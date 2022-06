Työeläkeyhtiön laatima selvitys kiistää entisen työntekijänsä kertomuksen irtisanomisen kulusta.

Työeläkeyhtiö Ilmarinen kertoo selvittäneensä sisäisesti paljon julkisuutta saanutta tapausta, jossa yhtiössä työskennellyt mies väitti seksuaalisen suuntautumisensa johtaneen työsuhteen päättymiseen Ilmarisessa. Ilmarisen mukaan selvitys ei löytänyt näyttöä väitteen tueksi, ja työsuhteen päättämiselle on ollut työsopimuslain mukaiset ja dokumentoidut perusteet pidemmältä aikaväliltä.

”Yksityisyydensuojan vuoksi emme voi julkisesti kertoa työsuhteen päättämisen perusteita, mutta syyt liittyvät aina työhön, eikä asialla ole mitään tekemistä työntekijän seksuaalisen suuntautumisen tai siviilisäädyn kanssa. Epäasiallista tai syrjivää käytöstä emme hyväksy keneltäkään”, Ilmarisen henkilöstöjohtaja Sami Ärilä sanoo tiedotteessa.

Selvitys käynnistyi sen jälkeen, kun Ilmarisessa työskennellyt Toni Varis kertoi julkisuudessa, että hänen työsuhteensa Ilmarisessa päätettiin koeajalla sen jälkeen, kun hän kertoi esihenkilölleen menneensä naimisiin miehen kanssa. Varis kertoi asiasta alkujaan sosiaalisessa mediassa ja myöhemmin muun muassa Helsingin Sanomille.

Variksen mukaan työsuhteen päättymisestä ilmoitettiin hänelle pian sen jälkeen, kun hän oli kertonut esihenkilölleen avioliittouutisen.

”Huikkasin asiasta esihenkilölle, johon hän totesi, että ’homot voi mennä Varmaan töihin’”, Varis kertoi HS:lle. Varma on toinen suuri työeläkeyhtiö.

Pian tämän jälkeen Varis kertoi saaneensa kutsun tilaisuuteen, jossa käsiteltiin työsuhteen purkamista.

Ilmarinen kertoo, että tapahtumat on käyty yhtiössä perusteellisesti läpi sekä sisäisesti että ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Asiaa on selvitetty kuulemalla tapauksen osapuolia sekä työyhteisön jäseniä. Ilmarisen mukaan myös Variksen kanssa on keskusteltu ja hänelle on tarjottu mahdollisuutta käydä tapausta läpi niin, että mukana olisi hänen valitsemansa avustaja.

Yhtiön mukaan väitteille ei ole selvityksessä löydetty muuta näyttöä kuin Variksen oma kertomus. Tapauksella ei ollut ulkopuolisia todistajia. Esihenkilö kiistää käyneensä väitetyn mukaista keskustelua tai edes tavanneensa Varista kyseisenä ajankohtana.

Ilmarisen mukaan tapahtumien kulkua on selvitetty myös työkalentereista ja kulunvalvontatiedoista, eikä näistä ole löytynyt näyttöä sille, että henkilöt olisivat kohdanneet kerrottuna ajankohtana.

Ilmarisen mukaan esihenkilö pitää esitettyä syytöstä loukkaavana ja sen sisältöä vahvasti omien arvojensa vastaisena.

Ilmarisen mukaan esihenkilöllä ei myöskään olisi ollut valtaa päättää työsuhteen päättämisestä yksin, vaan päätöksentekoon osallistuu useampia henkilöitä.

Menettelyssä on yhtiön mukaan noudatettu sovittuja toimintamalleja ja ohjeita, eikä ilmi ole tullut mitään sellaista, joka antaisi aihetta seuraamuksiin.