Nohon ravintolapalveluihin kohdistuu koronapandemian jälkeen kova kysyntä.

Ravintolayhtiö Noho Partnersilla on kymmeniä ravintoloita Tampereen Nokia-areenalla.

Ravintolayhtiö Noho Partners kertoo tehneensä ennätystuloksen Tampereella pelattujen jääkiekon maailmanmestaruuskisojen siivittämänä.

Yhtiö kertoo, että sen operatiivinen käyttökate oli toukokuussa yli 5,5 miljoonaa euroa ja liikevaihto yli 33 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi yli 200 prosenttia viime vuoden toukokuusta ja yli 50 prosenttia koronapandemiaa edeltävän vuoden 2019 toukokuusta.

Nohon toimitusjohtaja Aku Vikström sanoo, että Tampereen MM-kisat lisäsivät yhtiön toukokuun liikevaihtoa noin 5,7 miljoonaa euroa. Noholla on kymmeniä ravintoloita ja baareja Tampereen Nokia-areenalla.

”Toukokuun tulos on todella kova, katsoo sitä sitten mistä tahansa kuvakulmasta. Nokia-areenan ja Tampereen MM-kisojen vaikutus on ilmeinen, mutta erinomainen on myös perusliiketoiminnan käyttökate eli noin 4,5 miljoonaa euroa”, sanoo Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström tiedotteessa.

Toukokuu oli kolmas perättäinen kuukausi, kun yhtiön käyttökatetaso oli noin 15 prosentissa.

Nohon ravintolapalveluihin kohdistuu nyt kova kysyntä, kun kuluttajat ovat päässeet ravintoloihin koronapandemian rajoitusten jälkeen.

Samaan aikaan ravintola-ala kärsii kovasta työvoimapulasta. Kilpailija HOK-Elanto on joutunut jopa sulkemaan ravintoloitaan työvoimapulan takia.