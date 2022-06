Bitcoinin alamäessä oleva kurssi voi pakottaa it-yritys Microstrategyn myymään merkittävän määrän omistuksistaan. Tämä taas voisi ajaa hauraaksi käyneet kryptomarkkinat entistä pahempaan kaaokseen.

Kryptovaluutta bitcoinin arvo on pudonnut noin 40 prosenttia kuuden viime viikon aikana.

Kryptovaluutta bitcoinin hiipuva arvo voi syöstä yhdysvaltalaisen ohjelmistoyrityksen Microstrategyn vaikeuksiin.

Uutistoimisto Reuters kertoo yrityksen lainanneen maaliskuussa yli 200 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoihin ja yrityslainoihin erikoistuneelta Silvergate Capital -pankilta.

Kolmivuotisen lainan vakuutena Microstrategy käytti yhteensä 19 466 bitconia.

Bitcoinin alamäessä oleva kurssi voi nyt pakottaa Microstrategyn lisäämään lainan vakuutena olevien bitcoinien määrää tai pakottaa sen myymään merkittävän määrän omistuksistaan. Tämä taas saattaisi horjuttaa hauraaksi muuttuneita kryptomarkkinoita entisestään.

Microstrategyn hallituksen puheenjohtaja Phong Le totesi toukokuussa, että bitcoinin arvon putoaminen 21 000 dollarin alapuolelle voisi kasvattaa yrityksen tarvetta lisäpääomalle tai ajaa sen pakkomyynteihin.

Tiistaina bitcoinin arvo oli hetken aikaa tarkalleen 20 816 dollaria. Reutersin mukaan toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, vaikuttiko tämä Microstrategyyn vielä mitenkään.

Toukokuussa järjestetyn tulosjulkistuksen yhteydessä Microstrategy kertoi, että yhtiöllä on kaikkiaan hallussa 129 218 bitcoinia. Omaisuuden arvo on dollareissa tällä hetkellä yli 2,8 miljardia, ja yrityksen on periaatteessa mahdollista käyttää summaa lisävakuutena Silvergate Capitalilta ottamalleen lainalle.

Bitcoinin arvo on pudonnut noin 40 prosenttia kuuden viime viikon aikana. Maanantaina Microstrategyn osakekurssi puolestaan laski 25 prosenttia ja Silvergate Capitalin 17 prosenttia.

Microstrategy ja etenkin sen johtaja Michael Saylor ovat niittäneet viime vuosina mainetta varsin uhkarohkealla bitcoin-sijoitusstrategialla.