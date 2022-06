Datajournalismin uranuurtaja Esa Mäkinen vastaa jatkossa Helsingin Sanomien journalismin kerrontatapojen kehittämisestä. ”Kerronnan pitää olla kansainvälisesti kilpailukykyistä.”

Missä muodossa nyt varttuvat sukupolvet kuluttavat journalismia? Miten tehdä journalismista nyt ja tulevaisuudessa niin merkityksellistä ja kerrontatavoista niin vangitsevia, että journalismi pystyy kilpailemaan lukijoiden ajasta kaiken kilpailevan sisällön kanssa?

Siinä ovat tiistaina nimitettyjen Helsingin Sanomien uusien johtajien haasteet.

Lehden toiseksi päätoimittajaksi nimitetty Laura Saarikoski ottaa vastuulleen lehden syventävät sisällöt. Hän on vastannut toimituspäällikkönä HS:n uutisosastojen päivittäisestä johtamisesta vuodesta 2019.

Lue lisää: Laura Saarikoski Helsingin Sanomien päätoimittajaksi, vastuualueena syventävät sisällöt

Tähän asti lehden päätoimittajien vastuut on jaettu uutis- ja pidempiä juttuja tekevien feature-osastojen kesken. Saarikosken on kuitenkin tarkoitus johtaa niin sanottujen syventävien juttujen tekemistä osastorajoista riippumatta.

”Lukijoille syventävät sisällöt ovat tuttuja timanttijuttuina. Ne voivat olla tutkivaa journalismia, analyyseja, reportaaseja – kaikkea sellaista kerrontaa, joka vaatii erityisen paljon aikaa, vaivaa ja esimerkiksi visuaalisuutta. Niitä tehdään kaikilla osastoilla”, Saarikoski sanoo.

Kuka? Laura Saarikoski 47-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri.

Helsingin Sanomien toimituspäällikkö vuodesta 2019.

Sitä ennen Helsingin Sanomissa eri tehtävissä vuodesta 1997, muun muassa sunnuntaitoimituksen esimiehenä ja Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajana.

Palkittiin Bonnierin journalistipalkinnolla vuoden toimittajana vuonna 2017.

Perheeseen kuuluu puoliso Saska Saarikoski, kaksi kouluikäistä poikaa ja kaksi aikuista tytärtä puolison edellisestä liitosta.

Saarikosken mukaan kerronnan muotoihin pitää kiinnittää jatkossa yhä enemmän huomiota.

”Journalismin pitää kehittyä moneen suuntaan yhtä aikaa. Edellinen siirtymä oli printistä digiin. Minua mietityttää, tuleeko seuraava olemaan enemmän kohti audiota ja liikkuvaa kuvaa. Olemmeko menossa maailmaan, jossa nuoret eivät enää lue pitkiä tekstejä?”

Hän kertoo havainnoistaan Yhdysvaltain Kalifornian Piilaaksossa joitain vuosia sitten. Siellä jopa yliopisto-opiskelijoille oli vaikeuksia lukea yli kymmensivuisia tekstejä, ja niiden sisältöjä omaksuttiin kuva- ja videosovellus Snapchatiin tehtyjen tiivistysten avulla.

”Ei tarvitse kuin katsoa omien lasten käyttäytymistä kotisohvalla. Meidän pitää miettiä myös journalismin esittämisen muotoja koko ajan.”

Toisen päätoimittajan paikka vapautuu, kun feature- ja lifestyle-toimituksia vetänyt Anu Ubaud siirtyy elokuun alussa uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Antero Mukka jatkaa uutisista vastaavana päätoimittajana. Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja on Kaius Niemi.

”Uutisten rooli Helsingin Sanomissa on kertoa mahdollisimman nopeasti, mitä maailmassa tapahtuu ja syventävän rooli on kertoa tapahtumien merkityksestä. Mutta syventävä sisältö voi myös tuoda nautintoa tai oivalluksia. Se voi viihdyttää ja toivottavasti herättää myös uusia ajatuksia”, Saarikoski sanoo.

HS:n sisältö on monipuolista, ja välillä lukijat vaikuttavat törmäävän sisältöihin, jotka juuri heitä ärsyttävät. Erityisesti sosiaalisessa mediassa palaute voi olla kipakkaa.

Mitä uusi päätoimittaja näille lukijoille sanoisi?

”On todella hienoa, että Hesari koetaan niin läheiseksi, että jutuista, joita itse ei haluttaisi lukea, närkästytään. Se on arvostuksen ja kiintymyksen osoitus. Me teemme lehteä hyvin monenlaisille yleisöille. Kaikesta ei ole pakko pitää, vaan sisällöstä voi valikoida sen, mikä itseä kiinnostaa”, Saarikoski sanoo.

Toisaalta hän toivoo, että lukijat tarttuisivat myös sellaisiin aiheisiin, joita eivät ehkä ole tottuneet kohtaamaan tai joiden kanssa he ovat eri mieltä.

”Se voi tuoda yllätyksiä ja uusia oivalluksia.”

Saarikoski haluaa vielä painottaa yhtä päätoimittajalle tärkeää roolia.

”Sananvapauden puolustaminen on tässä maailmantilanteessa tärkeämpää kuin koskaan. Meidän tehtävämme on puolustaa sananvapautta joka päivä, kun näemme, miten se ympärillä murenee. Se tapahtuu parhaiten tekemällä hyvää ja lukijoille merkityksellistä journalismia.”

Esa Mäkinen vastaa johtajana muun muassa Helsingin Sanomien digitaalisten kerrontatapojen kehittämisestä.

Uuden päätoimittajan lisäksi Helsingin Sanomiin nimitettiin johtajaksi toimituspäällikkönä vuodesta 2017 työskennellyt Esa Mäkinen. Hänen vastuullaan on journalistinen kehitys eli vastaavan päätoimittajan Kaius Niemen sanoin ”digitaalisen journalismin tarinankerronnan ominaisuuksien ja työskentelytapojen kehittäminen”.

Helsingin Sanomien muutosjohtajana tähän asti toiminut Sonia Mathews siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle.

Mäkinen on niin sanotun datajournalismin uranuurtaja Suomessa. Hän on kehittänyt vuosien ajan erityisesti HS:n digitaalista kerrontaa.

”Uudessa roolissani tärkein tehtäväni on varmistaa, että Hesari on jatkossakin mielenkiintoinen ja kerrontamme on kansainvälisesti kilpailukykyistä. Lukijoiden pitää saada uutiset ja syventävät sisällöt mukaansatempaavassa muodossa”, Mäkinen sanoo.

Hänen mukaansa kilpailukenttä pitää todellakin mieltää kansainväliseksi, vaikka perinteisesti on ajateltu, että Suomen kielialue suojaa kotimaista journalismia.

”Me kilpailemme joka ilta ihmisten ajankäytössä Netflixien ja Youtubejen kanssa. Toistaiseksi Hesarilla on mennyt hyvin ja olemme onnistuneet kasvattamaan digitaalista tilaajamäärää, mutta katseen pitää olla koko ajan tulevaisuudessa.”

Mäkisen mukaan journalismin kuluttajien vaatimustaso kasvaa jatkuvasti.

”Helsingin Sanomien lukeminen ei voi olla velvollisuus, vaan ihmisten pitää kokea se hyödylliseksi ja maailmankuvaa avartavaksi.”

Lukijan mielenkiinnon vangitsemisessa kerronnan tavat ovat avainasemassa.

”Joskus pelkkä teksti voi olla paras tapa, joskus datajournalismin keinot toimivat, mutta esimerkiksi nuorille video tai podcast voi olla relevantein tapa kertoa tärkeitä asioita.”

Mäkinen vastaa myös uusien tuotteiden, kuten HS Vision ja HS Turun kehittämisestä.