McDonald’sin Venäjän-ravintolat ostanut yrittäjä on julkistanut ravintoloiden uuden logon, mutta uusi nimi ei vielä ole tiedossa.

Pikaruokaketju McDonald’sin kultaiset kaaret poistuvat Venäjän katukuvasta. Venäjälle paikalliselle yrittäjälle myytyjen ravintoloiden logoa koristavat jatkossa hampurilaista kuvaava oranssi ympyrä ja kaksi keltaista ranskanperunaa.

Logon taustaväri on vihreä, joka yhtiön mukaan kuvaa ”sitä tuotteiden ja palvelujen laatua, johon asiakkaat ovat tottuneet”.

McDonald’sin korvaavan paikallisketjun ravintolat avautuvat virallisesti sunnuntaina, kertoo uutistoimisto Reuters. Uuden ketjun nimeä ei vielä ole vahvistettu.

McDonald’s on myynyt ravintolansa Venäjällä paikalliselle lisenssinhaltijalle Aleksandr Govorille, joka on ennestään pyörittänyt maassa 25:tä ravintolaa. Govorin suunnitelma on heti laajentaa ketjua, jolla on jo 850 ravintolaa Venäjällä. Kahden kuukauden aikana Govor aikoo avata 150 uutta ravintolaa.

Aiemmin McDonald’sin Venäjän-toimintoja jatkavan tahon nimiehdotuksiin on kerrottu kuuluvan esimerkiksi Hauskaa ja maukasta (Veselo i vkusno), Se sama (Tot samyj), Ainoa tapa (Tolko tak) ja Vapaa kassa (Svobodnaja kassa).

McDonald’s keskeytti Venäjän-toimintansa Vladimir Putinin aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa. Toukokuussa ketju ilmoitti jättävänsä Venäjän kokonaan.

Pikaruokajätti saapui Neuvostoliittoon vuonna 1990, jolloin se symboloi länsimaista kulttuuria ja markkinataloutta sekä Neuvostoliiton avautumista länteen.

Yrityskauppa hyväksyttiin kesäkuun alussa ja samalla viranomainen jätti McDonald’sille mahdollisuuden ostaa Venäjän-ravintolansa takaisin 15 vuoden sisällä.