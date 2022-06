Ala-Saksin osavaltio oli jo ehtinyt estää kaasusuunnitelman, mutta kanta on muuttunut Venäjän aloitettua sodan Ukrainassa.

Saksa ja Hollanti aikovat aloittaa kaasunporauksen Pohjanmeren pohjasta noin 10 merimailin eli 19 kilometrin päässä valtioiden rannikosta, ilmoitti Hollannin hallitus keskiviikkona.

Venäjä lopetti kaasutoimitukset Hollantiin tiistaina, koska energiayhtiö Gas Terra ei suostunut maksamaan Gazpromille kaasusta Venäjän vaatimalla tavalla.

Hollannin varakaivosministeri Hans Vijlbriefin mukaan asiassa edetään nopeutetulla menettelyllä.

”Hallitus tukee kaasunottoa Pohjanmerellä esimerkiksi saadaksemme tarpeeksi kaasua lämmittääksemme talomme”, talousministeriö toteaa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kaasunoton odotetaan alkavan vuonna 2024.

Kiistelty suunnitelma Pohjanmeren kaasunporaukselle Hollannin ja Saksan rannikoiden edustalla on ollut keskusteluissa aiemminkin, mutta Venäjän päätös katkaista toimitukset on lisännyt painetta löytää uusia keinoja saada kaasua.

Pohjanmeren rannikolla Hollannin kupeessa sijaitseva Ala-Saksin osavaltio päätti vuosi sitten olla myöntämättä lupaa kaasunporaukseen ekologisesti herkkien Schiermonnikoogin ja Borkumin saarialueiden lähistöllä.

Hollantilaisministeriön mukaan Ala-Saksi on nyt päätynyt muuttamaan kantaansa Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vuoksi.

Myös ympäristöjärjestöt ovat esittäneet huolia kaasunporaukseen liittyen. Kaasunporauksen ja siihen liittyvän liikenteen on todettu häiritsevän esimerkiksi meren asukkeja.

Hollanti on aiemmin ollut merkittävä maakaasun tuottaja, mutta viime vuosina maa on leikannut Groningenissa sijaitsevan kaasukenttänsä tuotantoa, jonka on määrä loppua kokonaan vuonna 2024.

Groningenin kaasukentän lakkauttaminen on liittynyt seismisten eli maanjäristyksiin liittyvien riskien minimointiin. Reutersin mukaan Hollannin hallitus on nyt keväällä useasti todennut, että kentän tuotannon lisäämistä voidaan harkita vain aivan viimeisenä vaihtoehtona.