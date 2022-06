Tiger Woods on noussut miljardöörikerhoon kolmantena urheilijana, arvioi talouslehti Forbes

Golfin pitkäaikaisen supertähden Tiger Woodsin omaisuus on noussut yli miljardiin dollariin, arvioi talouslehti Forbes.

Lehti arvioi, että Woods, 46, on tienannut 27-vuotisen uransa aikana 1,7 miljardia dollaria palkkioista, sponsorisopimuksista ja muista tulonlähteistä.

Forbes arvioi, että Woodsin omaisuuden arvo on nyt vähintään miljardi dollaria.

Se liittää golfarin harvalukuiseen seuraan. Forbesin arvioiden mukaan Woods on kolmas miljardöörien kerhoon yltänyt urheilija. Aiemmin rajapyykin ovat ylittäneet koripalloilijat Michael Jordan ja LeBron James.

Forbesin mukaan alle kymmenen prosenttia Woodsin omaisuudesta ja uranaikaisista ansioista on tämän golf-saavutusten perua. Valtaosan omaisuudestaan Woods on tehnyt sponsorisopimuksilla, joista merkittävin on jo vuodesta 1996 jatkunut yhteistyö kenkävalmistaja Niken kanssa.

Mediatietojen mukaan Woods olisi voinut kartuttaa omaisuuttaan hiljattain vielä merkittävästi lisää.

Uuden saudirahoitteisen LIV-golfkiertueen johtaja Greg Norman sanoi Washington Postissa, että Woodsille tarjottiin kiertueelle liittymisestä ”korkea yhdeksännumeroinen summa”, eli useita satoja miljoonia dollareita.

Woods kieltäytyi tarjouksesta. Golfin PGA-ammattilaiskiertueen komissaari Jay Monahan ilmoitti torstaina, että LIV-kiertueen pelaajat eivät voi jatkossa osallistua PGA:n kilpailuihin.

Woods on edelleen golfmaailman suurin yleisöveturi, mutta joskus maailman parhaana golfarina pidetty yhdysvaltalainen on tällä hetkellä golfin miesten maailmanlistalla sijalla 881.

Woods on yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä golfinpelaajista, mutta hänen uransa loppupuolta ovat sävyttäneet loukkaantumiset ja kohut.

Vuonna 2009 Woods jäi kiinni vaimonsa pettämisestä. Asia nousi julkisuuteen, kun Woods kolaroi autonsa Floridassa hänen silloisen vaimonsa Elin Nordegrenin saatua tietää tämän uskottomuudesta.

Vuonna 2017 floridalainen poliisipartio löysi Woodsin tien pientareelta kolhiintuneesta autostaan, jota tämä oli ajanut viiden eri lääkeaineen vaikutuksen alaisena.

Vuonna 2021 Woods taas loukkaantui vakavasti Kaliforniassa tapahtuneessa auto-onnettomuudessa, jossa hän sai vakavia vammoja muun muassa oikeaan jalkaansa.

Aiemmin myös selkävaivojen kanssa tuskaillut Woods ei ole noussut onnettomuuksien jälkeen aiemmalle tasolleen.