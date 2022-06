Main ContentPlaceholder

Talous | Energia

Tutkimuskeskuksen arvio: Venäjä saanut 93 miljardin euron tulot fossiili­energiasta Ukrainan sodan alkamisen jälkeen

Eurooppa on ostanut venäläistä fossiilienergiaa noin 57 miljardilla eurolla, arvioi Centre for Research on Energy and Clean Air.

Mastera-alus haki raakaöljyä Venäjän Laukaansuun satamasta vuonna 2015.