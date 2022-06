Jyväskylän yliopisto puuhaa suurta murrosta arkeemme – yliopiston aikeissa on päästä eroon salasanoista

Jyväskylän yliopiston tutkijat haluavat kehittää tunnistautumismenetelmän, joka korvaisi salasanat tietoturvallisesti ja helppokäyttöisesti.

Valtaosa päivittäin käyttämistämme palveluista on jonkinlaisen salasanan takana. Useimmille salasanalla suojattuja tilejä on vuosien varrella kertynyt huima määrä.

Jyväskylän yliopiston mukaan ongelmana on, että monet käyttäjät kiinnittävät salasanojen valinnassa enemmän huomiota mukavuuteen kuin turvallisuuteen.

”Käyttäjillä on nykyään aivan valtava määrä tilejä, ja niihin valitaan helppouden takia liian usein heikkoja salasanoja tai vanhoja tuttuja salasanoja käytetään uudelleen”, sanoo apulaisprofessori Naomi Woods yliopiston tiedotteessa.

Woods johtaa hanketta, jonka tavoite on kunnianhimoinen. Tutkijat haluavat kehittää tunnistautumiseen kaikissa käyttöjärjestelmissä, palveluissa ja laitteissa toimivan ratkaisun, joka korvaisi salasanat tietoturvallisesti ja helppokäyttöisesti.

”Turvallisen ja käyttäjäystävällisen tunnistautumismenetelmän kehittäminen veisi meitä kohti tietoturvallisempaa maailmaa. Unelma olisi, että ratkaisua voisivat lopulta käyttää maailmanlaajuisesti kaikki käyttöjärjestelmästä tai laitteesta riippumatta”, Woods sanoo tiedotteessa.

Yliopiston mukaan aiemmat salasanojen korvaamista yrittäneet hankkeet eivät ole onnistuneet, koska käyttäjät eivät ole pitäneet niiden ratkaisuja luotettavina tai ne ovat olleet liian vaikeakäyttöisiä.

Yliopiston SAFE-niminen hanke on kerännyt rahoitusta reilut 920 000 euroa, josta 70 prosenttia eli 628 000 euroa on tullut Business Finlandilta.

Business Finlandin rahoitus on korkeakouluille suunnattua Research to Business -rahoitusta, jonka tarkoituksena on valmistella tutkimustulosten kehittymistä uudeksi liiketoiminnaksi.