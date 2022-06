Amerikkalainen jättipankki varoittaa sijoittajia: Edessä on ”talouden hirmu­myrsky”

JP Morgan Chasen toimitusjohtaja Jamie Dimon varoittaa sijoittajia Yhdysvaltain keskuspankki Fedin inflaationvastaisista toimista ja Ukrainan sodan vaikutuksista hyödykkeiden hintaan.

Yhdysvaltalaisen jättipankki JP Morgan Chasen toimitusjohtaja Jamie Dimon kertoo pankin varautuvan horisontissa odottavaan ”taloudelliseen hurrikaaniin” ja kehottaa sijoittajia tekemään samoin.

Dimonin sijoittajille ja analyytikoille finanssialan konferenssissa New Yorkissa kertomista näkemyksistä kertoivat muun muassa CNBC ja uutistoimisto Reuters.

”Juuri nyt on melko aurinkoista, asiat menevät hyvin. Kaikki ajattelevat, että (Yhdysvaltain keskuspankki) Fed pystyy hoitamaan tämän. Ulkona, lähitulevaisuudessa, on hurrikaani, ja se on tulossa meitä kohti. Emme vain tiedä onko se pieni hurrikaani, vai hirmumyrsky Sandy”, Dimon kuvaili odotuksiaan.

Dimon kehotti sijoittajia valmistautumaan tulevaan, kuten JP Morgan tekee. Toimitusjohtajan mukaan pankki tulee olemaan hyvin konservatiivinen taseensa kanssa.

Kaksi suurinta Dimonia huolettavaa asiaa ovat keskuspankki Fedin inflaationvastaiset toimet ja Ukrainan sodan vaikutukset erityisesti ruoan ja polttoaineen kaltaisiin hyödykkeisiin.

Keskuspankki nosti toukokuun alussa ohjauskorkoaan kerralla 0,50 prosenttiyksikköä, ja sen odotetaan tekevän vastaavia nostoja vielä lisää tänä vuonna. Edellisen kerran Fed nosti ohjauskorkoa yhtä paljon kerralla vuonna 2000.

Lue lisää: Hinnat karkaavat Yhdys­valloissa, ja keskus­pankki voi joutua työntämään maan taantumaan

Dimon kuitenkin kiinnitti huomiota erityisesti keskuspankin mahdollisuuteen aloittaa niin sanottu määrällinen kiristäminen (quantitative tightening, QT), eli sen hallussa olevien arvopaperien määrän keventäminen.

"Emme ole ikinä nähneet tällaista QT:ta. Tulemme näkemään jotain, josta saatetaan kirjoittaa historiankirjoja 50 vuoden ajan”, Dimon sanoi.

Dimonin mielestä keskuspankeilla ei kuitenkaan ole vaihtoehtoa.

”Järjestelmässä on liikaa likviditeettiä. Keskuspankkien täytyy poistaa osa likviditeetistä lopettaakseen spekulaation, laskeakseen asuntojen hintoja ynnä muuta”, Dimon sanoi.

Toinen suuri uhka on Dimonin mukaan Ukrainan sota, ja sen vaikutus hyödykkeiden kuten ruoan ja polttoaineen hintoihin. Toimitusjohtajan mukaan öljyn hinnan ”lähes täytyy” nousta sodan aiheuttamien häiriöiden vuoksi.

Dimon arvioi, että raakaöljyn hinta saattaa nousta jopa 150–175 dollariin tynnyriltä. Se olisi ennätyksellisen kova hinta, sillä brent-viitelaatu maksoi heinäkuun alussa 2008 korkeimmillaan noin 146 dollaria barrelilta.

Tällä hetkellä raakaöljyn hinta on noin 115 dollaria tynnyriltä.

”Emme ole tehneet tarvittavia ratkaisuja suojellaksemme Eurooppaa siltä, mitä öljylle on tapahtumassa lyhyellä aikavälillä”, Dimon varoitti.