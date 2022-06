Teslan osakkeenomistaja katsoo, että Elon Musk ja yhtiön muu johto ovat sivuuttaneet syytökset rasismista ja seksuaalisesta häirinnästä, mikä on tuonut jopa taloudellista haittaa.

Sähköautoja valmistavan pörssiyhtiö Teslan ja avaruusyhtiö Space X:n perustajaan Elon Muskiin kohdistuu painetta muun muassa yhtiöissä esiintyneiden rasismi- ja häirintäepäilyjen vuoksi.

Teslan osakkeenomistaja on aloittanut oikeustoimet Muskia ja yhtiön johtoa kohtaan. Omistajan mukaan Musk on viitannut kintaalla työntekijöiden esiin nostamiin tapauksiin, joissa on epäilty rasismia tai seksuaalista häirintää.

Texasissa torstaina nostetun kanteen mukaan ”myrkylliseen työkulttuuriin” puuttumattomuus on johtanut mainehaittoihin ja taloudellisiin menetyksiin. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

Teslaa kohtaan on aiemmin aloitettu seksuaaliseen häirintään liittyviä oikeustoimia. Yhtiön työntekijät ovat myös kertoneet työpaikoilla tapahtuneesta syrjinnästä ja rasismista.

Osakkeenomistajan vireille paneman oikeusjutun mukaan myrkyllinen työympäristö on muotoutunut yhtiön sisällä vuosien aikana. Kanteen mukaan Teslan johto, hallitus ja Musk ovat sivuuttaneet useita varoitusmerkkejä, joiden jäljiltä moni osaava työntekijä on lähtenyt yhtiöstä ja useita yhtiölle kalliita oikeusprosesseja on aloitettu.

Muskin perustama avaruusyhtiö Space X taas on uutistoimisto Reutersin mukaan irtisanonut ainakin viisi työntekijää, jotka ovat vaatineet yhtiön johdolta toimia työkulttuurin parantamiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi.

Reutersille asiasta kertovien nimettömien lähteiden mukaan irtisanotut työntekijät olivat mukana laatimassa Space X:n johdolle suunnattua avointa kirjettä, jossa muun muassa arvosteltiin Muskia. Kirjelmässä työntekijät toteavat, että Musk on ”kiusallinen häiriötekijä” perustamalleen yhtiölle.

Työntekijöiden mielestä Space X:n pitäisi yhtiönä pyrkiä erottamaan itsensä Muskin henkilökohtaisesta brändistä ja ryhtyä toimiin ”vastatakseen yhtenäisesti kaikenlaiseen käytökseen, joka ei ole hyväksyttävää”.

Tesla ja Space X eivät ole kommentoineet tapauksia.

Space X:n hallituksen puheenjohtaja Gwynne Shotwell on vakuuttanut, että yhtiössä on nollatoleranssi häirinnälle. Hän on kertonut aikovansa huolehtia periaatteen toteutumisesta.

Aiemmin tänä vuonna Tesla poistettiin yhdysvaltalaisen S&P 500 -osakeindeksin vastuullisuuslistalta. Poistamisen syynä oli muun muassa se, että Teslalta puuttuu strategia kohti yhtiön vähähiilisyyttä.

Lisäksi indeksin kokoajat totesivat puutteita Teslan käytännöissä. Tehtailta on tullut esiin raportteja esimerkiksi huonoista työoloista ja rehottavasta rasismista.