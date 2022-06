Iso osa Suomeenkin tuotavista talvirenkaista on valmistettu Venäjällä. Jälleenmyyjät pelkäävät, että nastarenkaista tulee syksyllä pulaa.

Autonrenkaiden hinnat ovat jyrkässä nousussa, eikä kaikkia rengasmalleja ole välttämättä tulossa tänä vuonna tarjolle ollenkaan. Näin arvioivat useat renkaiden kotimaiset jälleenmyyjät HS:lle.

Taustalla vaikuttaa etenkin Ukrainan sota, sillä useat rengasvalmistajat ovat pysäyttäneet tai lopettaneet kokonaan tuotantonsa Venäjällä.

Vaikka renkaat tilataan usein hyvissä ajoin ennen talvi- ja kesäkausien vaihtumista, näkyy poikkeuksellinen tilanne alan liikkeissä jo nyt. Roihuvuorelaisen Euroreifen -rengasliikkeen tiloissa laitetaan juuri vanteille Nokian Hakkapeliitta -nastarenkaita, vaikka lämpötila huitelee kesäkuisena maanantaina lähes 20 asteessa.

”Asiakas soitti ja halusi hankkia nastarenkaat valmiiksi ensi kaudelle hyvissä ajoin. Koskaan en ole työurallani myynyt näin paljon talvirenkaita kesällä”, kertoo renkaita asentava Vesa Koski.

Kuluttajat vaikuttavat heränneen poikkeustilanteeseen, sillä rengaskauppa on käynyt tavallista vilkkaampana. Tähän on vaikuttanut nopea hintakehitys: viimeisen 12 kuukauden aikana valmistajien listahinnat ovat nousseet merkistä ja rengasmallista riippuen keskimäärin 15–25 prosenttia, kertoo toimitusjohtaja Carl Segercrantz Suomen Euromasterista.

Autonrenkaat ovat kulutustavaraa, joiden vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi paljon autoilevalle muutaman vuoden välein tai jopa useammin.

Moni autoilija on ollut ymmällään, sillä omaan autoon sopivia renkaita ei välttämättä saa tällä hetkellä suoraan hyllystä eikä toimitusajastakaan ole aina varmuutta. Segercrantzin mukaan tämä ei vielä tarkoita, että yleisimmän kokoluokan renkaista olisi pulaa.

Yksi syy tähän on ladattavien ajoneuvojen ja katumaasturien yleistyminen, mikä on lisännyt erilaisten rengasmallien tarvetta entisestään. Esimerkiksi tyypillisessä Euromasterin myymälässä on varastossa kymmeniä rengaskokoja – ja jos eri merkkien renkaat lasketaan, tuotenimikkeitä on satoja.

”Autoilija ei voi enää samalla tavalla kuin ennen olettaa, että juuri hänelle sopiva rengasmalli ja -merkki on suoraan hyllyssä, vaan se tilataan hänelle, mikä kestää yleensä parista päivästä jopa parin viikkoon”, Segercrantz sanoo.

” ”Vähän kauhulla odottelen ensi syksyä.”

Toinen kysymys on, mitä suomalaisten suosimien rengasmallien saatavuudelle tapahtuu jatkossa. Moni kuluttaja ei välttämättä ole tietoinen, kuinka syvästi Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa rengasmarkkinoihin.

Tämä näkyy etenkin nastarenkaiden tuotannossa. Venäjä on nastarenkaiden ylivoimaisesti suurin markkina-alue, jonne useimmat suurimmista rengasvalmistajista ovat keskittäneet tuotantoaan. Maan henkilö- ja jakeluauto­renkaiden markkinan koko on vuositasolla noin 40 miljoonaa myytyä rengasta, mistä puolet on talvirenkaita.

Nokian Renkaiden henkilöauton­renkaiden kokonais­tuotannosta valmistettiin Venäjällä 80 prosenttia vuonna 2021. Liikevaihdosta 20 prosenttia (336 miljoonaa euroa) tuli viime vuonna Venäjän ja Aasian liiketoiminta-alueelta. Valtaosa tästä oli myyntiä Venäjällä.

Yhtiö on keskeyttänyt investoinnit tuotantoonsa Venäjällä ja lopettanut raskaiden ajoneuvojen renkaiden myynnin ja viennin. Rengastehdas Pietarissa on kuitenkin yhä toiminnassa, eikä sen toiminnan lopettamisesta ole ainakaan vielä kerrottu.

Muista suurista rengasvalmistajista esimerkiksi Pirelli, Bridgestone ja Continental ovat valmistaneet nastarenkaita Venäjällä, ja useat tehtaat ovat yhä toiminnassa. EU-alueen valmistajien osalta tilanne muuttuu kesällä, sillä huhtikuun alussa unioni määräsi Venäjältä tuotaviin renkaisiin kohdistuvia sanktioita, joiden siirtymäaika päättyy 10. heinäkuuta.

Esimerkiksi Nokian Renkaat on siirtämässä tuotantoaan lähemmäksi muita markkina-alueitaan.

”Olemme jatkaneet kapasiteetin kasvattamista Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtailla ja nopeutamme suunnitelmia investoida uuteen kapasiteettiin Euroopassa”, kertoo yhtiö lyhyesti sähköpostilla.

Nastarengas asennettiin katumaasturin vanteille.

Nokian Renkaat ei kommentoi sanktioiden vaikutusta nastarenkaiden saatavuuteen, eivätkä muutkaan isot rengasvalmistajat ole kertoneet vielä viivästyksissä toimituksissa.

Venäjän osuus nastarenkaiden osalta on silti ollut niin merkittävä, että luvassa on vähintään epävarmoja aikoja, arvioivat HS:n haastattelemat jälleenmyyjät.

”Vähän kauhulla odottelen ensi syksyä”, toteaa Euroreifen-yrittäjä Rami Lehtinen.

Hänen mukaansa Nokian Renkaiden vaikeudet ovat vieneet huomiota siltä, että koko rengasala on ollut jo ennen Ukrainan sotaa vaikeassa tilanteessa. Esimerkiksi korona-aikana konttien hinnat moninkertaistuivat, mikä taas johti Kiinan-tuonnin tyrehtymiseen. Lisäksi rengasvalmistajat ovat joutuneet raaka-aineiden puutteessa sulkemaan tehtaitaan myös muualla kuin Venäjällä, mikä näkyy jo nyt kesärenkaiden saatavuudessa.

Tulevan talvirengaskauden suhteen yksi ongelma on se, että jokainen rengasmalli vaatii oman paistomuotin, joka valmistetaan erikseen.

”Nastarengaspuoli on tullut niin paljon Venäjältä, että valmistajilla on nyt kova työ muuttaa tuotantonsa painopistettä. En usko, että isot valmistajat ovat saaneet kaikkia paistomuottejaan siirrettyä Euroopan puolelle”, Lehtinen sanoo.

Hänen mukaansa tarjonnassa näkyy jo se, että Nokian Renkaat on jättänyt pois edullisempia rengasmalleja, joita valmistettiin aikaisemmin nimenomaan Venäjällä.

Uusiin autoihin riittää kyllä syksylläkin renkaita, mutta talvikauden aikana vaihtorenkaiden saatavuus voi olla heikkoa. Samalla renkaiden hinnat ovat myös nousseet Lehtisen arvion mukaan viime syksystä jopa 30 prosenttia kevääseen mennessä.

Myös renkaita lisäpalvelussa myyvässä Aallon autossa on huomattu jyrkästi nouseva hintakehitys.

”Laitoimme keväällä kesärenkaita tarjoukseen varmaankin huonoimpaan mahdolliseen aikaan, koska hinnat nousivat kevään aikana useaan kertaan. Ne renkaat tuli sitten myytyä aika lailla nahkoineen”, sanoo toimitusjohtaja Katariina Aalto.

Hän arvioi, ettei läheskään kaikkia malleja ole välttämättä ensi talvella saatavissa.

Rengasliikkeissä eletään juuri niitä hetkiä, jolloin valmistajille tehdään ennakkotilauksia ensi talven renkaista. Euromasterin Segercrantzin mukaan syksyn saatavuustilanne tarkentuu loppukesään mennessä, mutta rengaspulasta on vielä liian aikaista puhua. Esimerkiksi yleisimmän rengaskoon nastarenkaita on yhtiön varastoissa tälläkin hetkellä.

”On ollut signaalia, että raaka-ainepuolella on ongelmia, sillä Venäjä ja Valko-Venäjä ovat olleet huomattavia raaka-aineiden tuottajia. Sillä voi olla vaikutusta, ja näkymä on syksyn suhteen edelleen melko sumuinen”, Segercrantz sanoo.

Nastarenkaiden saatavuuteen liittyy siis paljon epävarmuustekijöitä, joihin vaikuttaa väistämättä Venäjän suuri osuus tuotannossa.

Kitkarenkaiden suhteen tilanne on parempi. Esimerkiksi Nokian Renkaat on tuottanut myös kitkarenkaita Venäjällä, mutta yleisesti tuotanto jakautuu ympäri maailmaa eri tavalla kuin nastarenkaissa.

Ensi talvena voikin olla edessä tilanne, jossa moni suomalaisautoilija päätyy kokeilemaan kitkarenkaita ensimmäistä kertaa, kun sopivia nastarenkaita ei ole välttämättä tarjolla.

Rengasyrittäjä Rami Lehtinen ei näe tässä isoa ongelmaa. Hän on ajanut itse kitkarenkailla jo parikymmentä vuotta.

”Nastarengas on esimerkiksi metsässä ja kevään jäisillä keleillä todella hyvä, mutta useimmissa tilanteissa pärjää hyvin kitkarenkailla. Omaan autooni en enää suostu nastoja laittamaan.”