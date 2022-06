Kurenmaa on työskennellyt aiemmin muun muassa keskusrikospoliisin apulaispäällikkönä ja virkaa tekevänä päällikkönä sekä esimerkiksi sisäministeriön poliisiosaston ylijohtajana.

Fivan johtajaksi valittu Tero Kurenmaa on työskennellyt aiemmin muun muassa keskusrikospoliisin apulaispäällikkönä sekä virkaa tekevänä päällikkönä.

Oikeustieteen tohtori Tero Kurenmaa on nimitetty Suomen ylimmän pankkivalvojan Finanssivalvonnan johtajaksi. Nimityksen teki perjantaina pankkivaltuusto Finanssivalvonnan (Fiva) johtokunnan esityksestä.

Nimitys on sikäli kiinnostava, että Kurenmaalla on aiemmin pitkä tausta poliisijohdosta.

Kurenmaa on toiminut Finanssivalvonnan lakiasiat-yksikön päällikkönä viime vuoden kesäkuusta.

Sitä ennen hän on johtanut keskusrikospoliisia apulaispäällikkönä sekä virkaa tekevänä päällikkönä. Tämän lisäksi Kurenmaa on toiminut myös sisäministeriön poliisiosaston ylijohtajana.

Kurenmaalla on Fivan tiedotteen mukaan pitkä kokemus johtamistehtävistä julkishallinnon asiantuntijaorganisaatioissa ja myös finanssimarkkinoiden valvonnasta sekä nykyisissä että aikaisemmissa tehtävissä.

Kurenmaa itse nimitti tiedotteessa valintaansa suureksi luottamukseksi.

"Tällaisina kuohuvina aikoina tarvitsemme kaikkien osaavaa panosta ja yhteen hiileen puhaltamista kyetäksemme turvaamaan luottamuksen finanssimarkkinoiden toimintaan ja vakauteen”, Kurenmaa sanoo tiedotteessa.

Kurenmaalla on kokemusta myös finanssitoimijoiden valvonnan puolelta, sillä hän työskenteli vuosituhannen taitteessa Fivaa edeltäneessä Rahoitustarkastuksessa markkinavalvojana. Kurenmaalla on aihepiiriin myös akateemista kiinnostusta, sillä on valmistunut oikeustieteen tohtoriksi väittelemällä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä.

Finanssivalvonta on viranomainen, jonka tehtäviin kuuluu esimerkiksi pankkien, vakuutusyhtiöiden, eläkeyhtiöiden ja pörssin toiminnan valvonta. Toiminnan rahoitus tulee 95-prosenttisesti valvottavilta toimijoilta ja viisi prosenttia Suomen Pankilta.

Johtajan virkaan ilmoittautui määräaikaan mennessä 14 hakijaa.

Kurenmaata edelsi tehtävässä Anneli Tuominen. Legendaarisen aseman saavuttanut Tuominen johti Fivaa ja sen edeltäjää Rahoitustarkastusta 15 vuotta.

Pesti alkoi juuri ennen vuoden 2008 finanssikriisiä, jonka jälkeen EU:n pankkien sääntely ja valvonta on pantu kokonaan uusiksi.