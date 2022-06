Yhdysvallat ja Eurooppa on toivonut öljyntuottajamaiden lisäävän tuotantoa Venäjän sodan aiheuttaman hintapiikin ja saatavuushäiriöiden vuoksi.

Länsi on toivonut öljynviejämailta tuotannon lisäämistä, koska öljyn hinta on ollut kovassa nousussa Venäjän aloittaman sodan vuoksi.

Öljynviejämaiden Opec+-ryhmä on päättänyt torstaina odotettua suuremmista lisäyksistä öljyntuotannossa. Länsi on vaatinut lisäämään öljyntuotantoa, koska Venäjän aloittama sota Ukrainassa on johtanut öljyn hinnan nousuun.

Ryhmä on päättänyt lisätä päivätuotantoa 648 000 barrelilla heinä- ja elokuussa.

Päätöksen myötä Opecin johtomaa Saudi-Arabia lisää raakaöljyn tuotantoa, mikä on nähty merkittävänä muutoksena maan aiempaan tiukkaan linjaan. Tuotannon lisäämättä jättäminen pönkittäisi raakaöljyn hinnannousua.

Yhdysvallat on pyrkinyt aktiivisesti neuvottelemaan asiasta Saudi-Arabian kanssa, ja Wall Street Journalin lähteiden mukaan yhdysvaltalaisia virkamiehiä on matkustanut Saudi-Arabiaan viime viikkoina hieromaan sopua.

Valkoinen talo kertoi torstaina pitävänsä tuotantopäätöstä myönteisenä ja nosti esiin Saudi-Arabian sekä Arabiemiirikuntien, Kuwaitin ja Irakin roolin yhteisymmärryksen turvaajina.

Opec+-ryhmään kuuluu Saudi-Arabian johtaman öljynviejä­maiden yhteistyö­organisaation Opecin lisäksi muita öljynviejämaita, suurimpana Venäjä.

Opecin päätöksistä kertovassa tiedotteessa Venäjän Ukrainassa käymää sotaa ei mainita sanallakaan edes kiertoilmauksin. Sen sijaan Opec korosti ”vakaan ja tasapainoisen raakaöljyn ja öljyjalosteiden markkinan” tärkeyttä.

Vielä alkuviikosta odotuksena oli, ettei ryhmä suostuisi lisäämään tuotantoa, vaan pysyisi viime vuonna solmitussa sopimuksessa ja lisäisi päivätuotantoa heinäkuussa vaatimattomat 432 000 barrelia.

Öljyn hinta kävi maaliskuussa korkeimmillaan sitten vuoden 2008. Kuluvan vuoden aikana öljy on kallistunut toistaiseksi reilut 50 prosenttia. Pohjanmeren brent-laadun futuurihinta oli torstai-iltapäivänä Suomen aikaa lähes 117 dollaria.

Opec+:n päätöksen jälkeen hinta lähti loivaan nousuun.