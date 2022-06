Alun perin Suomessa kehitetty ald-teknologiaa eli atomikerroskasvatusta kehittävä yhtiö myytiin yhdysvaltalaiselle Applied Materialsille.

Suomalainen puolijohdeyhtiö Picosun on myyty yhdysvaltalaiselle alan jättiläiselle Applied Materialsille.

Espoossa ja Kirkkonummen Masalassa majaansa pitävä yhtiö kehittää ald-teknologiaa eli atomikerroskasvatusta erityisesti puolijohdeteollisuudelle. Yhtiöllä on toimintaa Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa, ja se työllistää yli 200 henkilöä.

Yhtiön myynti oli viime vuonna yli 42 miljoonaa euroa. Tänä vuonna yhtiö kertoo myyneensä alle puolessa vuodessa enemmän kuin koko viime vuonna.

Ald on alun perin Suomessa kehitetty nanometrien mittakaavassa toimiva ohutkalvoteknologia, jota käytetään muun muassa 5g:ssä, sähköautoissa, rfid-siruissa, esineiden pinnoituksessa, taipuisissa ja läpinäkyvissä näytöissä, lääketieteellisissä työvälineissä, luuruuveissa ja hammasimplanteissa.

Picosunin hallituksen puheenjohtaja Kustaa Poutiainen kertoo, että yhtiön myynti yhdysvaltalaisjätille edesauttaa tässä vaiheessa parhaiten Picosunin teknologian maailmanvalloitusta.

”Se tapahtuu nyt paljon nopeammin kuin se olisi tapahtunut, jos olisimme pysyneet itsenäisinä”, Poutiainen sanoo.

Hän vakuuttaa, että yhtiö olisi löytänyt riittävästi rahoitusta myös Suomesta. Poutiaisen mukaan listautuminen pörssiin oli Picosunille ainoa toinen vaihtoehto, jota yhtiössä aidosti pohdittiin.

”Tämä on alan paras toimija, jonka teknologiaa meidän teknologiamme täydentää. Sovimme erinomaisesti yhteen.”

Applied Materials on yhdysvaltalainen pörssiyhtiö, jonka liikevaihto oli viime vuonna yli 23 miljardia dollaria. Yhtiöllä on 27 000 työntekijää 19 maassa, ja sen markkina-arvo on noin 80 miljardia dollaria.

Yhtiö sanoo olevansa markkinajohtaja materiaalitekniikan ratkaisuissa, joita käytetään lähes jokaisessa uudessa sirussa ja edistyneessä näytössä ympäri maailmaa.

Picosunin toiminta jatkuu Suomessa, ja sen kaikki työntekijät siirtyvät uuden omistajan palvelukseen. Suomalaisen huippuluokan teknologiayrityksen ohjakset myytiin silti nyt ulkomaille.

Poutiainen kuitenkin puhuu asiasta mieluummin niin päin, että yrityskaupan myötä suuri amerikkalainen teknologiayhtiö tuli Suomeen.

”Saamme Suomeen yrityksen, jonka maahan tulemisesta ja investoinneista mikä tahansa valtio maksaisi. Tietysti olo on haikea, että tällainen rakas lapsi lähtee maailmalle, mutta tämä on erinomaisen hyvä ratkaisu esimerkiksi työntekijöiden urakehityksen, teknologisen kehityksen sekä Suomen kannalta”, Poutiainen sanoo.

Poutiainen myös huomauttaa, että lähes kaikki yhtiön nykyisistä omistajista ovat suomalaisia, joten kauppa saattaa näkyä kotimaassa myös tulevissa investoinneissa.

Poutiaisen perheen sijoitusyhtiön Stephen Industriesin lisäksi Picosunin omistajia ovat olleet muun muassa R.Roth oy, Hiidenkivi oy ja edellisellä rahoituskierroksella mukaan tulleet Capman Growth -rahasto, First Fellow Partners ja Tesi.

Kaupan osapuolet eivät kerro kauppahintaa, mutta Poutiainen kuvaa sitä merkittäväksi. Capman taas kertoi omassa tiedotteessaan, että Picosun on myyntihetkellä yritysarvoltaan Capmanin koko toimintahistorian arvokkain kohdeyhtiö.

HS:n tietojen mukaan kauppasumma on satoja miljoonia euroja.

Picosun perustettiin vuosituhannen alkuvuosina, mutta sen toiminnan pohjana olevan ald-teknologian tarina alkaa Suomesta jo 1970-luvulta. Tekniikan silloin kehittänyt Tuomo Suntola kuuluu myös Picosunin omistajiin.

Keksintö syntyi Suntolan pohtiessa Instrumentariumin palkkalistoilla litteän elektroluminenssinäytön kehittämistä. Ald:llä rakennettu näyttö syntyi, mutta teknologian ostaneella Lohja-yhtiöllä oli vaikeuksia saada teollista tuotantoa toimimaan. Liiketoiminta myytiin Yhdysvaltoihin.

Suntola siirtyi työtoverinsa Sven Lindforsin kanssa Nesteen ja Lohjan yhdessä omistamaan Mikrokemia-yhtiöön kehittämään ald:n sovelluksia. Mikrokemia alkoi myydä ald-reaktoreita lähinnä tutkimuskäyttöön.

Kun Fortum vuonna 1997 muodostettiin Ivon ja Nesteen fuusiossa, yhtiö myi Mikrokemian hollantilaiselle ASM:lle. Puolijohdeteollisuus oli jo lähellä aikaa, jolloin ald:stä tulisi kehittyneimpien mikroprosessorien keskeinen valmistustekniikka.

ASM:n liikevaihto oli viime vuonna yli 1,7 miljardia euroa, ja sen markkina-arvo on yli 11,6 miljardia euroa.