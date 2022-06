Britannian yhdeksän prosentin inflaatio kurittaa sekä yrittäjiä että kuluttajia. Perinteisiä fish-and-chips-ravintoloita uhkaa kato, kun raaka-aineet ja energia kallistuvat.

Juuri paistetut kalaperuna-annokset odottavat syöjiään Ali Cicekin omistamassa ravintolassa Lontoossa. Kala on tuoretta koljaa.

Lontoo

Lontoolainen Ali Cicek on rohkea mies.

Cicek osti kesäkuun alussa serkkunsa fish-and-chips-kuppilan eli kalaperuna­ravintolan. Lontoon keskustassa sijaitseva perinteinen ravintola on suosittu ja hyvällä paikalla, mutta ajat ovat synkät.

Britannian inflaatio laukkasi huhtikuussa jo yhdeksässä prosentissa. Kuluttajista on tullut entistä varovaisempia rahojensa kanssa.

Eikö yhtään huolestuta, että riittääkö asiakkaita?

”En osaa pelätä. Pitäähän ihmisten syödä”, Cicek sanoo ja kurkistaa 50 litran öljysäiliöön.

Ravintoloitsija Ali Cicek kaataa ranskanperunoita öljyyn kypsymään.

Cicekille on kunnia-asia, että öljy on tuoretta. Siksi se vaihdetaan joka päivä. Päivän ruokaöljyt maksavat 200 puntaa eli noin 235 euroa.

”Vielä vuosi sitten hinta oli vain puolet tästä.”

Vaikka Cicek on yrittäjänä uusi, on kalaperuna­yritys vanha tuttu. Hän ehti tehdä töitä serkulleen kahdeksan vuotta.

Cicek avaa ravintolansa kello 12. Sen jälkeen öljyssä uppopaistetaan kalaa ja ranskanperunoita.

Kala on tuoretta, sillä sekin on Cicekille kunnia-asia.

”Serkkuni sanoi aikoinaan, että tehdään pakasteesta, se on helpompaa. Minä sanoin, että tehdään tuoreesta kalasta, se on vaikeampaa mutta parempaa. Ja niin me teimme.”

Tuoreita koljanfileitä ennen leivitystä ja uppopaistamista.

Suosituimmat kalat ovat turska ja kolja. Vain mustekalarenkaat ja jättiravut valmistetaan pakasteista.

Inflaatio tuntuu nyt myös Cicekin ravintolan hinnoittelussa.

”Minun piti nostaa hintoja heti sen jälkeen kuin aloitin omistajana eli noin viisi päivää sitten.”

Kalaperuna-annos maksaa nyt 12 puntaa eli noin 14 euroa. Vielä viikko sitten hinta oli kymmenen puntaa. Hinnankorotusta tuli kerralla 20 prosenttia.

Mitä asiakkaat ovat sanoneet?

Eivät kuulemma mitään erityistä.

Ennen kuin Cicekin paikka aukeaa, on ulkona jo nälkäisiä odottajia. Puoli yhdeltä paikka alkaa olla täynnä.

Britanniassa kalaperunat ovat perinteistä pikaruokaa ja yksi brittiläisyyden symboleista. Fish-and chips-myymälät alkoivat yleistyä jo 1870-luvulla.

Kalaperuna-annos on ollut ennen vanhaan köyhän väen ruokaa. Leivitettyyn kalaan ja ranskanperunoihin on yleensä ollut varaa myös niillä, jotka eivät muuten ulkona syö.

Nykyään fish-and-chips on demokraattista ruokaa. Annos löytyy jokaisen gastropubin, ketjuravintolan sekä modernia brittiruokaa tarjoavan hienostoravintolan ruokalistalta.

Varsinaisia kalaperunaravintoloita maassa lasketaan olevan yhä noin 10 500. Alan etujärjestö National Federation of Fish Friers on kuitenkin varoittanut, että edessä saattaa olla yrittäjien määrän lasku.

Syynä on heti pandemian perään ryöpsähtänyt inflaatio.

Ruokaöljy on kallistunut, koska Venäjän hyökkäyssodan kohteeksi joutuneella Ukrainalla on ollut vaikeuksia saada auringonkukkasatoaan kerättyä ja toimitettua maailmalle.

Esimerkiksi Lontoon alueella auringonkukkaöljyä löytyy ruokakaupoista vain satunnaisesti. Muiden öljyjen kysyntä on kasvanut.

Osa kalastakin on entistä kalliimpaa. Ensin Britannian EU-ero eli brexit sekoitti kalamarkkinoita. Tänä keväänä Britannian hallitus on valmistellut 35 prosentin rangaistustullia Venäjältä tulevalle kalalle.

Noin kolmannes kalaperunoissa käytetystä valkolihaisesta kalasta tulee Britanniaan Venäjältä.

Cicekiä huolestuttaa myös energian hinta sekä vuokra.

Inflaatiotasoa nostaa juuri kaasun ja sähkön raju kallistuminen. Ravintolan vuokraan Lontoon keskustassa menee puolestaan noin 100 000 puntaa vuodessa.

Päälle tulee vielä kahden ravintola-apulaisen sekä siivoojan palkat. Sekä tietysti verot ja veroluonteiset maksut.

Paljonko pitää myydä kalaperuna-annoksia, jotta pääsee voitolle?

”Ainakin sata annosta päivässä.”

Kaksitoista puntaa alkaa olla lontoolaisittainkin kova hinta fish-and-chips-annoksesta.

Hyvinä päivinä se kyllä onnistuu.

Sijainti lähellä Tottenham Court Roadin maanalaisasemaa on oiva. Kalaperunoille tulevat niin turistit kuin myös lähistön työntekijät.

Cicekin ravintola on auki joka päivä aina puolestapäivästä kello 23:een.

Pandemian aikana oli tietysti toisin.

”Silloin serkkuni saattoi myydä vain kymmenen annosta päivässä.”

Brittimediassa fish-and-chips-alan ongelmat ovat olleet kevään aikana taajaan esillä. Asiasta ovat uutisoineet muiden joukossa yleisradioyhtiö BBC, Metro sekä The Daily Telegraph -lehti.

Pohjois-Lontoosta joka päivä ravintolaansa matkaavalle Cicekille talousuutiset ovat omakohtaista todellisuutta.

”Kalaa hankin joka päivä noin 400–500 punnalla. Hinta sen kun nousee.”

Lontoon keskustassa yrittäjiä rasittaa kallistuvien raaka-aineiden lisäksi kova vuokra, mutta syrjäisemmissä kaupunginosissa ja pikkukaupungeissa on helpompaa. Siellä kalaperunoiden hintakin on halvempi.

Alle kuuden punnan kalaperuna-annosta alkaa kuitenkin olla jo vaikea löytää.

Päivän ensimmäiset asiakkaat tulevat Yhdysvaltain Michiganin osavaltiosta. Fisherin perhe – Jen-äiti, Joe-isä, Ava Rose -tytär ja Joseph-poika – ovat Englannissa lomamatkalla.

”Ehdottomasti haluamme kokeilla perinteisiä brittiruokia. Siksi myös fish-and-chips on ohjelmassamme. Ja tätä paikkaa on meille kehuttu”, Jen Fisher kertoo.

Perhe tilaa Cicekiltä kalaperuna-annokset ja ravunpyrstöjä.

Yhdysvaltain Michiganista kotoisin olevat Jen ja Joe Fisher tilasivat perinteiset kalaperuna-annokset.

Fisherin perheen mielestä Britanniassa on hintavaa, mutta vielä hintavampaa oli Islannissa, jossa perhe pysähtyi päiväksi tulomatkallaan Lontooseen.

”Ruoka on kallista, mutta polttoaine se vasta Euroopassa kallista onkin.”

Lomalla ei kuitenkaan haluta säästellä. Inflaatio piinaa myös kotona Yhdysvalloissa.