Teboilin kilpailijat eivät toistaiseksi vaikuta olevan kiinnostuneita ostamaan boikotin kohteena olevia huoltoasemia.

Ukrainassa käytävän sodan pitkittyessä Teboilin omistava Lukoil saattaa joutua käymään pohdintaa siitä, onko Suomessa toimiminen enää kannattavaa.

Teboil on ollut mittavan boikotin kohteena sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa. Ideana boikotissa on hankaloittaa venäläisen öljyjätti Lukoilin toimintaa. Oy Teboil Ab on Lukoilin Suomessa toimiva tytäryhtiö.

Venäjän hyökkäys on saanut osan Teboil-yrittäjistä miettimään toimintansa jatkamista, ja osa yrittäjistä onkin irtisanonut sopimuksensa huoltamoketjun kanssa. Myös useat suomalaiset järjestöt ovat katkaisseet yhteistyönsä Teboilin kanssa.

Tiistaina Yle taas uutisoi, että polttoaineen myynti on vähentynyt rajusti Teboil-huoltoasemilla boikotin takia.

Teboililla on Suomessa 112 huoltoasemaa ja 208 automaattiasemaa. Parhaillaan Teboil etsii yrittäjää 19:lle liikepaikalle. Lisäksi Teboililla on ammattiliikennettä varten 217 diesel-automaattia.

HS tavoitti Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flycktin, joka kuitenkin kieltäytyi antamasta haastattelua.

”Nämä ovat asioita, joita emme halua kommentoida, koska tilanne on vähän ei-normaali”, Flyck sanoi.

Flyckt on aiemmin kertonut, ettei yhtiö tuo lainkaan bensiiniä tai dieseliä Venäjältä, vaan hankkii polttoaineensa Nesteeltä Porvoosta sekä Länsi-Euroopasta. Vaikka Venäjään kohdistuvilla pakotteilla ei olisi suoria vaikutuksia Teboilin liiketoimintaan, kuluttajat saattavat entistä suuremmissa määrin vältellä Teboilin huoltoasemia Lukoil-yhteyden takia.

On mahdollista, että Lukoil saattaisi jopa harkita vetäytymistä pois Suomen markkinoilta ja Teboilin toimintojen myymistä, mikäli nykyinen geopoliittinen jännite säilyy pitkään yllä eikä Ukrainassa käytävään sotaan löydy lähiaikoina rauhanomaista ratkaisua. Näin arvioi eräs alan hyvin tunteva asiantuntija HS:n taustakeskustelussa.

Liiketoiminnan kannattavuuden heikentyessä markkinoilta vetäytyminen voisi tulla ajankohtaiseksi, jos asiakasvirrat vähenevät. Venäläisomisteisen yrityksen toimiminen Suomessa voi vaikeutua myös mikäli Venäjään kohdistetut pakotteet laajenevat, ja esimerkiksi rahaliikenne Venäjälle hankaloituu.

Esimerkiksi Baltian maissa Lukoil on aiempina vuosina myynyt polttoaineasemiaan ja asemaketjujaan poistuen markkinoilta jopa kokonaan.

Teboililla on ollut suuri jalansija erityisesti kuorma-autoliikenteelle myytävässä dieselissä. On mahdollista, että Teboilin kylmäasemat ja kuorma-autojen dieselasemat kaupattaisiin muille Suomessa toimiville jakeluyhtiöille.

Teboil-asemien myyminen kilpailijoille olisi kuitenkin käytännössä hankalaa kilpailulainsäädännön takia, sanoo huoltoasema- ja öljyalan asiantuntija Hannu Laitinen. Laitinen on toiminut aiemmin johtotehtävissä muun muassa Suomen bensiinikauppiaitten liitossa ja Suomalaisessa energiaosuuskunnassa (SEO) ja julkaissut useita huoltoasema-alaa koskevia selvityksiä.

Suomessa polttoainemarkkinat ovat jo nyt hyvin keskittyneet. Neljä suurinta toimijaa, ABC, Neste, St1 ja Teboil, hallitsevat yli 90 prosenttia markkinoista.

”Jos kuka tahansa markkinatoimija hankkii tai luovuttaa markkinaosuuksiaan tai peräti jos yksi neljästä suuresta pelurista poistuisi kokonaan, jouduttaisiin melko hankalaan tilanteeseen”, Laitinen sanoo.

”Tällaisia järjestelyitä olisi vaikeahkoa tehdä. Pitäisi melkein olla joku uusi peluri, joka ottaisi osan markkinasta.”

EU:n kilpailumääräysten mukaan markkinatoimijoilla ei voi olla pysyvää yli 30 prosentin osuutta markkinoista. 2000-luvulla toteutetut alan yrityskaupat kilpailuviranomainen on kuitenkin hyväksynyt.

Teboilin kilpailijat tuskin olisivat valmiita ostamaan huoltoasemia.

Nestettä seuraava Inderesin analyytikko Petri Gostowski pitää varsin epätodennäköisenä, että Nesteellä olisi ostohaluja Teboilin suuntaan. Gostwoskikin nostaa esiin kilpailuoikeudelliset tekijät, jotka vaikuttaisivat kauppaan.

”Nesteellä on jo varsin vahva markkina-asema vähittäismyynnissä oman ketjuverkostonsa kautta. Lisäksi heillä on selkeä kasvustrategia, joka painottuu uusiutuvien tuotteiden jalostamiseen”, Gostowski sanoo.

St1:n myynti- ja verkostojohtaja Juha Vanninen ei kommentoi, olisiko St1 kiinnostunut ostamaan Teboilin huoltoasemia.

”Meillä Suomessa kilpailulainsäädäntö on aika tiukka ja markkinaosuudet tulevat nopeasti vastaan, ostaa kuka tahansa mitä vaan. En osaa tässä vaiheessa spekuloida tällaisella. Myyjänkin pitäisi olla halukas myymään ennen kuin tällaisesta keskustellaan”, hän sanoo.

Teboiliin kohdistuva boikotti on iskenyt jopa voimakkaammin suomalaisyrittäjiin, jotka pyörittävät huoltoasemia omissa yrityksissään Teboilin brändin alla.

Osa yrittäjistä omistaa kiinteistönsä itse, mutta suurin osa kauppiaista on Teboilin vuokralaisina.

Yksi yrittäjien tilannetta helpottava vaihtoehto on, että Teboil luopuisi huoltoasemakiinteistöistä joko myyden tai vuokraten ne jollekin neutraalille toimijalle.

Esimerkiksi Neste myi vuonna 2006 osan huoltoasemakiinteistöistään kansainväliselle sijoitusyhtiölle. Sitä ennen Neste omisti kiinteistöt oman tytäryhtiönsä kautta ja vuokrasi tiloja silloiselle Ruokakeskolle, joka siirtyi kaupassa uuden omistajan vuokralaiseksi.

”Tällaisia ratkaisuja on tehty aiemminkin. Siinä ei olisi mitään uutta, jos Teboil luopuisi kiinteistöistään. Tämä voisi olla määräaikainen tai lopullinen ratkaisu”, Laitinen sanoo.