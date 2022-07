Lujitemuovijätettä syntyy Suomessa pelkästään teollisuudessa vähintään 2 000 tonnia vuodessa. Jätteeseen päätyvien kulutustuotteiden määrää ei tiedä kukaan.

Sikin sokin koteloita ja säiliöitä, sieltä täältä törröttäviä putken pätkiä, ronskisti paloiksi pisteltyjä tuulivoimaloiden lapoja. Kierrätysyritys Kuusakosken Hyvinkään-toimipisteen asvalttikentällä lojuu valtava röykkiö lasikuituista roinaa, joka vielä pari vuotta sitten olisi ollut yritykselle melkoinen päänsärky.

Lujitemuovi, ennen kaikkea lasikuitu, on läsnä kaikkialla ihmisten arjessa. Kevyttä ja kestävää materiaalia suosivat niin veneiden, autojen kuin urheiluvälineidenkin valmistajat. Materiaalilla on monia etuja, mutta yksi iso haittapuoli: sitä on vaikea hävittää.

Nykyään jätteeseen päätyvä lujitemuovi pääosin poltetaan, mutta sekin on haastavaa. Lämpöarvo on huono ja tuhkaa syntyy paljon. Periaatteessa lasikuidun vieminen kaatopaikalle kiellettiin 2016, mutta sekin onnistuu yhä poikkeusluvalla.

Niinpä lujitemuovia käyttävät yritykset ryhtyivät miettimään, voisiko jätteen hyödyntää järkevämmin. Parin vuoden selvitysten ja kokeilujen jälkeen käyttökohde löytyi, ja Hyvinkäälle kasattu jäte päätyy nyt sementin raaka-aineeksi.

Näin lujitemuovijäte saa uuden elämän rakennusmateriaalina.

Lujitemuovijäte murskataan Hyvinkäällä, jonka jälkeen se päätyy Finsementin tehtaalle Lappeenrantaan.

Ensin Kuusakoski murskaa jätteen. Oikean murskaustavan löytäminen vei aikaa.

”Lujitemuovi on vaikea materiaali murskata. Kuitu on pitkä ja sitkeä”, selittää Kuusakosken materiaalipäällikkö Anu Söderena.

Toinen ongelma on murskaamisessa syntyvä, erittäin hienojakoinen ja terveydelle vaarallinen pöly. Kuusakoski rakensi Hyvinkäälle erityisen pölynhallintajärjestelmän, joka pitää pölyn aisoissa vesisumulla.

Komposiittimurske viedään Finnsementin tehtaalle Lappeenrantaan, missä se prosessoidaan klinkkeriuunissa noin 1 500 asteessa. Murskeen sisältämä muovi palaa ja tuottaa energiaa, kuitu taas sulaa ja sen sisältämät mineraalit sitoutuvat sementin raaka-aineena käytettävään klinkkeriin.

Polttamisessa jätemuovi korvaa fossiilista polttoöljyä ja petrokoksia sekä sementtiin sitoutuva kuitu kalkkia.

Tähän mennessä Finnsementille on toimitettu noin sata tonnia komposiittimurskaa.

” ”Tämä on volyymibisnestä.”

Vaikeinta prosessissa ei ole sen tekninen toteutus, vaan sen tekeminen taloudellisesti kannattavasti.

”Tämä on volyymibisnestä. Verkoston luominen on olennaista, jotta saamme riittävän määrän jätettä”, Söderena kertoo.

Jätteen riittävyydestä huolehtiminen voi nykymaailmassa kuulostaa oudolta. Muoviteollisuuden arvion mukaan Suomessa syntyy vuosittain 2 000–4 000 tonnia lujitemuovijätettä yksistään teollisuuden tuotannon sivuvirtoina.

Jätteeksi päätyvien tuotteiden – hylättyjen veneiden ja katkenneiden suksisauvojen – määrää ei tiedä kukaan.

Ongelma kuitenkin on, kuinka ympäri Suomea hajallaan oleva lujitemuovijäte saadaan Hyvinkäälle murskattavaksi riittävän tehokkaasti, sillä komposiittimurskeella ei ole juuri taloudellista arvoa.

Itse asiassa Kuusakoski maksaa Finnsementille siitä, että yhtiö ottaa murskeen vastaan. Kuusakoski saa tulonsa muoviyrityksiltä perimistään jätekäsittelymaksuista.

Juuri kannattavuuskysymykset asettavat usein reunaehdot sille, kuinka jäte kannattaa hyödyntää, Söderena sanoo. Teknisesti lujitemuovin kuidut kyllä pystyttäisiin ottamaan talteen ja kierrättämään, mutta prosessi on energiasyöppö ja toistaiseksi liian kallis.

Muoviteollisuuden mukaan sementtiprosessi on toistaiseksi ainoa taloudellisesti kestävä tapa lujitemuovin käsittelylle.

Yksi taho, joka seuraa tarkkaan kierrätysmenetelmien kehitystä, on tuulivoima-ala. Voimaloiden lavat valmistetaan lasikuitukomposiitista.

Toistaiseksi Suomessa on purettu vain muutamia voimaloita. Viimeksi tänä kesänä Suomen Hyötytuuli purki Porin Tahkoluodossa kolme vuonna 1999 valmistunutta voimalaa. Ne olivat Suomen ensimmäiset teollisen mittakaavan voimalat.

Niiden paloiksi revityt lavat odottavat hyvinkääläisellä asvalttikentällä murskausta ja matkaa klinkkeriuuniin.

Suomen Hyötytuuli purki vanhoja tuulivoimaloitaan Porissa toukokuussa. Kuvassa yhtiön tuotantojohtaja Leena Hacklin.

Lähivuosikymmeninä lapojen kierrätysongelma tulee polttavammaksi, kun yhä useampi tuulivoimala tulee käyttöikänsä päähän.

Tonnien painoisten, monikymmenmetristen rakenteiden päätyminen kaatopaikalle tai poltettavaksi on ongelma alalle, jonka ydinargumentti on ympäristöystävällisyys.

Kestävyyden näkökulmasta lujitemuovin käyttö sementin raaka-aineena on askel oikeaan suuntaan, arvioi Sitran kiertotalousasiantuntija Marleena Ahonen.

”On tosi hyvä, että jo nyt tehdään voitava, vaikka prosessi ei olisikaan täydellinen.”

Huomattava osa, eli noin puolet, komposiittimurskasta käytetään prosessissa edelleen energiana. Toinen puoli sitoutuu sementtiin.

”Kokonaiskestävyyden kannalta olisi parempi, että materiaali pystyttäisiin hyödyntämään korkean jalostusarvon tuotteissa. Polton kautta menetetään materiaalin arvo”, Ahonen sanoo.

Keskustelu ihmiskunnan muovijäteongelmasta keskittyy yleensä muovipakkauksiin.

”Painopiste on ollut pakkauspuolella, sillä volyymit ovat suuria ja ongelmat näkyviä. Pakkaukset ovat myös kertakäyttöisiä ja nopean kierron tuotteita”, Ahonen sanoo.

Hänen mukaansa lujitemuovit ovat nyt nousemassa mukaan keskusteluun, sillä ne ovat pitkäikäisiä, korkean jalostusarvon tuotteita.

Ahonen arvioi, että lujitemuovijätteen keräämistä voitaisiin tehostaa esimerkiksi panttijärjestelmällä, jossa vaikka veneen tai urheiluvälineen ostaja saa osan tuotteen hinnasta takaisin palauttaessaan käytöstä poistuvan tuotteen valmistajalle.

Toinen vaihtoehto on kodin elektroniikasta tuttu tuottajavastuu, jossa valmistaja sitoutuu ottamaan rikkinäiset tuotteet vastaan.