Korot tuskin nousevat enää erikseen sillä hetkellä, kun Euroopan keskuspankki lopulta nostaa ohjauskorkoaan. Velalliset maksavat jo nousevia korkoja, sillä markkinat ovat suurelta osin hinnoitelleet tulevat koronnostot lainoihin.

Rahapolitiikka on kiristymässä pitkästä aikaa. Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti torstaina, että se on nostamassa ohjauskorkoaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011.

Nykyisten inflaatiolukujen valossa koronnosto oli enää vain ajan kysymys. Tällä haavaa EKP on nostamassa ohjauskorkoaan kahdessa erässä: heinäkuussa 0,25 prosenttiyksikköä ja syyskuussa vähintään saman verran.

Keskuspankin rahapolitiikasta päättävän neuvoston lausunnon perusteella ohjauskorko voi jälkimmäisellä kerralla nousta jopa 0,50 prosenttiyksikköä, jos inflaatiotilanne sitä vaatii. Puolen prosenttiyksikön korotus olisi sikäli merkittävä, koska se olisi EKP:n suurin sitten vuoden 2000.

Tieto ohjauskoron nostosta saattoi nostaa hien yhden jos toisen velallisen otsalle. Tosiasia kuitenkin on, että markkinat ovat pitkälti jo hinnoitelleet tulevat koronnostot lainoihin.

Euriborkorot, joihin useimmat kotitalouslainat on sidottu, seuraavat odotuksia EKP:n rahapoliittisista liikkeistä. Niinpä pelkästään odotus ohjauskoron noususta vaikuttaa euriboreihin, koska pankkien on siirrettävä keskuspankin edellyttämä korko omille asiakkailleen. Perjantaina vuoden euribor kipusi jo 0,68 prosenttiin ja 6 kuukauden euribor 0,08 prosenttiin.

”Markkinakorot ovat nousseet voimakkaasti, vaikka EKP ei ole vielä kertaakaan nostanut ohjauskorkoaan. Suurin osa mahdollisista tulevista nostoista on ehditty jo hinnoitella sisään”, Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schauman sanoo.

Moni velallinen siis maksaa jo nousevia korkoja. Näin ollen korot tuskin nousevat enää erikseen sillä hetkellä, kun EKP viimein ilmoittaa koronnostostaan.

Suomen Pankin ekonomisti Markus Aaltosen mukaan markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä euriborkorkoja noin kahden prosentin tuntumaan vuoden 2023 lopulle.

”Onnekkaimmassa asemassa ovat nyt ne, jotka ehtivät nostaa 12 kuukauden euriboriin sidotun lainan juuri ennen kuin markkinakorot lähtivät nousemaan. Heidän kohdallaan korkeammat korot realisoituvat vasta vuoden kuluttua, kun viitekoron arvo tarkistetaan”, hän sanoo.

Helsingin Sanomat selvitti, kuinka käynnissä oleva euriborkorkojen nousu vaikuttaa eri lainatyyppeihin. Laskurien avulla voit selvittää, miten paljon lainamenosi kasvavat, kun korot nousevat.

Asuntolaina, taloyhtiölaina ja mökkilaina

12 kuukauden euribor on yleisin korko asuntolainoissa. Taloyhtiölainoista 65 prosenttia on sidottu 12 kuukauden euriboriin ja 20 prosenttia kuuden kuukauden euriboriin. Viime aikoina nostetuista vapaa-ajanasuntolainoista eli mökkilainoista 87 prosenttia on sidottu 12 kuukauden euriborkorkoon.

Ajoneuvolaina

Ajoneuvolainoista suurin osa on kiinteäkorkoisia. Niistä alle 40 prosenttia on sidottu euriboreihin. Viime vuonna yleisin ajoneuvolainoissa käytetty euribor oli 12 kuukauden euribor.

Vakuudellinen kulutusluotto

Pankkien vakuudellisista kulutusluotoista yli 83 prosenttia on sidottu euriborkorkoihin. Vajaaseen 20 prosenttiin vakuudellisista kulutusluotoista sovelletaan kiinteää korkoa tai pankin omaa viitekorkoa. Viime vuonna noin 93 prosenttia euriborkorkoihin sidotuista uusista vakuudellista kulutusluotoista oli sidottu 12 kuukauden euriboriin.

Muut lainatyypit

Muita euriborsidonnaisia lainoja ovat esimerkiksi pankkien myöntämät vakuudettomat kulutusluotot, tili- ja korttiluotot sekä opintolainat.

Näistä lainatyypeistä etenkin vakuudettomissa kulutusluotoissa euriborkorkojen nousun merkitys on vähäisempi kuin esimerkiksi asuntolainoissa.

Vakuudettomissa kulutusluotoissa käytetään viitekorkoina euriborien lisäksi paljon kiinteitä korkoja ja muita viitekorkoja. Niiden kustannuksista huomattava osa syntyy myös asetetusta marginaalista ja luotonhoitomaksuista.

Tili- ja korttiluottoja lyhennetään useimmiten pankin asiakkaan valitsemissa erissä ja tahdissa. Niille ei siis ole määriteltävissä tarkkaa lyhennyserää ja takaisinmaksuaikaa. Tästä syystä tili- ja korttiluotoille on vaikeampi luoda samanlaista laskuria kuin vaikka asuntolainoille.

Viime aikoina nostetuista opintolainoista noin 70 prosenttia on sidottu 12 kuukauden euriborkorkoihin. Neljäsosa lainoista taas on sidottu lyhempiin euriboreihin. Uusista lainoista pieni osuus, noin seitsemän prosenttia, on sidottu pankkien omiin viitekorkoihin.

Opintolainassa pankki pääomittaa lainan korot koko sen ajan, kun opiskelija saa Kelan maksamaa opintotukea. Opintotukikuukausien loputtua pankki pääomittaa lainan korot edelleen yhden lukukauden ajan. Opintolainaa nostavat opiskelijat eivät siis joudu vielä maksamaan kasvaneita korkokustannuksia.

Niiden kohdalla, jotka maksavat opintolainaansa parhaillaan takaisin, korkojen nousu voi kasvattaa kuukausittaisen lyhennyserän summaa.

Opintolainalle on hankala kehittää omaa laskuria, koska lainan takaisinmaksuajat ja kuukausittaiset lyhennyserät vaihtelevat niin suuresti.

Heidi Schauman arvioi EKP:n rahapoliittisia liikkeitä seurailevien euriborkorkojen nousun puraisevan pääasiassa asuntovelallisia.

”Toki euriborien nousu puree enemmän tai vähemmän kaikkiin velallisiin, mutta vaikutus on suurin asuntovelallisten kohdalla”, hän sanoo.

Markus Aaltonen huomauttaa, että erityisen haavoittuvia korkojen nousulle ovat sellaiset ihmiset, joiden velkataakka on suuri suhteessa heidän tuloihinsa ja varallisuuteensa, ja joiden varautuminen korkoriskeihin on ollut puutteellista.

”Korkojen nousu voi ajaa heidät kaikista velallisista ahtaimmalle.”

Suomalaiset kotitalouksien velkaantumisaste on kasvanut yhtäjaksoisesti useamman vuoden ajan. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuoden 2021 lopussa kotitalouksilla oli velkaa miltei 136 prosenttia suhteessa niiden käytettävissä oleviin tuloihin.