastaan vaikea löytää sanoja.”

Suomen nykyiseen poliittiseen johtoon Lehtomäellä on täysi luottamus.

”Emme pääse pakoon omaa sijaintiamme. Siksi iso raami käytännön asioissa Suomella on ollut, että pyritään erilaisissa tilanteissa löytämään ne ratkaisut, jotka palvelevat parhaiten Suomen etua. Niin on tehty myös nykyisessä tilanteessa.”

Lehtomäki työskenteli keskustan kansanedustajana vuosina 1999–2015. Minkä valinnan hän olisi tehnyt eduskunnan Nato-jäsenyysäänestyksessä keväällä?

”Olisin ilman muuta äänestänyt Nato-jäsenyyden hakemisen puolesta”, Lehtomäki sanoo.

”Jos ja kun joskus syntyy edellytyksiä jonkinlaiseen naapuruussuhteen uudelleen ylös nostamiseen, se voi perustua vain sellaiseen tasavertaisuuteen, että kummankaan osapuolen ei tarvitse toista pelätä.”

” ”Olen henkisesti varautunut siihen, että minun aikanani mahdollisuutta rakentavaan yhteistyöhön ei enää tule.”

Sota on näkynyt Lehtomäen omassa arjessa muun muassa siten, että Pohjoismaiden ministerineuvoston hankkeet Venäjällä on jäädytetty ja myös konttorit suljetaan. Sota on tullut lähelle myös työn ulkopuolella.

”On syntynyt kontakteja ukrainalaisiin. Tilanne on tullut lähemmäksi kuin etukäteen osasin ajatella.”

Lehtomäki kertoo seuraavansa sotaa erityisesti äidin näkökulmasta muun muassa siksi, että hänen ensimmäinen lapsensa on pian armeijaiässä.

”Kaikilla näillä sodan uhreilla on läheiset, joille suru on suuri. Siihen on suorastaan vaikea löytää sanoja.”

Syksyllä Lehtomäki palaa pysyvämmin Suomeen, kun työt Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajana alkavat. Kesälomiaan hän on edelleen viettänyt mökillä Kuhmon rajaseudulla, jossa talvisodan historia on Lehtomäen mukaan ”elävää historiaa” esimerkiksi taistelupaikkojen kautta.

”Kun siihen monimutkaisuuteen ja tiettyihin erityispiirteisiin kasvoi sisälle, se oli myös luonnollista, ei pelottavaa. Siitä kasvuympäristöstä olen imenyt ajatuksen, että on pyrittävä olemaan naapurin kanssa mieluummin hyvissä kuin huonoissa väleissä. Ja aivan viimeiseksi hyvin huonoissa väleissä.”

Venäjän aloittama sota Ukrainassa on kestänyt jo pidempään kuin Suomen talvisota aikanaan. Ilmassa on edelleen paljon epävarmuutta. Toistaiseksi näyttää siltä, että ainakaan Suomen Venäjä-suhteisiin ei ole luvassa nopeaa ratkaisua.

”Olen henkisesti varautunut myös siihen vaihtoehtoon, että minun aikanani mahdollisuutta rakentavaan yhteistyöhön ei enää tule.”