Seuraajaksi valittiin maan Finanssivalvontaa johtanut Erik Thedéen.

Ruotsin keskuspankki saa uuden pääjohtajan vuodenvaihteessa. Stefan Ingvesin tilalle on Ruotsin pankkivaltuuston kokouksessa valittu Erik Thedéen, joka on vuodesta 2015 toiminut Ruotsin Finanssivalvonnan pääjohtajana.

Ingves on kotoisin Suomesta ja syntyi Turussa vuonna 1953. Hän on kasvanut Närpiössä, mutta on opiskellut ja tehnyt työuransa Ruotsissa. Ingves aloitti Ruotsin keskuspankin pääjohtajana vuonna 2006.

”Vuodet ovat olleet tapahtumarikkaita ja mielenkiintoisia. Olen saanut työskennellä parhaiden kanssa sekä Ruotsissa että maailmalla ja olen saanut olla mukana tekemässä Riksbankenista laitosta, jota pidetään yhtenä keskuspankkimaailman parhaista”, Ingves tunnelmoi lehdistötiedotteessa.

Pankkivaltuuston puheenjohtaja Susanne Eberstein ja varapuheenjohtaja Michael Lundholm kehuivat Ingvesiä esimerkillisestä toiminnasta keskuspankin ja Ruotsin talouden puolesta.

”Hänen valmiutensa selittää ja viestiä keskuspankin tehtävistä, tavoitteista ja päätöksistä on tehnyt Riksbankenin avoimemmaksi ja ymmärrettävämmäksi. Kansainvälisen työnsä ja laajan yhteysverkostonsa kautta hänellä on ollut keskeinen rooli Ruotsin ja kansalainvälisen finanssijärjestelmän vahvistamisessa”, kansanedustajat kiittelivät.