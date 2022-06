Opiskelijaravintolat ovat tiukassa paikassa kustannusten noustessa, sillä Kelan tukemille aterioille on määrätty hintakatto.

Opiskelijaravintola Unicafessa ei välttämättä ole jatkossa enää joka päivä tarjolla liha- tai kalaruokaa. Syynä on raaka-aineiden hintojen nousu.

Ylvan ravintoloiden liiketoimintajohtajan Anne Immosen mukaan opiskelijaravintolat ovat hankalassa tilanteessa, sillä Kelan tukeman opiskelijalounaan maksimihinta on säännelty. Ateria saa maksaa korkeintaan 2,70 euroa. Yritys saa Kelalta lisäksi 2,30 euron verran tukea ateriaa kohden.

Edellisen kerran ateriatukea nostettiin vuonna 2021, 1,94 eurosta 2,30 euroon.

Unicafe kuuluu Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistamaan Ylvaan.

Parhaillaan Unicafe pyytää lounaistaan maksimihintaa. Vegaanisissa aterioissa olisi hieman korotusvaraa, sillä niitä Unicafe myy kymmenen senttiä halvemmalla.

"Sitä [vegaanisen ruuan hintaa] emme halua korottaa. Muuten käytännössä otetaan tällä hetkellä kalleinta mahdollista hintaa.”

Immosen mukaan vegaaninen ruoka halutaan pitää ehdottomasti listoilla ilmastosyistä.

Unicafe luopui naudanlihasta pari vuotta sitten, joten sen osalta hinnanmuutokset eivät vaikuta. Sen sijaan esimerkiksi kalan hinta on puhuttanut. Huhtikuussa tuore kala oli yksi nopeimmin kallistuvista tuotteista.

Lounaiden ohessa myydään tuen piiriin kuulumattomia tuotteita, kuten kahvia ja virvokkeita.

Myös yliopiston henkilökunta käy murkinoimassa opiskelijoiden kanssa samoissa ruokaloissa. Koska ateriatuki ei koske heitä, on hintoja voitu nostaa.

Kahvilatuotteiden ja muiden kuin opiskelijoiden ruoan hintaa korotettiin toukokuussa kymmenen prosenttia. Suurin osa liikevaihdosta tulee kuitenkin tuetuista aterioista, joten muiden tuotteiden hintojen korotuksella ei saada paikattua raaka-aineiden kallistumista.

Tammi–helmikuussa yritys laski, että aterian laskennallista hintaa tulisi korottaa kustannuspaineen vuoksi 50 sentillä, jotta liiketoiminta olisi kannattavaa. Tällä hetkellä laskennallinen hinta on tasan viisi euroa. Se koostuu opiskelijan maksamasta hinnasta ja Kelan tuesta.

Immonen arvioi, että nyt laskennallista hintaa tulisi korottaa jo euron verran, jotta kannattavuus olisi mahdollista säilyttää.

Myös shrinkflaatiosta eli pakkauskokojen pienenemisestä on puhuttu. Esimerkiksi margariinipaketin kokoa on pienennetty ja vessapaperiarkkejakin on yhdessä rullassa aiempaa vähemmän.

Unicafella ainoastaan proteiineissa on rajoituksia siitä, kuinka monta kanan koipea, kalapalaa tai jalapenonugettia saa ottaa.

Perunaa, riisiä ja leipää saa lapata lautaselle niin paljon kuin jaksaa syödä. Tähän ei myöskään näillä näkymin ole tulossa muutosta. Immosen mukaan suurempi kustannuspaine kohdistuu erityisesti lihaan ja kalaan.

Onko mahdollista, että jatkossa nugettirajoitukset kiristyvät tai että pastavuoissa kalan osuutta vähennetään?

Immosen mukaan proteiininkin määrä on Kelan aterioissa säännelty, joten proteiinin osuutta ei voi pienentää.

Unicafella on pääkaupunkiseudulla yhteensä 14 opiskelijaravintolaa, joista kahdeksan on ollut kevään ajan auki. Korona-aika ja etäopinnot eivät ole tuoneet opiskelijoita kampuksille ruokailemaan entiseen tapaan, mikä heijastuu yhä liiketoimintaan.

”Matalan hinnan bisnes perustuu siihen, että meillä käy paljon asiakkaita.”

Pandemian aikana aterioita on saanut ostaa mukaan, mikä on poikkeuksellista. Tavanomaisesti tämä on ollut Kelan tukemissa opiskelija-aterioissa kiellettyä.

Kela on tukenut korkeakouluopiskelijoiden ruokailua vuodesta 1979.