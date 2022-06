Aiemmin öljy- ja kaasurahoja sijoitettiin, mutta nyt valtio voi käyttää niitä joustavammin erilaisiin menoihin.

Venäjä on kasvattanut elvytysrahastoaan useampaan kertaan.

Venäjän hallitus on lisännyt 551,4 miljardia ruplaa reservirahastoonsa, kertoo uutistoimisto Reuters. Rahasto on tarkoitettu budjettialijäämän rahoittamiseen heikomman suhdanteen aikana.

Summa vastaa noin 8,8 miljardia euroa. Rahaston tarkoituksena on suojella taloutta lännen pakotteilta.

”Varoja käytetään osittain sellaisiin toimenpiteisiin, joiden avulla varmistetaan taloudellisen kehityksen vakaus ulkoisten rajoitteiden tilanteessa”, hallitus kertoo lausunnossaan.

Länsimaat ovat kohdistaneet Venäjään pakotteita. Muun muassa puolet keskuspankin kultavarannoista ja ulkomaisen valuutan varannoista on jäädytetty Venäjän sotatoimien vuoksi.

Aiemmin Venäjä ohjasi öljy- ja kaasuviennistä saamansa voitot valtion sijoitusrahastoon.

Elvytysrahaston käyttö on joustavampaa, sillä sen avulla hallitus voi kattaa alijäämää, tukea sosiaalikuluja ja reagoida uhkaavaan talouskriisiin. Äskettäin Venäjä muun muassa käytti rahaa eläkkeiden nostoon.

Toukokuussa hallitus lisäsi rahastoonsa ruplia 12,6 miljardin euron edestä.

Kreml on alkanut tukea maan suurimpia yrityksiä varoillaan, koska se pyrkii lievittämään talouskriisiä. Venäjällä inflaatio on noussut korkeimmilleen kahteenkymmeneen vuoteen.

Toukokuussa hallitus sijoitti 3,7 miljardin euron verran rautateihin. Venäjän rautatiet on maan suurin työnantaja. Hallitus on myös luvannut 1,6 miljardia Aeroflotille, joka on valtio-omisteinen lentoyhtiö.