M1-suorittimeen verrattuna M2:n transistorimäärä on noussut 16:sta 20 miljardiin.

Tietotekniikkayhtiö Apple julkisti maanantaina uusia kannettavia tietokoneita Worldwide Developers Conferencen yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Kalifornian Cupertinossa.

Yhtiö kertoi tuovansa markkinoille uuden Macbook Pro -tietokoneen ja Macbook Air -tietokoneen. Kummatkin koneet käyttävät uutta M2-suoritinta. Kyseessä on uusi versio vuonna 2020 julkistetusta ARM-arkkitehtuuriin perustuvasta M1-järjestelmäpiiristä.

Pro-mallissa on 13 tuuman näyttö ja Airissa 13,6 tuuman näyttö. Päivityksen myötä Airin ulkonäkö muuttuu enemmän Macbook Pro -mallien näköiseksi. Näkyvin muutos on näytön yläreunassa oleva lovi verkkokameralle.

Kummatkin tietokonemallit saapuvat Suomessa kauppoihin heinäkuussa..

Aiempaan M1-suorittimeen verrattuna M2:n transistorimäärä on noussut noin 16:sta 20 miljardiin. Suorittimessa on lukuisia teknisiä parannuksia, jotka parantavat sen nopeutta ja energiankäyttöä, Apple kertoo. Yksi M1-suorittimien myyntivalteista on ollut niiden alhainen energiankulutus, mikä pidentää kannettavien akun käyttöaikaa.

Uusi M2-suorittimen suorituskyky on jonkin verran parempi kuin M1:ssä. Esimerkiksi videoeditoinnin mainostetaan olevan 1,4 kertaa nopeampaa uudella Macbook Airilla verrattuna aiempaan M1-versioon.

Uusi suoritin ei kuitenkaan suoriudu yhtä raskaista toiminnoista kuin viime ja tänä vuonna julkistetut M1:n Pro-, Max- ja Ultra-suorittimet. Apple käyttää kyseisiä suorittimia ammattikäyttöön suunnitelluissa koneissaan.

Apple julkisti ensimmäiset omaa M1-suoritintaan käyttävät Mac-tietokoneensa syksyllä 2020. Sittemmin yhtiö on tuonut oman suorittimensa lähes kaikkiin myymiinsä tietokoneisiin ja kalliimpiin Ipad-tabletteihinsa.

Maanantain tiedotustilaisuudessa Apple esitteli myös syksyllä kuluttajille julkistettavia uusia käyttöjärjestelmiä tietokoneilleen, puhelimilleen ja tableteilleen.

Uudessa Mac-koneiden käyttöjärjestelmässä voi esimerkiksi käyttää Iphone-puhelinta videopuheluiden kamerana.