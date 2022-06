Keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaa viimeksi vuonna 2011 ja liikepankkien talletuskorko on ollut negatiivinen vuodesta 2014.

Euroopan keskuspankki (EKP) on voimakkaasti kiihtyneen inflaation takia pinteessä. Sen on väistämättä kiristettävä rahapolitiikkaa, mutta yritettävä kaikin keinoin välttää työntämästä euroaluetta taantumaan.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on muiden tarjontahäiriöiden lisäksi johtanut energian ja ruoan kallistumiseen, mutta näihin häiriöihin keskuspankki ei voi vaikuttaa.

Inflaatiota on kiihdyttänyt myös kokonaiskysynnän kasvu koronaviruspandemian pahimman vaiheen jälkeen. Yksi syy siihen on eurovaltioiden finanssipoliittinen elvytys, jolla on hillitty pandemian taloudellisia vahinkoja.

Euroalueen rahapolitiikasta päättävä EKP:n neuvosto kertoo päätöksistään torstaina iltapäivällä.

Inflaatiovauhti euroalueella kiihtyi toukokuussa ennakkotietojen mukaan 8,1 prosenttiin ja pohjainflaatio 4,4 prosenttiin. Pohjainflaatiosta on poistettu energian ja ruoan vaikutus kuluttajahintojen muutoksiin.

Keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan inflaation pitäisi olla kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä.

Kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaation seurauksena kotitalouksien ostovoima heikkenee, koska tietyllä määrällä rahaa saa ostettua vähemmän tavaroita ja palveluita kuin aikaisemmin. Voimakas inflaatio on palkansaajien lisäksi haitallista yrityksille ja sijoittajille.

Pääjohtaja Christine Lagarde vihjasi jo toukokuun lopussa blogissaan kohtalaisen suorasanaisesti, että ohjauskorkoa nostetaan heinäkuussa ja syyskuussa 0,25 prosenttiyksikköä.

”Luulisin viestin olevan torstaina suunnilleen sama kuin mitä Lagarde kirjoitti blogissaan. Nähtäväksi jää, sulkeeko hän pois 0,50 prosenttiyksikön koronnoston heinäkuussa. Jos EKP sellaiseen ryhtyisi, se horjuttaisi aika tavalla pääjohtajan uskottavuutta, koska hänen näkemyksiinsä ei voisi luottaa”, sanoo finanssiyhtiö Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

Viimeksi EKP on nostanut ohjauskorkoa vuonna 2011. Liikepankkien talletuskorko on ollut puolestaan negatiivinen vuodesta 2014, millä EKP on kannustanut pankkeja lisäämään lainanantoaan yrityksille ja kotitalouksille taloudellisen toimeliaisuuden turvaamiseksi. Koronnostot aloitetaan nimenomaan talletuskorosta.

Keskuspankki on hankalassa asemassa, koska rahapolitiikan kiristäminen johtaa ajan mittaan yritysten investointien vähenemiseen ja kotitalouksien kulutuksen supistumiseen.

Sanomalehti Financial Timesin mukaan EKP valmistautuu myös uusiin arvopaperiostoihin siltä varalta, että raskaasti velkaantuneiden eurovaltioiden varainhankinta markkinoilta kallistuisi tuntuvasti rahapolitiikan kiristämisen seurauksena.

”Mielenkiintoisinta torstaina päätöksissä on se, ilmoittaako EKP olevansa tarvittaessa valmis ostamaan eniten velkaantuneiden eurovaltioiden joukkolainoja estääkseen varainhankinnan kallistumisen ja uuden kriisin puhkeamisen”, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Pääanalyytikko von Gerich pitää todennäköisenä, että jossain vaiheessa EKP:n on tavalla tai toisella hillittävä eurovaltioiden rahoituskustannusten kasvua.

”Etelä-Euroopan valtiot kestävät maltillisen korkojen kohoamisen, mutta EKP joutunee kiristämään rahapolitiikkaa tänä vuonna sen verran paljon, että jokin tukiohjelma tarvitaan.”

Torstaina huomio kiinnittyy myös keskuspankin uuteen suhdanne-ennusteeseen.

On lähes varmaa, että EKP:n ekonomistien laatimassa ennusteessa inflaation arvioidaan olevan entistä nopeampaa sekä tänä vuonna että ensi vuonna. Todennäköistä on myös se, että ennustetta euroalueen talouskasvusta heikennetään.

Keskeinen syy suhdanteen heikkenemiseen on sota Ukrainassa. Lisäksi koronaviruspandemian pahenemisen takia Kiinassa on määrätty myös uusia rajoituksia, jotka ovat aiheuttaneet uusia häiriöitä tarjontaan.