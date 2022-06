Etälamauttavat drone-lennokit nousivat keskusteluun Texasin kouluampumisen jälkeen. Axon Enterprise ilmoitti sunnuntaina, että se keskeyttää drone-projektinsa.

Etälamauttimia valmistava Axon Enterprise ilmoitti sunnuntaina, että se keskeyttää drone-projektinsa. Pyrkimyksenä oli varustaa etäohjattava drone-lennokki etälamauttimella.

Robottilennokin avulla oli tarkoitus torjua joukkoampumisia. Ehdotuksen vuoksi suuri osa yrityksen tekoälyn eettisen lautakunnan jäsenistä uhkasi irtisanoutua.

Axon ilmoitti viime viikolla, että se se on kehittämässä dronea, jossa on etälamautin. Lamautinta voidaan käyttää noin 12 metrin päässä kohteestaan.

Ilmoitus tuli pian Texasin kouluampumisen jälkeen. 18-vuotias ampuja tunkeutui toukokuussa alakouluun Texasin Uvaldessa. Ampumisessa kuoli 21 ihmistä. Kyseessä on Yhdysvaltain tuhoisin kouluampuminen kymmeneen vuoteen.

Axon toimitusjohtaja Rick Smith kertoi sunnuntaina yrityksen tiedotteessa, että projekti keskeytetään yrityksen saaman palautteen vuoksi.

Aiemmin eettisen lautakunnan jäsen Wael Abd-Almageed kertoi uutistoimisto Reutersille irtisanoutumisaikeistaan. Abd-Almageed aikoi yhdessä kahdeksan kollegansa kanssa irtisanoutua paneelista. Paneelissa on yhteensä 12 jäsentä.

Smithin mukaan on valitettavaa, että jotkut paneelin jäsenistä ovat päättäneet vetäytyä ennen kuin asiaa oli ehditty käsitellä yhdessä.

Smithin mukaan Axon jatkaa työtään uusien näkökulmien etsimisen parissa.

Axon Enterprise on aseita ja teknologiaa kehittävä amerikkalaisyritys. Sen markkina-arvo on noin 7,3 miljardia dollaria. Yhtiön osake on ollut alkuvuoden jyrkässä laskussa. Osakkeen hinta on pudonnut kuluvan vuoden aikana noin 34 prosenttia.