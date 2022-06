Hermomyrkkyä sisältävän Thermacellin myynti on kovaa, vaikka hyttyskarkotin voi olla ympäristölle vaarallinen – ”tuotteelle on paljon kysyntää”

Sama hyttyskarkotin löytyy yhä kauppojen hyllyiltä, sillä negatiivisen palautteen suhde tuotteiden kysyntään on suhteellisen vähäistä.

Thermacell nousi viime kesänä otsikoihin, kun hyttyskarkottimen vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys herättivät keskustelua. Tämän seurauksena muun muassa Partioaitta ja Scandinavian Outdoor poistivat tuotteen valikoimastaan.

Keskustelua herätti muun muassa pralletriini-hermomyrkky, johon tuotteen toiminta perustuu.

Nyt yritys mainostaa tuotettaan kuin mitään vastuullisuuskeskustelua ei mediassa olisi käytykään. Mainittujen liikkeiden valikoimasta tuotetta ei löydy, mutta esimerkiksi SOK:n, K-ryhmän, Tokmannin ja Halpahallin hyllyiltä karkottimia löytyy.

Vaikuttiko kiivas keskustelu mitenkään vai myydäänkö täysin samaa tuotetta yhä?

Thermacellin maahantuojan Proviterin toimitusjohtaja Tom Kreutzmanin mukaan tuotetta ei ole muutettu, sillä valmistaja tai viranomainen ei ole löytänyt moitittavaa.

Viime kesän jälkeen huomiota on kiinnitetty Kreuzmanin mukaan mainontaan ja viestintään.

”Nyt olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, että tuotteen markkinoinnissa ei käytetä käyttöohjeiden vastaista kuvastoa. Lisäksi korostamme kaikessa viestinnässä ja markkinoinnissa oikeaa käyttöohjeiden mukaista käyttöä”, Kreutzman kommentoi sähköpostitse.

Tuotteen maahantuonnin lopettamista ei ole pohdittu.

Tuoreissa mainoksissa kehotetaan muun muassa käyttämään laitetta ”etäällä mehiläispesistä ja kukkivista kasveista”.

Thermacell on mainostanut viime aikoina muun muassa Helsingin Sanomissa. Kuvan mainos julkaistu perjantaina 10. kesäkuuta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt tuotteen, ja sen myyntilupa on voimassa vuoteen 2024 saakka tai kunnes tehoaine pralletriini on hyväksytty EU:n biosidiasetuksen nojalla.

Kyseinen asetus on tullut voimaan vuonna 2012 ja listaa käydään läpi yksi tehoaine kerrallaan. Pralletriini on otettu käsittelyyn, mutta sen arviointi on vielä kesken. Rydmanin mukaan on vaikea arvioida, miten kauan aineen käsittelyssä kuluu.

Kun arviointiprosessi on valmis, on lopputuloksena kaksi mahdollista skenaariota.

”Se [pralletriini] joko hyväksytään tai hylätään. Välimuotoa ei ole olemassa”, selventää Tukesin ylitarkastaja Elina Rydman prosessia.

Jos aine hyväksytään, kaikkiin valmistetta sisältäviin tuotteisiin on haettava asetuksen mukainen lupa.

Asetuksen mukainen mahdollinen hyväksyntä voi kuitenkin poiketa nykyisestä. Tuotteeseen voitaisiin asettaa esimerkiksi käyttörajoitteita tai määrätä jonkinlaisia riskinhallintakeinoja, Rydman sanoo.

”On täysin mahdollista, että yritys toimittaa ympäristödataa ja pystyy näyttämään, että tuote on ympäristön kannalta turvallinen sellaisessa muodossa kuin se nytkin on”, Rydman sanoo.

Ennen asetuksen mukaista päätöstä tuotetta tarkastellaan Suomen kemikaalilain puitteissa. Tukes vastaa tuotteiden hyväksynnästä. Normaalin käytännön mukaisesti tuotteille myönnetään myyntilupa määräajaksi. Luvat vanhenevat, ja niitä pitää hakea uudelleen.

Hyönteismyrkyt vaikuttavat hyttysten lisäksi myös muihin hyönteisiin.

Thermacellin teho perustuu pralletriini-nimiseen hermomyrkkyyn. Yritys kertoo verkkosivuillaan, että hyttysen lähtevät pois karkotevälineen läheiseltä alueelta, kun ne aistivat aineen.

Vaikka karkote on tarkoitettu nimenomaan hyttysille, vaikuttaa se myös pörriäisiin ja pölyttäjiin, kuten ampiaisiin, mehiläisiin ja kimalaisiin.

”Pralletriini on hyönteismyrkky, ja perusluonteeltaan hyönteismyrkyt ovat sellaisia, etteivät ne ole millään tavalla valikoivia, vaan voivat vaikuttavat kaikkiin hyönteisiin.”

Hyönteisten hermostoon vaikuttava myrkky saattaa kuulostaa maallikon korvaan aika kivuliaalta karkotuskeinolta. Tällaiset aineet eivät kuitenkaan ole kaikkein tyypillisimpiä karkotteita.

”Yleensähän hyönteismyrkkyjä käytetään siihen, että niillä tapetaan hyönteisiä.”

Thermacellin kohdalla kysymykseksi nousi viime kesänä myös se, miten pralletriini vaikuttaa vesistöihin. Suurina määrinä aine on vesistöille ja niiden eläimille haitallista.

Rydman muistuttaa, että kuluttajien tulisi lukea käyttöohjeet kunnolla. Käyttöohjeissa kerrotaan, miten tuotetta on turvallista käyttää.

”Biosidivalmisteet ovat vaarallisia kemikaaleja, ja niiden käytössä on hyvä käyttää varovaisuutta.”

Myös kemikaalilaki käskee noudattamaan käyttöohjeita.

Miksi hyttyskarkottimia löytyy yhä kauppojen hyllyiltä, vaikka niiden vastuullisuus on herättänyt kysymyksiä?

K-ryhmä on pitänyt tuotteet valikoimassaan Tukesilta ja Thermacellilta saamiensa lausuntojen ja selvitysten perusteella.

”Selvitysten mukaan tuotteet ovat turvallisia käyttää, kun laitetta käytetään oikein ohjeiden mukaisesti. Katsomme, että meidän on pystyttävä luottamaan suomalaisten viranomaisten arvioihin tuotteen turvallisuudesta”, kertoo Keskon päivittäistavarakaupan osto- ja myyntijohtaja Sirpa Koppinen-Lindström sähköpostitse.

Jonkin verran asiakaspalautetta on tullut ja myös toiveita tuotteen poistamiseksi valikoimasta.

”Negatiivisten palautteiden suhde tuotteiden kokonaiskysyntään on kuitenkin suhteellisen pieni, sillä yleisesti hyttyskarkotetuotteille ja -laitteille, kuten Thermacellille, on kuitenkin paljon kysyntää.”

Koppinen-Lindström kiertää kysymyksen siitä, miten julkinen keskustelu on vaikuttanut kyseisen tuotteen myyntiin.

Myös SOK:n myyntijohtaja Päivi Hole toistaa samankaltaiset syyt sille, miksi tuote yhä löytyy kauppojen valikoimasta. Hänen mukaansa tuotteet ovat olleet suosittuja ja kysyttyjä. Myös hän peräänkuuluttaa käyttöohjeiden lukemista.