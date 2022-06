EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen korostaa, että Puolan täytyy aloittaa toimet oikeusjärjestelmän riippumattomuuden parantamiseksi ennen kuin se voi saada rahoja.

Euroopan komissio on hyväksynyt Puolan 35,4 miljardin euron elvytyssuunnitelman. Suunnitelma on ollut hyväksymättä näin pitkään, koska Euroopan unioni on katsonut Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuuden vaarantuneen.

Yksi syy EU:n näkemykseen on Puolan korkeimman oikeuden kurinpitolautakunta.

Puolan parlamentin alahuone äänesti toukokuun lopussa voimaan lakimuutoksen, jonka tarkoituksena on purkaa vuonna 2017 perustettu, EU:n tuomioistuimen mukaan EU-oikeuden vastainen järjestelmä.

Komission mukaan Puolalle voidaan nyt myöntää EU:n yhteisen 800 miljardin euron elpymisvälineen tuista 23,9 miljardia euroa ja luotoista 11,5 miljardia euroa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen korostaa suunnitelman merkitystä niin vihreän talouden kuin myös Puolan oikeusjärjestelmän edistämisen kannalta.

”Suunnitelmaan sisältyy myös useita toimenpiteitä maan investointiympäristön parantamiseksi, mukaan lukien kattava oikeusjärjestelmän uudistus, jonka tavoitteena on vahvistaa tuomareiden riippumattomuutta”, von der Leyen sanoo komission tiedotteessa.

Von der Leyenin mukaan komission päätös hyväksyä suunnitelma on vahvasti sidoksissa Puolan oikeusjärjestelmän riippumattomuuden edistämiseen. Hän toteaa, että Puola ei saa tukia ennen kuin komission vaatimat uudistukset on toteutettu.

”Odotan innolla näiden uudistusten toteuttamista.”

Seuraavaksi EU-maiden johtajat ruotivat suunnitelmaa ja komission esitystä.

Puolan korkeimman oikeuden kurinpitolautakunta on nähty yhtenä osana Puolan valtaapitävän Laki ja oikeus -puolueen (PiS) poliittisia pyrkimyksiä laittaa vaihtoon tuomarit, jotka rohkenevat kritisoida hallitusta.

Puolassa lautakuntaa on perusteltu tarpeella parantaa maan oikeuskulttuuria, jossa on vielä kommunistiajan perintöä.

Toukokuun lopussa parlamentin alahuone päätti presidentti Andrzej Dudan tekemän lakiehdotuksen pohjalta purkaa rangaistusjärjestelmän ja palauttaa virkaan tuomarit, jotka on sen perusteella erotettu.

Puolan opposition mukaan lakimuutos ei vielä takaa riittävästi oikeuslaitoksen itsenäisyyttä. Se äänesti ehdotusta vastaan, mutta Laki ja oikeus -puolueen voimin Dudan esitys meni läpi.