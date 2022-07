Lontoo

Britannian EU-ero eli brexit ei ole vienyt suomalaisyrityksiltä haluja lähteä Britannian markkinoille, vaikka brexitistä aiheutuu yrityksille monia käytännön ongelmia.

”Yritysten tiedustelut ovat pysyneet samalla tasolla kuin ennen brexitiäkin”, kertoo vanhempi asiantuntija Janna Mure Business Finlandin Lontoon-yksiköstä.

Mureen mukaan suomalaisyritykset pyytävät apua nimenomaan tavanomaisiin Britannian markkinoihin liittyvissä asioissa. Varsinaiset brexitiin liittyvät kysymykset ovat selvässä vähemmistössä eli noin 15 prosentissa avunpyynnöistä.

Osuus on sama kuin brexitin alla.

”Suomalaisyritysten asenne on se, että mahdolliset ongelmat pitää vain ratkaista. Tulijat ovat hyvin motivoituneita. Heitä kiinnostavat Britannian isot markkinat.”

Mureella on laaja ja pitkäaikainen kokemus Britannian ja Irlannin markkinoista. Hän on auttanut suomalaisyrityksiä Britteinsaarille jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan.

Brexit-haasteita EU-maista tuleville yrityksille aiheuttaa nyt lähinnä kolme asiaa: verotus, työntekijöiden asema sekä EU-sääntelyä symboloivan CE-merkin korvautuminen Britannian omalla UKCA-merkillä.

Mureen mukaan verokysymykset liittyvät usein arvonlisäveroon. Veroasioiden hoitoon yritysten on yleensä suositeltavaa käyttää paikallisia asiantuntijapalveluita.

Kysymykset työntekijöiden liikkuvuudesta EU:n ja Britannian välillä puolestaan liittyvät työ- ja oleskelulupiin sekä oleskeluoikeuden pituuteen.

EU:n ja Britannian välinen kauppa- ja yhteistyösopimus sallii yritysten sisäiset siirrot. Haasteita tuottavat sen sijaan esimerkiksi asennusporukoiden lähettämiset EU-maasta Britanniaan.

Britannia erosi EU:sta tammikuussa vuonna 2020. Brexitin siirtymäkausi päättyi kuitenkin vasta saman vuoden lopussa.

Siirtymäkauden loppuessa Britannia jätti EU:n sisämarkkinat ja tulliliiton. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan niin ikään kuuluva Pohjois-Irlanti jäi kuitenkin EU:n sisämarkkinoille tavarakaupan osalta.

Brexitin myötä Britannia lakkaa käyttämästä myös EU:n CE-merkintää, jolla tuotteen valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän EU:n vaatimukset. Samalla tuote saa liikkua vapaasti sisämarkkinoilla.

Pääministeri Boris Johnsonin hallitus on valmistellut oman korvaavan UKCA-merkin Britannian markkinoille. Sen käyttöönottoa on kuitenkin lykätty valtaosassa tapauksia vuoden 2023 alkuun, jotta yritykset saisivat lisää aikaa sopeutua.

Mureen mukaan joissakin tapauksissa, kuten lääkinnällisissä laitteissa ja lääketieteellisissä ohjelmistoissa, UKCA-merkki tulee voimaan vieläkin myöhemmin, vasta heinäkuun alussa 2023.

Sääntöjä ja niiden mahdollisia muutoksia kannattaa seurata brittihallituksen verkkosivuilta. Yritykset voivat myös lähettää brexit-kysymyksensä suoraan Team Finlandille ja sitä avustaville yhteisöille.

Lääketieteellisten ohjelmistojen uudet brittivaatimukset aiheuttavat paljon lisätyötä Espoon Keilalahdesta käsin toimivalle Medixine-yhtiölle, joka tarjoaa asiakkailleen etähoidon digitaalista alustaa.

Medixinen toimitusjohtajan Lasse Rousin mukaan ydinongelma on se, että brittiviranomaiset eivät ole vieläkään julkistaneet uusien vaatimusten yksityiskohtia. Lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden sääntely kuuluu brexitin myötä kansalliselle MHRA:lle.

”Voimme vain yrittää varautua ja tehdä erilaisia skenaarioita”, Rousi kertoo.

Medixine toimii jo nyt Britannian markkinoilla paikallisten edustajien välityksellä. Yhtiön ohjelmistoja käytetään muun muassa Britannian julkisessa terveydenhuolto­järjestelmässä eli NHS:ssä.

Yksi yhtiön sovelluksista auttaa lääketieteen ammattilaisia ja potilaita epilepsiaoireiden hallinnassa. Toinen palvelu auttaa seuraamaan dementiaa sairastavia vanhuksia, jotka asuvat yhä kotona.

”Olemme ponnistelleet paljon päästäksemme [Britannian] markkinoille. Tavoitteena on laajentaa yhteistyötä nykykumppanien kanssa ja etsiä uusia”, Rousi sanoo.

Hän uskoo voimakkaaseen kasvuun, vaikka lainsäädännön erot tuovat haasteita.

” ”Jos tänne lähtee, pitää olla resursseja ja sitoutunut pitkäjänteiseen työhön.”

Siinä missä brexit luo yleistä kitkaa, on koronapandemia vauhdittanut etähoidon palvelujen kysyntää.

Rousin mukaan tämä on näkynyt etenkin Britanniassa, jossa terveydenhuollon videovastaanottojen käyttö on ”räjähtänyt”. Kaikkinaisten etähoidon alustojen kysyntä on nyt vahvassa kasvussa.

Samalla etätyökaluista on tullut kilpailuetu lääkäreiden rekrytoinnissa. NHS:llä on ollut jo pitkään pula niin lääkäreistä kuin sairaanhoitajistakin.

”Nyt ammattilaiset ja asiakkaat ovat tottuneet käyttämään uusia menetelmiä.”

Vaikka brexit oli nimenomaan Britannian päätös, brittihallitus ei ole vieläkään ruvennut soveltamaan täysiä tullimuodollisuuksia EU-alueelta tuleville tuontitavaroille. Määräpäiviä on muuteltu monta kertaa.

EU sen sijaan rupesi soveltamaan uusia sääntöjä heti siirtymäkauden päätyttyä.

Janna Mureen mukaan brittimarkkinat kiinnostavat suomalaisyrityksiä suuren kokonsa lisäksi usein etenkin siksi, että englanninkieliset markkinat koetaan vaikkapa Saksaa tai Ranskaa helpommiksi.

Britannian markkinat ovat kuitenkin hyvin kilpaillut.

”Jos tänne lähtee, pitää olla resursseja ja sitoutunut pitkäjänteiseen työhön”, Mure sanoo.

Tekoälyn avulla rakentamisen tehokkuutta parantava Aiforsite-kasvuyritys on valmis tähän.

Yhdeksään maahan palvelujaan toimittava Aiforsite on perustanut äskettäin tytäryhtiön Britanniaan. Parhaillaan käynnissä on myynnin ja teknisen tuen asiantuntijoiden rekrytointi, toiminta alkaa syyskuussa. Partneritasolla Aiforsite on liikkunut Britanniassa jo aiemmin.

Onko brexitistä ollut haittaa?

”Itse liiketoiminnassa ei erityistä. Tytäryhtiö on perustettu brittilakien mukaan. Pankkitilin avaaminen on ollut kuitenkin järjettömän vaikeaa, ja siinä [pankki] vetoaa brexitiin”, kertoo Aiforsiten perustaja ja toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi.

Vaivalloista on ollut myös asunnon vuokraaminen.

Brexitin tultua voimaan vuokranantajilla on velvollisuus selvittää, oleskeleeko vuokralainen maassa laillisesti. Kaikki vuokranantajatkaan eivät ole selvillä uusista säännöistä.

Aiforsiten liikeidea on vähentää rakentamisen hukka-aikaa. Nyt hukkaa on jopa 70 prosenttia rakennusajasta. Syitä on lukemattomia: edellinen työvaihe ei ole päättynyt, materiaalit eivät ole saapuneet, olosuhteissa on puutteita, ja niin edelleen.

Kun valvontaan tuodaan tekoäly – etävalvonta-, video- ja paikannusteknologia – voidaan hukka-aika leikata jopa puoleen.

Yhtiön Britannian-valloitus on saanut odottamatonta vetoapua Johnsonin hallituksen nettonollatavoitteista, joilla torjutaan ilmastonmuutosta. Rakennuksillakin on nyt pakko leikata hiilidioksidipäästöjä.

”Britanniassa on kilpailutilanne kovempi, mutta uskomme, että meillä on uniikki kilpailuetu.”

Hirvijärven mukaan harkinnassa on jopa uuden tekoälytiimin sekä valvontakeskuksen perustaminen Britanniaan. Nyt yhtiön valvomo toimii Espoon Keilaniemessä.