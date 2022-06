Internet Explorer oli 2000-luvun alussa ylivoimaisesti suosituin verkkoselain. Nyt se on poistunut käytöstä.

Yli 26 vuotta toiminnassa ollut Microsoftin verkkoselain Internet Explorer poistui käytöstä tänään keskiviikkona 15. kesäkuuta 2022.

Internet Explorerin 11. versio jäi näin viimeiseksi käytössä olleeksi.

Microsoft on jo pitkään yrittänyt päästä selaimesta eroon ja korvata sen Googlen avoimeen Chromium-lähdekoodiin perustuvalla Edge-selaimella. Edgellä on jatkossakin mahdollista käyttää Internet Explorer -yhteen­sopivuustilaa sellaisilla sivustoilla, jotka käyttävät niin vanhaa tekniikkaa, etteivät uudemmat verkkoselaimet osaa niitä käsitellä.

Statcounter-datayhtiön tilastojen mukaan Internet Explorer oli kuitenkin edelleen käytössä toukokuussa 2022. Koko maailman pöytätietokone­käyttäjistä noin 1,6 prosenttia käytti edelleen selainta, Suomessakin noin 0,5 prosenttia.

Statista-tilastopalvelun mukaan noin 69 miljoonaa ihmistä käytti Internet Exploreria vuonna 2021.

Internet Explorer oli varsinkin 2000-luvun alussa erittäin suosittu, ja enimmillään yhdeksän kymmenestä netin käyttäjästä avasi Internet Explorerin päästäkseen verkkoon.

Tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituin selain on Googlen Chrome, jolla oli tämän vuoden toukokuussa noin 66 prosentin markkinaosuus maailmanlaajuisesti. Toiseksi suosituin on Edge, jonka markkinaosuus on noin 10 prosenttia.

HS kertoi vuonna 1996 Microsoftin ja Netscapen ”verisestä” taistelusta selainmarkkinoilla. Tuolloin Netscape-yhtiön Navigator-selain oli vielä suosituin verkkoselain.

Internet Explorer julkaistiin ensimmäistä kertaa Windows 95 -käyttöjärjestelmän kanssa. HS kertoi julkaisuvuonna 1995, että ”futuristisen näköistä” käyttöjärjestelmää ennakoi ”ennennäkemätön markkinahumu”.

Käyttöjärjestelmän hinta oli tuolloin 1 700 markkaa, nykyhinnoissa noin 415 euroa.