HOK-Elanto sulkee kesäksi pääkaupunkiseudun ravintoloita työvoimapulan ja kannattavuuden vuoksi. Myös Noho Partnersilla on ollut haasteita rekrytoinnissa.

Osaavista työntekijöistä on nyt pulaa ravintola-alalla.

S-ryhmän pääkaupunkiseudulla toimiva HOK-Elanto joutuu sulkemaan kymmenkunta ravintolaa kesän ajaksi. Syynä on työntekijäpula ja kannattavuus. Asiasta kertoi ensin Yle.

Vaikka uusia työntekijöitä haalitaan alalle, se ei riitä. Uusia työntekijöitä on vaikea löytää. Toimialajohtaja Henriikka Puolanteen mukaan osaavia työntekijöitä ei ole riittänyt kaikkiin ravintoloihin.

Joidenkin ravintoloiden asiakasmäärä voi kolminkertaistua kesän aikana. Osa ravintoloista suljetaan, jotta voidaan varmistaa, että kiireisissä ravintoloissa työvoimaa on riittävästi.

Hok-Elannolla on yhteensä 80 ravintolaa, joista kesäksi suljetaan 11. Yksi ravintoloista suljetaan remontin vuoksi.

Ravintolatoimialan aluejohtaja Satu Rytkösen mukaan suljettavaksi on valittu ravintoloita, joiden paras sesonki ei ole kesäkausi esimerkiksi terassin puuttumisen vuoksi.

Kesäksi suljetut ravintolat avataan uudestaan elo-syyskuun aikana.

Myös Noho Partners on saanut osansa alan työvoimahaasteista. Noholla on noin 65 ravintolaa Helsingissä. Tunnetuimpia ovat Allas, Löyly, Elite, Savoy, Teatteri, Palace sekä Hanko Sushi -ketju sekä Friends & Brgrs -ketju.

Nohon toimitusjohtaja Aku Vikströmin mukaan ravintoloita ei kuitenkaan ole jouduttu sulkemaan tai näillä näkymin aiota sulkea kesäksi. Rekrytointi on kuitenkin ollut työlästä ja on pitänyt hyväksy, että perehdyttämiseen kuluu aikaa.

”Nyt valmiita ammattilaisia ja osaajia on vähemmän saatavilla. Pitää etsiä uutta henkilökuntaa ja satsata heidän kouluttamiseensa.”

Kesäksi työntekijöitä on houkuteltu muun muassa opiskelijoista. Myös osa-aikaisesti muita töitä tekeviä on saatu houkuteltua ravintola-alalle. Kesää varten koko Suomeen on rekrytoitu yhteensä noin 500 työntekijää. Luku vastaa vuoden 2019 kesää.

Toistaiseksi työntekijöitä ei ole jouduttu siirtelemään ravintolasta toiseen vallitsevan tilanteen vuoksi. Sen sijaan keväällä sairaustapauksissa tuurausavusta on ollut hyötyä.

Työvoimapulan lisäksi ravintola-alaa kurittaa tällä hetkellä ruuan hinnan nouseminen, joka heijastuu liiketoiminnan kannattavuuteen. Ruoan hinta on noussut nopeinta vauhtia vuosikausiin.

Hok-Elannon Rytkösen mukaan päätös kesäsuluista on tehty jo ennen raaka-aineiden hinnannousua. Ruuan ja logistiikkakustannusten nousevaa hintaa on Hok-Elannon ravintoloissa siirretty ruokatuotteiden hintoihin.

”Olemme tehneet hinnankorotuksia. Korotusten suhteen täytyy kuitenkin olla harkitsevainen, koska kolikon toinen puoli on kysyntä.”

Rytkönen kertoo ruuan hinnannousun lisäksi saatavuusongelmien vaikuttavan nyt ravintoloiden tarjontaan.

”Esimerkkinä mainittakoon, että sisäfileen hinta on korkeassa huipussa, ja on myös saatavuushaasteita, joten olemme joutuneet pohtimaan, missä ravintoloissa sitä myydään.”

Vikströmin mukaan toistaiseksi Noho on onnistunut tämän haasteen kanssa, koska suurena toimijana sillä on hinnoitteluvoimaa alalla.

Yhtiö on pystynyt neuvottelemaan raaka-aineiden toimittajien kanssa hinnoista. Osa hintojen noususta on siirretty kuluttajille eli ravintola-annokset maksavat enemmän. Kolmantena keinona on raaka-aineiden korvaaminen halvemmilla tuotteilla.

Esimerkiksi ulkomaisesta lihasta on siirrytty lähes kokonaan kotimaisen lihan käyttöön, kertoo Vikström.