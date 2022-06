Suomen asuntolainojen yleisin viitekorko on noussut viidessä kuukaudessa liki prosenttiyksiköllä. Se alkaa vähitellen nostaa myös asumismenoja.

Korkojen kiristymistahti on historiallisen nopea, sillä vuoden euribor on noussut tammi–toukokuun aikana nykyistä vauhdikkaammin ainoastaan vuonna 2000.

Suomalaisten asuntolainojen yleisin viitekorko 12 kuukauden euribor nousee nyt historiallisen nopeaa vauhtia.

Vuoden euribor oli perjantaina jo 0,486 prosenttia. Viitekorko on noussut vuoden alusta yli 0,916 prosenttiyksikköä.

Korkojen kiristymistahti on historiallisen nopea, sillä vuoden euribor on noussut tammi–toukokuun aikana nykyistä vauhdikkaammin ainoastaan vuonna 2000. Tuolloin viitekorko kiristyi vastaavana aikana peräti 1,1 prosenttiyksikköä. Huomattavaa nykytilanteeseen verrattuna on, että kesäkuun alussa 2000 vuoden euribor oli lähes viiden prosentissa, nyt alle prosentissa.

Perjantain korkonoteeraukseen verrattuna 12 kuukauden euribor on kiristynyt alkuvuoden aikana 0,985 prosenttiyksikköä.

Vuoden euribor nousi yli kuuden vuoden tauon jälkeen ensimmäistä kertaa positiiviseksi huhtikuussa. Sen jälkeen nousu on jatkunut nopeana.

Asuntovelallisten kannattaa varautua korkojen nousun jatkuvan. Euroopan keskuspankki ennakoi joulukuussa poikkeuksellisen suurta kertakorotusta ohjauskorkoihin. Se näkyisi myös asuntolainojen viitekoroissa.

Esimerkiksi Suomen suurin finanssiryhmä OP odottaa, että kahdentoista kuukauden euribor liikkuu keskimäärin noin 2–2,5 prosentissa normaalissa taloustilanteessa.

Korkojen nousu alkaa vähitellen tuntua jo asuntovelallisten lainamenoissa.

Muutos on asuntovelallisen kannalta järisyttävä, sillä asuntolainojen viitekorot ovat olleet pakkasella helmikuusta 2016 saakka. Se on tarkoittanut, että asuntomarkkinoille on tullut suuri määrä asunnonomistajia, jotka ovat tottuneet maksamaan lainoistaan korkoa ainoastaan marginaalin verran.

Asuntolainan lopullinen korko määräytyy viitekoron ja asiakaskohtaisen marginaalin mukaan. Esimerkiksi maaliskuussa 2016 suomalaisten asuntolainojen keskimääräinen marginaali oli 2,5 prosenttia, huhtikuussa 2022 vastaava marginaali oli 0,81 prosenttia.

Nyt viitekorkojen nousu tarkoittaa siis sitä, että kun velallisen korkotasoa seuraavan kerran tarkastetaan, asumisen hinta todennäköisesti nousee. Esimerkinomaisesti korkojen tarkistus toimii niin, että jos ostit asunnon vaikkapa 3. kesäkuuta 2021 ja sait siihen toukokuun 2021 keskimarginaalin mukaisen koron, olet maksanut lainastasi tähän asti korkoa 0,8 prosenttia.

Korkoja tarkistettaessa vuoden euriboriin sidottu asuntolainasi kokonaiskorko nouseekin 1,286 prosenttiin, sillä 3. kesäkuuta 2021 vuoden euribor oli 0,486 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että asuntomenosi nousevat vuodentakaiseen verrattuna.

Jos lainasi on 200 000 euroa 20 vuoden laina-ajalla, nykyisellä viitekorolla kuukausikulusi olisivat 946 euroa. Vuosi sitten samoilla lainaehdoilla kuukausikulusi olivat 902 euroa.

Huomattavaa kuitenkin on, että esimerkkilainanottajankin kokonaiskorko on yhä matalampi kuin esimerkiksi maaliskuun 2016 keskimääräinen asuntolainan marginaali.

Päivittäin julkaistavat euromaiden yhteiset euribor-viitekorot otettiin käyttöön vuoden 1999 alussa.

Korkeimmillaan vuoden euribor-korko on historiansa aikana ollut 5,53 prosentissa finanssikriisin keskellä lokakuussa vuonna 2008. Sen jälkeen korko lähti selvään laskuun, kun EKP aloitti nopeasti alentamaan ohjauskorkoaan.

EKP:n tavoitteena on kahden prosentin inflaatiovauhti keskipitkällä aikavälillä. Toukokuussa kuluttajahinnat nousivat euroalueella ennätykselliset 8,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Korkojen nousussa on kyse juuri inflaatiosta, sillä niiden nousun tarkoituksena on hillitä hintojen nousua.

Vuoden euribor-korko on ollut negatiivinen vuoden 2016 helmikuusta lähtien. Markkinakorot ovat olleet miinuksella sen takia, että EKP on yrittänyt piristää euroalueen talouskasvua matalalla ohjauskorolla ja arvopapereiden osto-ohjelmilla.