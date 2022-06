Sähköautovalmistaja työllistää noin satatuhatta ihmistä. Yhtiö ei heti vahvistanut Muskin sähköpostissa johtajilleen tekemää linjausta.

Sähköautovalmistaja Teslan perustaja ja toimitusjohtaja Elon Musk haluaa irtisanoa 10 prosenttia yhtiön työntekijöistä.

Maailman rikkain ihminen Musk on uutistoimisto Reutersin mukaan lähettänyt Teslan johtajistolle sähköpostin, jossa hän kertoo, että hänellä on ”superhuono käsitys taloudesta”, ja että hän haluaa leikata 10 prosenttia Teslan työpaikoista.

Teslan palveluksessa oli viime vuoden lopulla noin satatuhatta ihmistä.

Sähköpostin otsikko oli ”Pysäyttäkää kaikki rekrytoinnit maailmanlaajuisesti”.

Tesla ei välittömästi vahvistanut uutista Reutersille.

Myös uutistoimisto Bloomberg uutisoi asiasta perjantaina.

Aiemmin tällä viikolla Musk oli ilmoittanut työntekijöille, että ne, jotka eivät suostu palaamaan lähitöihin työpaikalle, yhtiö katsoo heidän irtisanoutuneen.

Hänen vaatimuksenaan oli, että kaikkien työntekijöiden on vietettävä vähintään 40 tuntia viikossa työpaikalla.

Torstaina Musk otti kantaa taantumien tarpeellisuuteen taloudessa. Taantumia tarvitaan talouden tervehdyttämiseksi, Musk linjasi.

”Rahaa on satanut typeryksille liian pitkään. Joitakin konkursseja tarvitaan”, hän kirjoitti.

Tesla kertoi huhtikuussa, että yhtiön alkuvuosi on sujunut selvästi odotuksia paremmin. Yhtiö kertoi tuolloin, että sen liikevaihto on ollut tammi–maaliskuussa 18,76 miljardia dollaria. Markkinat odottivat noin 17,8 miljardin liikevaihtoa.

Samalla yhtiön osakekohtainen tulos oli selvästi markkinoiden odotuksia parempi. Teslan oikaistu osakekohtainen tulos oli 3,22 dollaria, kun markkinat odottivat 2,26 dollarin tulosta.

Teslan osakekohtainen tulos on kehittynyt todella hyvin tällä vuosikymmenellä. Esimerkiksi vielä vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä tulos oli 0,23 dollaria. Osakekohtainen tulos on kohentunut 1300 prosenttia.

Samalla myös Teslan osakekurssi on noussut hävytöntä vauhtia. Osakekurssi on noussut vuoden 2020 alusta lähemmäs 800 prosenttia. Tänä vuonna osakekurssi on kuitenkin pudonnut noin 27 prosenttia.

Elon Musk on Bloombergin miljardööri-indeksin mukaan maailman rikkain ihminen. Hänen omaisuutensa laskennallinen arvo on 227 miljardia dollaria.