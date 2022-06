Euroopan unioni on lisännyt ”Venäjän Googleksi” kutsutun yhtiön perustajan pakotteiden piiriin kuudennella pakotekierroksella.

Venäläisen internetjätin Yandexin perustaja ja toimitusjohtaja Arkadi Volož on jättänyt toimitusjohtajan tehtävänsä ja hallituspaikkansa yhtiössä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Taustalla on Euroopan unionin päätös lisätä Volož uusimmalle pakotelistalleen. EU:n tavoitteena on pakotteiden avulla painostaa Venäjää lopettamaan sotatoimet Ukrainassa.

Yandexin mukaan Volož on siirtänyt yhtiön äänioikeutensa hallitukselle. Hän on omistanut säätiön kautta 8,6 prosenttia pörssilistatun yhtiön osakkeista, mutta on pitänyt hallussaan 45,3 prosenttia yhtiön äänivallasta.

Yandexia yhtiönä ei ole asetettu pakotteiden kohteeksi.

Yandex on toiminut Suomessa kuljetuspalvelu Yangon kautta ja Mäntsälässä Yandexilla on ollut datakeskus, jonka hukkalämpöä on hyödynnetty isossa osassa Mäntsälän kaukolämmön tuotantoa.

Mäntsälän kunnanjohtaja Hannu Laurila sanoo HS:lle, että Voložin pakotelistalle joutumisen ja lähdön vaikutukset arvioidaan mahdollisimman pian. Aiemmin yhteistyön on todettu loppuvan, jos Yandexille asetetaan pakotteita.

Yandexin Mäntsälän palvelinkeskuksen sähkönjakelusta vastaava Nivos Verkot keskeytti keskuksen sähkönjakelun aiemmin keväällä, koska Yandexilla ei ollut voimassa olevaa sähkösopimusta. Keskus on toiminut siitä lähtien varavirralla ja Mäntsälä on edelleen hyödyntänyt hukkalämpöä kaukolämmön tuotannossa. Toistaiseksi ei ole selvää, loppuuko yhteistyö, mutta siihen varaudutaan.

”Kun kesä on tulossa, kaukolämmön tarve vähenee. Arvio on, että kesän yli päästään ja tämän vuoden puolella pitäisi valmistua oma pellettilämpölaitos”, Laurila kertoo.

EU on julkistanut perjantaina virallisessa lehdessään tuoreimmat pakotteiden piiriin lisätyt henkilöt. Lehden mukaan Venäjän valtio-omisteiset pankit, kuten Sberbank ja VTB ovat maan suurinta hakukonetta pyörittävän Yandexin osakkeenomistajia ja sijoittajia.

Lehden mukaan Yandex on nostanut Venäjän valtionmedian sisältöjä hakukoneen tuloksissaan ja toisaalta poistanut sisältöä, joka kritisoi Vladimir Putinin hallintoa tai koskee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Voložin nähdään merkittävänä yritysjohtajana ja Yandexin perustajana pönkittävän Venäjän hallintoa muun muassa rahallisesti.