Vuosia kestäneiden puheiden jälkeen Apple on astumassa pankki­toiminnan kovimpaan ytimeen

Siitä asti, kun Apple julkisti maksusovellus Apple Payn, teknologiajätin on sanottu syövän pankkien tulot. Vasta nyt Apple ryhtyy tekemään sellaista, mikä kuuluu pankkitoiminnan kovimpaan ytimeen. Kulutusluototkaan eivät tosin tee siitä pankkia.

Teknologiajätti Apple murtautui Suomessa maksamisen markkinoille lokakuussa 2017, kun Nordea ja St1 kertoivat tehneensä yhtiön kanssa sopimuksen maksukorttiensa liittämisestä Apple Pay -maksusovellukseen.

Suomessa oli jo käytössä muita mobiilimaksusovelluksia eli OP:n oma Pivo ja Danske Bankin luoma Mobile Pay. Pian Apple Payn jälkeen seurasi Android-puhelimissa toimiva Google Pay.

Siitä asti on puhuttu, että Apple ja Google valtaavat vähitellen pankkien ja kenties vakuutusyhtiöidenkin markkinat. Moni ajatteli jo Apple Payn tarkoittavan käytännössä sitä.

Se oli kuitenkin väärinkäsitys. Kännykällä tai muilla kannettavilla laitteilla toimiva Apple Pay on vain kätevä tapa käyttää maksukorttia. Sen toimiminen edellyttää, että sovellukseen on liitetty pankin myöntämä maksukortti.

Siksi Suomessakin Apple Pay toimi ensin ainoastaan Nordean ja St1:n korteilla. Vähitellen sopimuksen Applen kanssa ovat tehneet muutkin pankit.

Pankit ja niiden korttien takana olevat korttimaksujen välitysyhtiöt Visa ja Master Card siis hoitavat mobiilimaksuissakin yhä varsinaisen maksujen välittämisen ja esimerkiksi luottoriskin hallinnan.

Pankkien ja Applen välisistä sopimuksista on tihkunut vähän tietoa ja voi olla, että pankit ovat sopimuksissa luopuneet osasta korttimaksujen palkkioista Applen hyväksi.

Yhdysvalloissa Apple on myös lanseerannut oman luottokortin, mutta sekin on käytännössä Goldman Sachs -pankin Applelle tuottama palvelu. Samalla periaatteella toimivia yritysten luottokortteja on ollut Suomessakin iät ajat

Nyt Apple on vihdoin astumassa pankkitoiminnan ytimeen. Se kertoi alkavansa vuoden loppuun mennessä tarjota Yhdysvalloissa osta nyt, maksa myöhemmin -palvelua eli käytännössä kulutusluottoja.

Apple on hakenut rahoitusyhtiötoimiluvan useimmissa osavaltioissa, mikä tarkoittaa, että se saa harjoittaa luotonantoa. Luotoista tulee aina myös tappioita, joten Apple kantaa myös luottotappioriskin.

Sen pitää myös rahoittaa luotonanto itse.

Talouslehti Wall Street Journalin mukaan Apple rahoittaa ainakin alkuvaiheessa enintään tuhannen dollarin suuruisia ostoksia. Luotosta ei peritä lainkaan korkoa, mutta lyhennyksiä aletaan periä automaattisesti asiakkaan pankkitililtä kahden viikon välein.

Rahoitustoimintakaan ei tee Applesta vielä pankkia. Varsinaisen pankin määritelmään kuuluu, että se ottaa vastaan asiakkaiden talletuksia, joilla luotonantoa rahoitetaan.

Talletuspankkina toimiminen on tarkasti säädeltyä toimintaa, joka tuskin Applea kiinnostaa.

Ylipäätään vakiintuneet pankit ja vakuutusyhtiöt ovat säilyttäneet ehkä yllättävänkin hyvin asemansa uusien teknologiatulokkaiden valloitusyrityksiä vastaan.

Vakuutusalallakin esitettiin joitain vuosia sitten visioita, että nettivakuuttajat valtaavat markkinan jäykiltä vanhoilta toimijoilta.

Se ei ole käytännössä kuitenkaan kovin yksinkertaista. Vakuutustoiminta perustuu vuosikymmenten aikana kerättyyn vahinkodataan, jonka avulla vakuutukset pystytään hinnoittelemaan oikein, siis kannattavasti mutta kilpailukykyisesti.

Tätä paikallistuntemusta ei ole myytävänä. Se pitää itse hankkia.

Eikä vaikkapa auton hinaus- tai terveyspalveluidenkaan tarjoaminen onnistu ilman paikallisen markkinan tuntemusta ja läsnäoloa. Tällaiset vakuutuksiin liitetyt lisäarvopalvelut ovat tärkeä osa kokonaispalvelua.

Myöskään tärkeitä raha-asioitaan useimmat asiakkaat eivät lopulta ole olleet valmiita uskomaan minkä tahansa kännykkäsovelluksen hoitoon.

Kun neuvotellaan isoista sijoituksista tai lainoista, useimmat haluavat nähdä oikean ihmisen, jolla on nimi, puhelinnumero ja Suomessa sijaitseva toimipaikka.