Asiantuntijat arvioivat Opec+-ryhmän torstaisen ilmoituksen raakaöljyn tuotannon lisäämisestä rauhoittavan markkinatilannetta hieman, mutta eivät usko sen vaikuttavan merkittävästi hintoihin.

Öljynviejämaiden Opec+-ryhmä kertoi torstaina odotettua suuremmista lisäyksistä öljyn tuotannossa. Se tarkoittaa, että etenkin ryhmän johtomaa Saudi-Arabia lisää raakaöljyn tuotantoa.

Länsimaat ovat vaatineet öljyntuotannon lisäämistä, koska Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut öljyn hinnan roimaan nousuun.

Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund arvioi keskiviikkona Ylen haastattelussa, että bensan hinta voisi kesän aikana nousta yli kolmeen euroon litralta.

Suomessa on nähty pitkin kevättä yli 2,5 euron litrahintoja.

Riittääkö Opec+-ryhmän ilmoitus Saudi-Arabian öljyntuotannon lisäämisestä muuttamaan tilannetta?

”Tällainen uutinen on positiivinen. Mikäli nyt kerrotut lisäykset ovat täysin uusia, niin kyllä se sitten hieman rauhoittaa markkinatilannetta. Aiemmin luvatut tuotannon lisäykset on jo hinnoiteltu öljyn hintaan”, Lund sanoo.

Tilastokeskus kertoi tiistaina, että 95 E -bensiinin keskihinta oli toukokuussa 2,30 euroa litralta, kun huhtikuussa se oli 2,17 euroa. 98 E -bensiinin keskihinta nousi 2,39 euroon litralta, kun huhtikuussa litrahinta oli 2,26 euroa. Dieselin hinta oli toukokuussa 2,27 euroa litralta ja huhtikuussa 2,22 euroa litralta.

Polttoaineen hinnan merkittävään laskemiseen torstainen ilmoitus raakaöljyn päivätuotannon lisäämisestä 648 000 barrelilla heinä- ja elokuussa ei kuitenkaan vielä Lundin mukaan luultavasti riitä.

Samoilla linjoilla on OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen. Hän pitää ilmoitusta Saudi-Arabian tuotannonlisäyksistä melko odotettuna, eikä ole huomannut, että ilmoituksella olisi yksittäin ollut suurta vaikutusta hintoihin.

”Sinällään tietysti se, miten erityisesti Saudi-Arabia reagoi on hyvin avainasemassa. En ole pitänyt todennäköisenä, että öljyn hinta kallistuisi hyvin merkittävästi. On kuitenkin mahdollista lisätä tarjontaa, mikä estää kovin korkeita hintapiikkejä.”

Toisaalta Heiskanen ei oleta, että Opec+-ryhmän ilmoituksesta seuraisi merkittävää öljyn hinnan laskua.

”Tämä enemmänkin ehkäisee sitä, että hinta kallistuisi hyvin voimakkaasti lisää. Olen ajatellut koko ajan, että on olemassa raja, kuinka paljon öljyn tuottajat ovat valmiita antamaan hinnan nousta. On heidän intressiensä vastaista, jos hinta nousee liian rajusti. On halukkuutta vakauttaa tämä tilanne.”

Raakaöljyn hintaan Opec+-ryhmän ilmoituksella ei ainakaan toistaiseksi ole ollut vaikutusta. Hinta on pysynyt pitkälti samana torstai-illan jälkeen.

Aalto-yliopiston Lund muistuttaa, että bensan hinta nousee normaalistikin kesäaikaan helposti 10–15 prosenttia, mikä saattaa näkyä hinnoissa joka tapauksessa.

Ylitetäänkö bensapumpulla kolmen euron haamuraja? Lund toteaa, että matkaa siihen on 2,5 eurosta vain 20 prosenttia.

”20 prosentin nousu ei olisi mitenkään yllättävä, sellaisia on nähty ennenkin. Mutta tähän vaikuttaa monta tekijää”, Lund sanoo.

Lund nostaa vielä esiin Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden Iranin kanssa käymät neuvottelut. Iran on neuvotellut lännen kanssa sen ydinaseohjelmaan liittyvistä kysymyksistä, mikä voisi johtaa sille asetettujen pakotteiden lieventämiseen ja maan paluuseen lännen öljymarkkinoille.

Bloombergin mukaan Iranin arvioidaan myyvän jopa miljoona barrelia öljyä päivässä. Maa on sanonut pystyvänsä tarvittaessa tuplaamaan vientiöljyn valmistuksen.

”En poissulkisi sitä, että Iranistakin saattaisi tulla öljyä. Iran on aika suuri tuottajamaa, joten silloin öljyn hinta varmaan lähtisi laskemaankin. Mutta se riippuu poliittisista suhteista ja etenkin siitä, miten Yhdysvallat ja Iran pystyvät välinsä hoitamaan”, Lund sanoo.

Tiistaina Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n pääjohtaja Fatih Birol varoitti saksalaislehti Der Spiegelin haastattelussa, että Euroopassa voi tulla pula polttoaineista tänä kesänä raakaöljymarkkinoiden epätasapainon takia.

”Kun kesälomakausi alkaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa, polttoaineiden kysyntä kasvaa. Silloin voi tulla pulaa polttoaineista, esimerkiksi dieselistä, bensiinistä tai kerosiinista, erityisesti Euroopassa”, Birol sanoi saksalaislehdelle uutistoimisto Reutersin mukaan.