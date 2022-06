JP Morganin Marko Kolanovic sanoo CNBC:lle, että Yhdysvallat ja maailmantalous voivat välttää taantuman.

Yhdysvaltalaisen jättipankin JP Morganin markkina-asiantuntija uskoo maan talouden kestävän öljyn hinnan nousun jopa 150 dollariin barrelilta.

Pankin tutkimusjohtaja ja kansainvälisiä markkinoita seuraava strategi Marko Kolanovic kertoo tv-kanava CNBC:n Fast Money -ohjelmassa, että öljyn hinta voi edelleen nousta Venäjän aloittaman sodan vuoksi.

”Mutta hinnannousu voi olla lyhytaikaista, ja tilanne tavallaan normalisoituu lopulta”, Kolanovic sanoi ohjelmassa tiistaina.

Raakaöljyn hinnat ovat olleet keväällä kovassa nousussa. Yhdysvaltojen WTI-laadun futuurihinta on 119,9 Yhdysvaltojen dollaria barrelilta keskiviikkona. Pohjanmeren brent-laadun hinta on 120,8 dollaria barrelilta.

”Uskomme kuluttajien pärjäävän, jos öljyn hinta nousee 130–135 dollariin, koska sellaista nähtiin vuosina 2010–2014. Inflaatiokorjattu taso oli periaatteessa tuo”, Kolanovic sanoo.

Kolanovic pitää CNBC:n mukaan todennäköisenä lähtökohtana, että Yhdysvallat ja maailmantalous välttävät taantuman. Hän uskoo, että sijoittajat palaavat osakemarkkinoille asteittain, mikäli etenkin palveluiden kulutuksessa ei nähdä romahdusta.

Sen sijaan saman pankin toimitusjohtaja Jamie Dimon kertoi viime viikolla pankin varautuvan horisontissa odottavaan ”taloudelliseen hurrikaaniin” ja kehotti sijoittajia tekemään samoin.

”Juuri nyt on melko aurinkoista, asiat menevät hyvin. Kaikki ajattelevat, että [Yhdysvaltain keskuspankki] Fed pystyy hoitamaan tämän. Ulkona, lähitulevaisuudessa, on hurrikaani, ja se on tulossa meitä kohti. Emme vain tiedä, onko se pieni hurrikaani vai hirmumyrsky Sandy”, Dimon kuvaili odotuksiaan.

Yhdysvaltojen talouden odotetaan jäähtyvän, koska keskuspankki kiristää tänä vuonna rahapolitiikkaa tuntuvasti.

Toukokuun alussa keskuspankki kohotti ohjauskorkoaan kerralla 0,50 prosentti­yksikköä, ja vastaavia nostoja tullee lisää tänä vuonna. Edellisen kerran keskuspankki nosti ohjauskorkoa yhtä paljon kerralla vuonna 2000.

Rahapolitiikan voimakas kiristäminen on lisännyt pelkoa siitä, että maailman suurin kansantalous saattaisi olla vajoamassa taantumaan.

Myös Kolanovic toteaa, että on tärkeää varautua kaikkiin mahdollisuuksiin.

”Ennustamme hidastumista. Kukaan ei väitä, ettei ongelmia ole.”