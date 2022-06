Tutkimus: Nuorten aikuisten työhyvinvointi on heikentynyt palvelu­­aloilla: ”Koronasta ei ole toivuttu”

Asiantuntijoiden mukaan töiden organisointiin, palautumiseen ja perehdyttämiseen kannattaa kiinnittää työpaikoilla huomiota.

Palvelualoilla vain 40 prosenttia nuorista kokee, että palautumistaitoja on riittävästi.

Nuorten aikuisten työhyvinvointi on heikentynyt palvelualoilla, kertoo keskiviikkona julkaistu Työterveys­laitoksen kysely­tutkimus.

Alle 35-vuotiaat palvelualojen työntekijät kokevat työhyvinvointinsa huonommaksi kuin vuosi sitten.

Noin kolmannes nuorista koki, että heidän työkykynsä oli alentunut tai heikko.

Syynä ovat muun muassa korona-aika sekä työvoimapula. Nuorilla on kuitenkin myönteisempi kokemus työyhteisöstä kuin vanhemmilla työntekijöillä.

Kaupan alalla, majoitus- ja ravintola-alalla, kiinteistö­palvelualalla ja vartiointialalla työskentelevien vastaajien mukaan työkyky on heikentynyt. Lisäksi yhä useampi kokee, että oma työkyky on huono ja että työmäärä on lisääntynyt.

Vain 40 prosenttia nuorista kokee, että palautumistaitoja on riittävästi, vaikka luottoa omaan osaamiseen olisikin.

”Nuorten työhyvinvoinnin heikkeneminen kertoo, että koronasta ei ole toivuttu palvelualoilla. Nyt tarvitaan satsausta perehdyttämiseen ja palautumis­taitoihin, töiden organisointia fiksusti sekä sosiaalista tukea. Onneksi monissa yrityksissä onkin herätty asiaan, ja siihen myös panostetaan”, sanoo Työterveys­laitoksen vanhempi asiantuntija Irmeli Pehkonen tiedotteessa.

Haasteista huolimatta vastauksissa ilmeni myös positiivisia asioita. Palvelualan nuorista lähes 70 prosenttia kokee saavansa tarvittaessa tukea esihenkilöltä ja yli 80 prosenttia työkavereilta.

Sen sijaan kokemus esihenkilön oikeuden­mukaisuudesta ei yllä yhtä korkealle. Vain kaksi kolmasosaa kokee, että esihenkilö kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Sairaana työskenteleminen ja sairastaminen ovat lisääntyneet palvelualoilla kaiken ikäisillä.

Erityisesti ravintola-alan työvoimapula on noussut otsikoihin, ja jo viime kesänä työntekijöistä oli huutava pula. Tänä kesänä haasteet jatkuvat, sillä ravintoloita on jouduttu jopa sulkemaan kesäksi työvoimapulan vuoksi. Sulkemiseen on vaikuttanut myös kannattavuus.

Työvoimapula on tosin aiheuttanut ravintola-alalla tilanteen,jossa kesätyöntekijät voivat valita mieleisensä työpaikan.

Työterveyslaitoksen kyselyyn vastasi toukokuussa noin 3 600 vastaajaa. Eniten vastaajia oli kaupan alalta sekä majoitus- ja ravintola-alalta.