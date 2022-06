Venäjä joutuu haalimaan lento­koneiden varaosia käytettynä kierto­teitse – Kyseessä on aito turvallisuus­riski, sanoo asiantuntija: ”Venäjän lento­historia on synkkä”

Lentokoneen arvo romahtaa, kun sen huoltoketjun dokumentaatio katkeaa. Venäjälle jääneiden leasing-koneiden lentokelpoisuustodistukset on jo peruttu.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on sulkenut maan monilta läntisiltä markkinoilta. Yksi Venäjä-pakotteista selkeimmin kärsineistä aloista on maan lentoliikenne, jonka tilasta ja turvallisuudesta ovat huolissaan jo maan lentotyöntekijät.

Lentorajoitteiden vuoksi yhä harvempi kone nousee ilmaan, mutta jatkossa kenties vielä suurempi ongelma on lentoturvallisuus.

Ongelmien keskiössä on varaosien puute. Lännen pakotteiden vuoksi Venäjä ei saa länsimaisilta lentokone­valmistajilta ja tavaran­toimittajilta koneisiin tarvittavia alkuperäisiä varaosia.

Se tarkoittaa, että koneiden huollossa joudutaan turvautumaan aiempiin varastoihin, maassa seisovien koneiden ”kannibalisointiin” eli osien ottamiseen toisista koneista tai kiertoteitse saatuihin käytettyihin varaosiin.

Epämääräiset varaosat eivät ole lentoliikenteen näkökulmasta hyvä asia. Pysyäkseen kansainvälisesti lentokelpoisena lentokoneen huoltohistorian täytyy olla äärimmäisen tarkasti dokumentoitu ja aukoton.

On tiedettävä, milloin jotakin on korjattu tai vaihdettu, kuka sen on tehnyt ja mitä tarkalleen on tehty. Se on elinehto sille, että nykyiset turvallisuus­standardit täyttyvät.

Kun huoltoketjun dokumentaatio katkeaa, kyykkää myös lentokoneen arvo.

Näin on käynyt valtaosalle Venäjällä käytössä olevista koneista. Johtaja, professori Jorma Mäntynen Destialta arvioi, että erittäin iso osa Venäjän konekannasta on ollut länsimaisten yhtiöiden rakentamia ja 90 prosenttia koneista on toiminut Venäjällä leasing-sopimuksilla.

Venäjän piti palauttaa länsimaisilta yhtiöiltä vuokraamansa koneet maaliskuun loppuun mennessä, mutta toisin kävi. Maa kertoi kansallistavansa satapäin länsimaisia koneita, noin 10 miljardin euron edestä.

Mäntynen arvioi, että ulkomaisilta yrityksiltä vuokratuista koneista on saatu takaisin noin 80 konetta, mutta reilut 500 on jäänyt Venäjälle.

” ”Kyllä niillä koneilla lentää voidaan, mutta se on riskinottoa lentoliikenteessä, jossa turvallisuus on aina ykkönen.”

Aeroflotin kone pysäköitynä Geneven lentokentälle maaliskuussa.

Suuri osa näistä koneista on rekisteröity Bermudalle tai Irlantiin. Maiden ilmailu­viranomaiset ovat kuitenkin peruuttaneet Venäjälle jääneiden koneiden lento­kelpoisuus­todistukset.

Se tarkoittaa, että koneilla ei saisi lentää.

Venäjä on perustanut oman ilma-alusrekisterin ja lento­kelpoisuus­todistuksen, mutta aukotonta ja uskottavaa huolto­historiaa on hankala pitää yllä, kun oikeita varaosia on vaikea saada.

Maassa istuvien koneiden kannibalisointi tai käytettyjen osien haaliminen pakotteiden ulkopuolisilta markkinoilta ei nimittäin ole lento­kelpoisuus­filosofian mukaista, Mäntynen toteaa.

”Varaosien pitäisi olla aina alkuperäisiä. Jos ne eivät ole, huoltohistoria katkeaa. Kyllä niillä koneilla lentää voidaan, mutta se on riskinottoa lentoliikenteessä, jossa turvallisuus on aina ykkönen.”

Lentokoneet Venäjälle vuokranneiden leasing-yhtiöiden näkökulmasta vielä joitain kuukausia sitten miljardien arvoisten koneiden arvo on jo käytännössä menetetty.

Vaikka Venäjä saisi huollettua koneita muilta markkinoilta haalimillaan varaosilla – ja Mäntysen mukaan luultavasti saa, ainakin hetken – ne eivät enää täytä läntisten maiden lentoliikenne­säännösten vaatimuksia.

Euroopan taivailla näitä koneita tuskin enää nähdään. Vaikka Venäjälle asetettuja pakotteita höllättäisi, ei huolto­historialtaan epätäydellisillä koneilla olisi sellaisenaan asiaa läntiseen ilmatilaan.

Eikä asia ole kiinni pelkästä byrokratiasta. Mäntynen muistuttaa, että kyseessä on aivan aito turvallisuusriski.

”Kyllähän Venäjän lentohistoria on aika synkkä. Venäjällä ja sen edeltäjä­valtiossa on sattunut paljon onnettomuuksia. Turvallisuuteen ei olla kiinnitetty niin paljon huomiota kuin ilmailualalla pitäisi.”

Venäjän valtion lentoyhtiön Rossiya Airlinesin kylttejä lentokentällä Moskovassa vuonna 2020.

Teoriassa Venäjältä tulevaisuudessa palautuneet koneet voitaisiin ehkä käydä kauttaaltaan läpi ja huoltaa takaisin läntisten standardien mukaiseen lentokuntoon.

Mäntynen kuitenkin arvelee, että kalliiksi tulevat laajat huollot eivät olisi leasing-yhtiöille enää kannattavia.

”Arvelisin, että koneet ovat leasing-yhtiöiden silmissä vähän kuin menetettyä romurautaa. Yhtiöillä on menetetyistä koneista tietyt vakuudet, joista ne saavat taloudellista kompensaatiota.”

Samaan aikaan markkinoille tulee koko ajan uusia koneita, joissa esimerkiksi energiankulutus ja muut ominaisuudet paranevat.

”Varmaan leasing-yhtiöillä ei ole kauhean suurta intressiä, jos ne koneet ovat siellä nyt muutaman vuoden, eikä huoltohistoriasta tiedetä mitään. Sitten on jo tulossa uudet konesukupolvet”, Mäntynen sanoo.

Kauanko Venäjän lentoliikenne kestää poikkeustilanteessa? Milloin turvallisuusriskit käyvät niin suuriksi, että maassa ei uskalleta lentää tai alkaa sattua onnettomuuksia?

Mäntynen arvioi, että puhutaan ennemmin vuosista kuin kuukausista.

”Eivät ne koneet muutamassa kuukaudessa mihinkään rapistu. Vuosi on se yksikkö, mutta kuinka monta vuotta? Se on eri asia. Varmaan riippuu siitä, kuinka hyvin koneita pystytään tekohengittämään.”

Hän muistuttaa, että Venäjälle jääneet koneet ovat pitkälti melko uusia ja luotettavia läntisiä koneita.

”Kyllä niillä pitkään lennetään, jos vaan saadaan niitä varaosia ja huoltotoimet tehdään tarpeeksi huolella. Mutta se on sitten niin sanotusti omalla riskillä.”

Venäjä on kertonut lisäävänsä myös kotimaista lentokoneiden tuotantoa, mutta se käyttää niiden valmistuksessa paljon lännestä tulevia komponentteja. Maa aikoo alkaa valmistaa tarvittavia komponentteja myös itse, mutta Mäntysen arvion mukaan tämä tapahtuu vasta parin vuoden viiveellä.